Německé volby a česká beznaděj

Když jsem sledoval německé volby, vzpomněl jsem si na starého doktora z naší ulice. Vždycky říkával: „Nejdřív musíte poznat nemoc, pak teprve můžete léčit.“ A vida, Němci právě stanovili diagnózu své politice.

A není to diagnóza zrovna radostná.

Trojka jako úspěch?

Představte si, že CDU/CSU slaví vítězství s 28,6 procenty jako úspěch. To je jako kdyby nejlepší žák ve třídě přinesl domů trojku a rodiče otvírali šampaňské. Friedrich Merz, nový německý premiér, nevyhrál proto, že by byl tak skvělý, ale protože slíbil Němcům, že přestane chodit kolem horké kaše.

Restart jaderných elektráren? Ano.

Přísnější migrace? Bude.

Německé zájmy na prvním místě? Samozřejmě.

I ty spalovací motory jim slíbil.

Jasná, srozumitelná komunikace. Přesně to, co voliči očekávají od silného lídra.

Dvě Německa. Sjednotí je Merz? Nebo budoucí Weidelová?

Podívejme se na východ.

Durynsko 30,1 %, Sasko 32,5 %. Ve všech východoněmeckých spolkových zemích vyhrála AfD.

To nejsou jen protestní hlasy. To je jako když vám léta říkají, že musíte držet dietu, a pak zjistíte, že ti, co vám to kážou, si po večerech dávají řízky.

Naštvanost a zloba má své důvody.

Zatímco na západě dali němečtí voliči najevo, že žádají konec slabého kormidelníka a chtějí obnovit pořádek, na východě odmítli politiku Berlína i s jejich firewallem. Prostě se ozvali ti, kdo se cítí přehlížení.

AfD mimochodem získalo celkově napříč Německem dvojnásobek toho, co v minulých volbách. To už nejde okecat tím, že v Německu žije skoro deset milionů dezolátů a extremistů. Už dávno to není jen východní vzpoura.

AfD se pomalu a jistě zabydluje po celém Německu a její vzestup doslova otřásá německou politikou i Evropou jako takovou.

K nám už je to pak jenom kousek. Geograficky. A pár měsíců do voleb.

A co my, Češi?

To by bylo, aby se nás to netýkalo. Podívejte se na naši vládu. Pan premiér Fiala sliboval změnu, ale dopadlo to jako s malířem, co měl vymalovat byt. Barvy nakoupil, štětce připravil, ale nakonec jen přestavěl nábytek a řekl, že to stačí.

Inflace? Česko je evropským šampionem a láme dvouciferné rekordy.

Česko je evropským šampionem a láme dvouciferné rekordy. Digitalizace stavebního řízení? Jako když pejsek s kočičkou vařili dort.

Jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Mezinárodní respekt? Když už měl pan premiér možnost promluvit si s Macronem, ani ho nepozvali ke stolu.

Nové tváře, nové naděje?

A tak se objevují nové politické síly. Nové naděje pro statisíce voličů.

Hnutí STAČILO! Už ten název mluví za vše.

Motoristé sobě. Dokázali sešikovat tisíce lidí naštvaných na zelenou agendu z Bruselu.

A pan Rakušan ze STAN natáčí video pro premiéra jako učitel, který musí žákovi vysvětlit, že takhle to dál nejde.

Bouřka za oceánem

Do toho všeho se vrací na scénu Donald Trump. Ten člověk je jako bouřka. Můžete ho milovat nebo nenávidět, ale rozhodně ho nepřehlédnete.

Jen někteří politici se pořád chovají, jako by přes ty zavřené okenice to burácení neslyšeli. A tak stále opakují ten svůj kolovrátek, i když se dějiny otáčí jiným směrem.

Green Deal. Migrace. Ukrajina. Pořád jde o hodnoty. Teď už ale ty ryze americké. A o byznys. To především.

Co bude dál?

Zatímco německá CDU/CSU natahuje ruku po vrcholu, i když má k němu stále daleko, její bratrská ODS stojí na rozcestí. Buď se vrátí ke svým kořenům, nebo ji čeká osud německé SPD. Ta se propadla na 16,4 %, o čemž se dnešní ODS může i s celou koalicí SPOLU dohromady už jenom zdát.

V ODS to ale moc dobře vědí. Pan Stanjura, ministr financí, pronesl větu, která vejde do dějin: „Naše vláda pravicová nebyla.“ To je jako když kuchař přizná, že v restauraci vlastně nevaří, ale jen ohřívá polotovary.

S každým dalším přiznáním Stanjury, s každým dalším prohlášením premiéra, který ukazuje, jak moc ulpívá mimo realitu, sílí preference Andreje Babiše. Tolik jsme slyšeli urážek a obvinění na jeho adresu, až má jeho ANO trojnásobné preference oproti ODS. To, že předseda Motoristů prohlašuje, že chtějí převzít elektorát ODS, už je bohužel jen smutné memento této kdysi respektované politické straně.

A poučení?

Německé volby jsou jako zrcadlo. Můžete do něj koukat a říkat si, že takhle přece nevypadáte. Ale zrcadlo nelže. A to naše české zrcadlo? Ukáže už brzy, jestli jsme se poučili, nebo jestli budeme dál předstírat, že je všechno v nejlepším pořádku.

Protože změna přijde. To je jisté jako že po zimě přijde jaro. Otázkou zůstává jediné: Kdo ji přinese? Jestli ti, co slibují revoluci, nebo ti, kteří konečně pochopí, že lidé chtějí prostě jen jasná pravidla a činy.

Německé volby ukázaly tři důležité věci. Za prvé, nespokojenost už není skrytá, už se neprojevuje jen na konspiračních webech dezinformátorů, už se valí středem informační dálnice. Za druhé, regiony a velká města se od sebe vzdalují. Co funguje v Praze a Brně, nemusí vůbec rezonovat v Ústí nebo Ostravě. A za třetí, tradiční strany jsou v hluboké krizi. A pokud se rychle nepřizpůsobí, mohou se ocitnout na okraji a nahradí je jiní, jako se ukázalo v Německu.