Počítač vidí nastupující rakovinu rok před lékařem. Může zachránit miliony životů

Počet článků 114

Celková karma 14,65

Průměrná čtenost 1501x

Dostanu vás do médií.

A také z nich, když bude nejhůř.



Pomáhám firmám, lídrům i veřejným institucím budovat značku, která vzbuzuje důvěru. Navrhnu vám komunikační strategii, postarám se o mediální výstupy i o to, aby váš LinkedIn konečně fungoval.



Nejsem agentura, ale partner, který s vámi jedná na rovinu. Veřejnou komunikaci řeším s přesahem, protože znám svět médií zevnitř. A rozumím i tomu, co se odehrává v zákulisí.



Jsem také sociolog. Zajímá mě, co se děje pod povrchem. Sleduji, jak se mění společnost, práce, důvěra i komunikace. Jsem spoluzakladatelem agentury Dors & Venabili, kde pomáháme firmám a institucím pochopit, co přináší umělá inteligence, a zavádět řešení, která jim šetří čas, peníze i nervy.



