Pět procent, které ovládají vaše mozky

Češi tráví hodiny na sociálních sítích a myslí si, že právě tam se rodí veřejná debata. Jenže nový výzkum CVVM odhaluje nechtěně paradox dnešní doby: Skutečnou moc nad tím, o čem přemýšlíme, drží pouhých pět procent populace.

Pět procent. Pouhých pět procent Čechů čte denně noviny.

Dinosauři, řeknete si.

Jenže tihle dinosauři mají mnohem větší vliv, než byste čekali. A jejich slovo je slyšet nejen u rodinných obědů, ale i ve veřejné debatě.

Když si mladí lidé myslí, že jsou těmi, kdo určují směr, jsou to právě tihle lidé, kteří určují, o čem se bude mluvit.

Podle výzkumu CVVM 47 % Čechů říká, že se zajímá o politiku.

Ale co s těmi ostatními?

Přes třetinu národa si ani jednou za den nepřečte nic k aktuálnímu dění v politice. Čtvrtina národa nikdy, opakuji NIKDY nediskutuje o tom, co se děje kolem nich. Tito lidé se drží v pozadí, čekají, až se někdo jiný postará o to, co se bude řešit.

A tady se skrývá první paradox současných médií: čím méně lidí čte původní zdroje, tím větší moc mají ti, kdo je čtou. Jeden investigativní článek v týdeníku dokáže shodit ministry. Jedna analýza pohne trhy. Od pěti procent k devadesáti přes noc. Tohle je skutečná mediální moc.

Pak je tu druhý paradox: mladá generace. Generace s nejvyšším vzděláním v historii, s neomezeným přístupem k informacím, vykazuje nejnižší zájem o společenské dění. Zatímco důchodci nad šedesát pět let hltají každou zprávu, jejich vnuci se topí v záplavě dat bez kontextu. Je to jako mít nejmodernější GPS, ale neznat rozdíl mezi severem a jihem.

Třetí paradox? Sociální sítě. Jasně, 21 % populace je používá denně ke sledování zpráv. Dalších 18 % tak činí několikrát za týden. Ale co konkrétně sledují? Recyklované názory těch samých pěti procent čtenářů novin, převyprávěné mladšími generacemi s pocitem, že objevily něco nového. To, co se na sociálních sítích zdá jako revoluční, je ve skutečnosti jen odraz toho, co už bylo dávno řečeno.

A zatímco se topíme v záplavě TikTok tanečků, receptů na avokádový toast a filtrovaných selfíček z kavárny, naše mozky pomalu zakrňují. Nedokážeme udržet pozornost déle než tři vteřiny. Neumíme přečíst text delší než tweet. Jsme jako děcka s ADHD na speedu. Neustále klikáme, scrollujeme, hledáme další dávku dopaminu. Mezitím ti dinosauři s novinami v ruce v klidu analyzují, kam půjdou vaše peníze z daní, jaké zákony ovlivní vaši budoucnost a co bude s cenami energií.

Tradiční média možná umírají, ale jejich moc paradoxně roste.

Ta vymírající pětiprocentní menšina čtenářů novin neurčuje jen to, o čem budete zítra mluvit u oběda. Určuje i to, jak o tom budete přemýšlet. Lidé, kteří rozhodují o vašich penězích, vašich dětech, vašich zákonech a vašich životech. Ti, kteří sedí v zasedačkách, kde se dějí skutečná rozhodnutí.

Nejkrásnější na tom všem je, že čím míň je těch, kdo noviny skutečně čtou, tím větší je jejich vliv. Protože v době, kdy každý může být influencerem, skutečný vliv mají pořád ti samí dinosauři. A nejlepší na tom je, že si toho ani nevšimnete.