Nová tvář města. Na Brno dobrý?

Brno, město kávy, šalin a nekončících kontrastů prošlo změnou šatníku. Nově si namísto obleku na míru vzalo trendy mikinu s barevným potiskem. Na první pohled svěží, moderní a přístupné. Ale co nám tím chce Brno vlastně říct?

Když promlouvá město

Města mají svou řeč. Někdy ji slyšíte v hluku tramvají, někdy v šumu náměstí. Někdy se projeví v jejich architektuře nebo ve způsobu, jak se jejich obyvatelé pohybují po ulicích.

A někdy, jako teď v Brně, se jejich hlas ozve skrze nový vizuální styl.

Ten sází na minimalismus, červenou, bílou a modrou, a do toho přidává hravé ilustrace, které mají ukázat, že Brno není jen o Špilberku, Petrově a dlouhých debatách o tom, proč má být na mapě vedle Prahy vidět.

Brno město pro lidi. Ale ve stínu Prahy

Autor: Město Brno

Na obrázcích vidíte lidi v každodenních situacích. Čekají na šalinu, procházejí se pod Špilberkem, drží za ruku dítě. Vizuál se snaží ukázat, že Brno je město lidí. Je to město života, ne jen památek a architektury.

To vše dohromady vytváří identitu, která říká: „Jsme otevření, přátelští, moderní.“ A to je silné poselství, protože město je skutečně o lidech, a o tom, jak se v něm žije.

Autor: Magistrát hlavního města Prahy

Jo, je to milé. Trendy. A vlastně i nápadité a propracované. Ale taky je mi trochu záhadou, proč ten styl tolik kopíruje Prahu s její novou vizuální identitou, když nám Brno tak často zdůrazňuje, že je jiné.

Je to vlastně symptomatický moment. Brno se už desítky let staví do role mladšího sourozence, který se potřebuje vůči Praze vymezovat. Chce být modernější, progresivnější, odvážnější.

Jenže každý mladší sourozenec jednou dospěje do bodu, kdy už nepotřebuje dokazovat, že je „lepší než starší ségra“. Kdy najde vlastní cestu.

Brno už dávno není tím mladším bratrem, který musí všem dokazovat, co dokáže. Je sebevědomým městem s vlastním příběhem. Městem, které přitahuje talenty z celého světa. Které mění své historické šrámy v příležitosti. Které experimentuje s budoucností, místo aby se ohlíželo po sourozenci.

Možná je čas přestat se ptát „jak to dělá Praha?“ a začít se ptát „co jsme my sami?“.

Co nám chce Brno říct?

Hlavní otázka k novému vizuálnímu stylu města Brna tak zní: co nám říká o Brně? A co říká jeho obyvatelům, návštěvníkům, případně investorům nebo dalším skupinám?

Ilustrace mají bohužel své limity. Jsou jako živý dialog. Krásné, když jsou správně načasované, ale složité, když se je snažíte zachytit na plakátě nebo v rychlém pohledu turisty. Ne každý, kdo přijede do Brna, pochopí, co tyto ilustrace znamenají. Ne každý uvidí, že toto je město plné příběhů.

Když město mění svou vizuální podobu, nejde jen o estetiku. Jde o prohlášení. Je to jako stát na náměstí Svobody a křičet: „Tohle jsme my.“ A pokud město nemá jasný znak nebo symbol, který by mluvil univerzálně, riskuje, že jeho hlas zanikne.

Říká nám nová vizuální identita skutečně to, kým Brno je, nebo kým by být chtělo? Nebo nám jen ukazuje svoji milou tvář prostřednictvím obrázků?

Co nám říkají jiná města

Vizuální identita města není otázkou líbí / nelíbí. Není to fotka na sociální sítě. Je to ekosystém, který musí fungovat stejně dobře na vizitce i na billboardu, v mobilu i na fasádě. Musí mluvit jasně, rychle a ke všem – k návštěvníkům, investorům, obyvatelům.

Podívejte se na města, která to podle mě perfektně pochopila:

Stockholm vsadil na „Capital of Scandinavia“ – jednoduché, sebevědomé, funkční

Berlín říká „Be Berlin“ – město, které se nebojí být samo sebou

Vídeň zůstává „Stadt Wien“ – čistá historie v moderním hávu

Amsterdam: „I amsterdam“ - ikonická značka města postavená na jednoduchosti a srozumitelnosti

Vancouver: „City of Nature“ - harmonické spojení městského života s přírodou

Ve všech případech se slogan odráží ve vizuálním stylu města a jeho komunikaci. Důraz je vždy na jednotící logo, případně modernizovaný znak, který vévodí dané scéně, aby nikdo nepochyboval, o kom je tady řeč.

Brno jako Vídeň?

Vlastně mě zaujalo, že Kateřina Jarošová, zastupitelka zodpovědná za marketing Brna, zmiňuje jako inspiraci vídeňský vizuální styl. To je vlastně skvělý směr. Vídeň je skutečně příkladem města, které svou identitu buduje promyšleně a dlouhodobě. Jenže zatímco Vídeň sází především na jednoduchost, čistotu a silný znak, a nikterak nezahlcuje, Brno se vydalo cestou různorodých ilustrací, na kterých chce vedle loga stavět nově svou identitu.

Vážně se mi ty ilustrace líbí. Jen si říkám, jestli neobsahují až moc těch budov, postaviček a dalších vizuálních prvků. Jako by chtěli autoři vytvořit paralelní svět v už tak dost chaotickém a přeplněném prostoru města.

Jaká je vlastně DNA města Brna?

Brno je město, které se hýbe – doslova i obrazně. Nový vizuální styl chce zjevně tento pohyb zachytit, ale také ho trochu zjemnit, zlidštit. Je to sympatické, ale otázkou zůstává, zda by Brno nemělo být odvážnější.

Brno se mění. A právě v tom je jeho příležitost přiblížit se ke zmíněné Vídni. Na dohled jsou nové čtvrti, jako je Nová Zbrojovka nebo Trnitá, kde bude trůnit i moderní nádraží evropského formátu. Proměnou prochází areál Vlněny, kde našly své místo moderní technologické firmy a startupy. Brzy bude dokončena proměna Svrateckého nábřeží. A tím urbanistická proměna Brna zdaleka nekončí.

Brno je také městem pro více než 70 000 studentů na špičkových univerzitách, ale také domovem pro více než 10 000 zahraničních expertů v technologických firmách. Vyrostly tu globální firmy, jako je Kiwi.com, do vesmíru odtud startuje TRL Space, své technologické centrum tu má Honeywell, sídlí tu špičková vědecká instituce CEITEC.

A můžeme přidat kulturní scénu, modernizované Janáčkovo divadlo, ale třeba i kreativní centrum Káznice a unikátní Brnox. Cítíte ten vibe…?

Brno má silnou technologickou scénu, která ho už teď neomylně staví na mapu Evropy. A také jedinečnou atmosféru, která kombinuje tradici s pokrokem. Je to dynamické univerzitní město. Je nezaměnitelné svým charakterem a někdy svéráznou povahou Brňanů, kterým nikdy nechyběla odvaha.

Přesto se zdá, že se pořád trochu bojí říct: „Jsme nejlepší v něčem konkrétním.“ A to je škoda. Zatímco vizuální identita ukazuje lidi čekající na šalinu, skutečné Brno tepe změnou.

Vizuální identita jako sázka na jistotu. Ale i příležitost

Nová identita Brna je svěží a sympatická. Je to ale také tak trochu hra na jistotu ve stínu staršího sourozence – Prahy. Brno ji možná až zbytečně hraje podle aktuálních výtvarných trendů, namísto aby se sebevědomě postavilo mezi evropské metropole. Každopádně uvidíme, jak bude Brno s vizuální identitou pracovat dál. Má šanci ukázat, kým ve skutečnosti je.