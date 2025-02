Šalina, kafe a rande? Brno zase bourá klišé!

Brno je město, kde se věci dělají jinak. Káva tu chutná o něco lépe, humor je o něco sušší a šaliny nejsou jen způsob dopravy, ale životní styl. A teď se kolem nich rozhořel spor.

Foto: DPMB

Ze seznamky na rande

Lidé se bouří a MHD se stává tématem, které rozděluje město. Proč?

Všechno začalo jedním nevinným plakátem: JSME VAŠE SEZNAMKA.

Pro některé vtip, pro jiné problém. Někoho pobavil, jiného pobouřil. A Brno, jak už to umí, si to nenechalo pro sebe.

Diskuse se rozhořela, média se chytla tématu a dopravní podnik stál před rozhodnutím: trvat na původním vyznění, nebo naslouchat lidem?

Rozhodl se pro druhou možnost.

A tak se ze ne příliš šťastně vyvedené seznamky stalo MÍSTO PRO VAŠE RANDE.

MHD jako bitevní pole veřejné debaty

Brněnská MHD není jen dopravním prostředkem. A Dopraví podnik města Brna nám to pravidelně připomíná nejen ve svých povedených (upřímně!) kampaních.

Je to prostor, kde se kříží osudy lidí a občas i názory.

Vzpomeňte si na Matěje Hollana, kterého kdysi přistihli bez jízdenky. Nešlo o to, že tehdejší náměstek primátora pro dopravu neměl na lístek, ale že se stal symbolem jednoho důležitého pravidla: v MHD si jsou všichni rovni. Politik, student, senior i turista.

A stejně tak se MHD nevyhnula ani jiným kontroverzím.

Pamatujete na kampaň „Chceš legálně cinkat na holky? Staň se řidičem šaliny!“? I tehdy se strhla debata. A i tehdy se hlasitě ozvali kritici. Ale víte co? Všichni o tom mluvili. A dopravní podnik dostal to, co potřeboval – pozornost.

Když se šlápne... vedle, ale nezůstane se v něm stát

Kampaň „Jsme víc než MHD“ ukazuje, že v Brně se marketing dělá jinak. Nebojí se nadsázky, nebojí se riskovat. Brno to má prostě ve svém DNA.

Někdy se něco nepovede, ale důležité je, že se na to nereaguje přezíravě. Dopravní podnik v případě nepovedené seznamky vyslechl zpětnou vazbu a rychle reagoval, aniž by popřel původní myšlenku kapaně.

Je to jen kosmetická změna?

Možná.

Ale přesně taková, která ukazuje, že když uděláte chybu, dá se napravit – bez trapného mlžení.

A o tom to je. Ne o hledání špatných úmyslů, ale o posouvání věcí dál.

MHD jako zrcadlo Brna

Brněnská hromadná doprava je odrazem svého města. Svérázného, přátelského, trochu punkového, ale především lidského.

To se mimochodem projevilo i v jiných kampaních brněnského Dopravního podniku.

Třeba když řidiči a řidičky sdíleli na plakátech své příběhy, čímž se přiblížili cestujícím.

Nebo když známí Brňané vysvětlovali, proč jezdí MHD.

Fakt je, že v Brně funguje MHD spolehlivě, vozy jsou čisté, řidiči a řidičky ve své většině vstřícní.

Příjemná je i komunikace dopravního podniku, který se nejen snaží dodat svým cestujícím pocit, že jsou skutečně na společné palubě, ale dává jim možnost zkusit „řídit káru za 60 mega“, nebo si prostě do kokpitu šaliny odskočit vyčistit hlavu, když toho mají ve své každodenní rutině takříkajíc dost.

Tohle by v jiných městech nefungovalo.

Brno je prostě jiné

Ale Brno je prostě jiné.

Tady se lidé znají, potkávají a sdílejí prostor, ať už cestou na rande, do školy nebo jen na kávu.

Ať už je to politika, romantika, humor nebo trochu kontroverze, v MHD se toho děje víc, než si myslíte.

Takže až příště nastoupíte do šaliny, podívejte se kolem.

Možná zrovna míjíte příběh, který bude Brno řešit příští týden.

Možná jste součástí něčeho, co se stane novou kapitolou v historii města, kde i doprava umí rozvířit vášnivou debatu.