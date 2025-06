Generace ChatGPT: Studie MIT odhalila, jak AI mění mozky mladých lidí

Používáte ChatGPT každý den? Studie MIT ukázala, že si pak pamatujete jen třetinu toho, co napíšete. Mozek navíc zůstává oslabený i hodiny po vypnutí AI. Tím to ale nekončí.

Výzkumníci z Massachusetts Institute of Technology poprvé systematicky změřili, jak používání ChatGPT ovlivňuje lidský mozek. Studie publikovaná v červnu 2025 přinesla konkrétní data z experimentu se 54 dospělými ve věku 18 až 39 let z oblasti Bostonu.

Klíčové výsledky

Lidé používající ChatGPT si pamatovali pouze 36 % vlastního textu, skupina bez AI si pamatovala 65 %

Snížená aktivita v oblastech mozku zodpovědných za hluboké myšlení a kreativitu

Horší kognitivní výkon přetrvával i poté, co přestali AI používat

U uživatelů ChatGPT byl subjektivní pocit z autorství textů nejnižší ze všech skupin

EEG odhalilo: mozek s AI funguje jinak

Studie zahrnovala tři skupiny účastníků, kteří psali eseje pomocí ChatGPT, Google vyhledávače nebo pouze vlastní hlavy. Ve čtvrté relaci si skupiny vyměnily role. Během psaní byla měřena mozková aktivita pomocí EEG.¹

„Opakované spoléhání na externí systémy, jako jsou jazykové modely, nahrazuje náročné myšlenkové procesy nutné pro samostatné uvažování,“ uvádí studie vedená Nataliyou Kosmyna z MIT Media Lab.¹

Studie zavedla pojem „akumulace kognitivního dluhu“. Jde o stav, kdy mozek přizpůsobený práci s AI nedokáže rychle obnovit původní úroveň samostatného myšlení. Dva učitelé angličtiny, kteří hodnotili eseje, označili práce s ChatGPT za výtvory „bez duše“.²

Programátor napsal 150 000 řádků s AI a pak musel 60% přepsat

Zkušenosti z praxe potvrzují laboratorní výsledky. Programátor z YouTube kanálu theSeniorDev popsal své tříleté zkušenosti s AI nástroji. Za tři roky napsal přibližně 150 000 řádků kódu s pomocí AI, ale postupně začal pozorovat problémy.³

„Postupně jsem přestával přemýšlet. Jen jsem psal prompt a kopíroval výsledek,“ popisuje ve videu. Odhaduje, že 60% kódu vytvořeného s AI musí přepsat.³

Edison Earl, třiadvacetiletý student Arts University Bournemouth, popisuje podobnou závislost. V posledních dvou letech přešel od brainstormingu na papíře k dennímu používání ChatGPT. „Můžeš mi přepsat tento email? Co si myslíš o tomto příspěvku na sociální sítě?“ ptá se AI několikrát denně.⁴

„Jako by mi zakrňoval mozek,“ říká profesorka o AI esejích

Dalia Gebrial, britská akademička, pozoruje změny u studentů. V podcastu Novara Media říká: „Když opravuji eseje psané s pomocí AI, cítím, jako by mi zakrňoval mozek. Texty působí uhlazeně, ale nemají život. ChatGPT vždy míří na nejmenší společný jmenovatel.“⁵

Gebrial ovšem také upozorňuje na širší kontext. Podle ní více studentů pracuje dlouhé hodiny v placených pracích. „Pokud pracujete 35 hodin týdně navíc ke studiu, logicky budete hledat zkratky,“ vysvětluje.⁵

Ella Stapleton z Northeastern University v únoru 2024 objevila, že její profesor používá ChatGPT k vytváření zpětné vazby na její práci. Podle The New York Times požádal chatbota, aby vytvořil „opravdu pěknou zpětnou vazbu“ pro studentku.⁶

Odborníci varují před rychlým zaváděním do škol

Vedoucí MIT výzkumu Nataliya Kosmyna se rozhodla výsledky zveřejnit před dokončením recenzního řízení. „Bojím se, že za šest až osm měsíců nějaký politik rozhodne udělejme ‚GPT školku‘. Myslím, že by to bylo absolutně špatné a škodlivé. Vyvíjející se mozky jsou nejvíce ohrožené,“ řekla pro TIME.²

Dr. Zishan Khan, psychiatr léčící děti a adolescenty, potvrzuje: „Z psychiatrického hlediska vidím, že přílišné spoléhání na LLM může mít nezamýšlené psychologické a kognitivní důsledky, zejména pro mladé lidi, jejichž mozky se stále vyvíjejí.“²

Kosmyna také pracuje na další studii zaměřené na programátory používající AI. „Výsledky jsou ještě horší,“ říká.²

Kritické hlasy: problém nemusí být v AI samotné

Studie však má své kritiky. Výzkumníci z University of South Australia v analýze pro The Conversation upozorňují na metodické problémy. Podle nich mohla změna v kognitivních schopnostech vzniknout kvůli „efektu familiarizace“. Skupina bez AI jednoduše získávala víc zkušeností s úkolem, více do něj z podstaty věci pronikla.⁷

„Abychom plně ospravedlnili tvrzení výzkumníků, účastníci přešlí z AI na práci bez AI by museli dokončit tři relace psaní bez AI,“ píší kritici.⁷

Upozorňují také na historickou analogii s kalkulačkami. „V 70. letech jejich dopad regulovali tím, že udělali zkoušky mnohem těžší. Místo počítání rukou se od studentů očekávalo, že budou používat kalkulačky a své kognitivní úsilí věnují složitějším úkolům.“⁷

Podle kritiků problém není v AI, ale v tom, že učitelé nezvýšili náročnost úkolů. „Studenti stále dostávají stejné úkoly a očekává se od nich stejná úroveň práce jako před pěti lety.“⁷

Jak neztratit schopnost myslet v době AI

MIT studie poskytla první vědecké důkazy o tom, jak ChatGPT ovlivňuje lidský mozek. Zatímco AI nabízí nesporné výhody v produktivitě, výzkum ukazuje konkrétní rizika pro kognitivní schopnosti při intenzivním používání.

Klíčové je pořadí. Když lidé nejprve přemýšlejí sami a AI přidávají později, dosahují lepších výsledků než při spoléhání na AI od začátku. Skupina, která přešla z práce bez AI k použití ChatGPT, vykazovala lepší výkony než ta, která AI používala od začátku.

Studie zatím čeká na recenzní řízení, které může trvat několik měsíců. Autoři upozorňují na omezení výzkumu, včetně malého vzorku účastníků z konkrétní geografické oblasti.

Jde o to najít rovnováhu. AI může být užitečná, když ji používáme jako nástroj pro složitější úkoly, ne jako náhradu vlastního uvažování. Otázka není, zda AI používat, ale jak ji používat zodpovědně.

