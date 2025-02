Lekce z politiky: Jak nevyhrát volby

Řekněme, že jste politik. Opozice. Blíží se volby a vy chcete bodovat. Máte šanci podpořit něco, co pomůže lidem ve vašem kraji. Místo toho uděláte pravý opak. Proč? Protože je výhodnější, když to neprojde.

Přesně to teď předvedlo ANO v Jihomoravském kraji. Na stole byla výzva poslancům, aby změnili financování krajů. Pokud by se to povedlo, mohlo to přinést 2,8 miliardy korun navíc na silnice, školy a sociální služby. Jenže ANO se rozhodlo nepodpořit. A přihodilo i dramatický argument: „Tohle poškodí obce.“

Problém? Nebyla to pravda.

Původní vládní návrh sice opravdu počítal s tím, že se vezme obcím a dá krajům. Jenže tenhle problém řešila právě tahle výzva: kraje dostanou víc, ale ne na úkor obcí. ANO to vědělo. Přesto se drželo starého narativu, protože konflikt prodává líp než fakta.

Politika je často o emocích. Když potřebujete ospravedlnit nepříjemné rozhodnutí, najdete viníka. Když se potřebujete vyhnout odpovědnosti, zahltíte voliče dostatečně zmateným příběhem. A když se vám nechce něco podpořit, co by dávalo smysl? No… tak si prostě najdete důvod, proč to nejde.

Jenže co kdyby jednou opozice udělala něco, co nikdo nečeká?

Třeba jako egyptský prezident Anwar Sadat, který po letech válek s Izraelem v roce 1977 najednou přistál v Tel Avivu, vešel do izraelského parlamentu a řekl: „Chci mír.“ Šokoval celý svět. Arabské státy ho označily za zrádce, ale jeho krok nakonec vedl k první mírové dohodě mezi Izraelem a arabskou zemí. Udělal něco, co nikdo nečekal. A tím změnil chod dějin.

Taktika „radši nic neudělat, aby bylo na co nadávat“ může krátkodobě fungovat. Ale když ji používáte pořád dokola, lidi ji prokouknou.

Pokud chcete vyhrát volby, možná byste měli udělat něco, co nikdo nečeká.

Nebo můžete dál sázet na chaos a negativní emoce. Ale pak se nedivte, že vás lidé přestanou brát vážně a budou hledat jinde.