První sníh v Brně: Kolony aut, nucené zpomalení a podvratné myšlenky

Tak tohle je ono. První sníh. Najednou všechno na silnici zpomalí. A vy to musíte udělat taky. Ne, že byste chtěli. Když vidíte, jak auta zpomalují nebo zastavují, aniž byste nad tím přemýšleli, automaticky se přizpůsobíte.

Nejdřív vnímáte dění kolem jako nevyhnutelný chaos, ale potom přichází to ticho. Vy víte, že někam spěcháte. Hodinky vás tlačí, máte pocit, že už jste měli být na místě, ale teď s tím prostě nic neuděláte. Když si to uvědomíte, čas začne plynout jinak. Ty chvíle zpomalení mají v sobě něco magického. Něco, co byste normálně nepochopili, kdyby všechno pokračovalo jako obvykle.

Představte si ten okamžik, kdy vám dojde, že nejen že s tím nic neuděláte, ale že vlastně ani nic dělat nemusíte. A to je teprve začátek. Jedete v koloně, která se vleče, a najednou se ptáte sami sebe, „co já to vůbec dělám?“ Pořád ten stejný kolotoč. Spěch. Práce. Peníze. Stres.

Ale teď musíte zpomalit. Teď nemusíte soutěžit s ostatními. Teď vám nikdo neujede. A jak se pomalu posunujete po rozježděném sněhu, začnete zjišťovat, že zpomalit vlastně není nic špatného.

Ne, že by to bylo příjemné. Vůbec ne. Někde uvnitř cítíte vztek, protože kvůli těm ostatním se nemůžete dostat tam, kam potřebujete. Ale postupně začínáte vnímat ten podivný klid. Myšlenky se začnou toulat. „Co kdybychom si na víkend přece jen koupili to víno? Ale ne, sakra, už je čtvrt na pět a tady v koloně se dostanu maximálně do supermarketu...“ A jak tak jedete, uvědomíte si, že spěchat už vlastně nemá smysl.

„A co kdybych teď zastavil úplně?“ honí se vám hlavou. Tohle zpomalení, které jste si nikdy neplánovali, vám dává najednou prostor, na který jste dlouho čekali. Uvědomíte si, že to jde. A že to vlastně ničemu nevadí. A pak vás napadne podvratná myšlenka: „Neměl bych zvolnit tak nějak obecně?“ A ještě odvážněji: „Za čím se pořád ženu? Pro co?“

Tohle neplánované zpomalení vám dává možnost zastavit se. Zamyslet se. Náhle váš zrak padne na tu napůl zmačkanou pet lahev na zadním sedadle. Hlavou se vám prohání myšlenky o věcech, na které jste v posledních době neměli čas. V té koloně plné aut, kde se všechno zpomalilo, zjistíte, že místo toho, abyste nadávali na špatné řidiče a blbé počasí, začínáte přemýšlet o jiných věcech.

„Hmm… co bych dělal, kdybych měl ještě hodinu navíc?“ Možná právě teď přichází chvíle, kdy si uvědomujete, že to, co považujete za problém, je vlastně příležitost. Příležitost zpomalit, přestat spěchat a konečně se podívat kolem sebe.

Schválně, kdy jste naposledy opravdu zpomalili?

Když jsem se blížil domů tím šnečím tempem, přemýšlel jsem, co se asi honí hlavou těm stovkám řidičů kolem. Co jim ten první sníh v Brně nadělil. A ptám se vás, milí čtenáři: jak to bylo u vás?