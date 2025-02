Eva Decroix a její alternativa k realitě: Živnostníky to prý netrápí!

Představte si svět, kde jsou živnostníci nadšení, že jim vláda zvyšuje odvody. Svět, kde podnikatelé neřeší daně, ale jen „vizi“ státu. Svět, kde politici už ani necítí potřebu maskovat svou aroganci – protože proč by měli?

Tento svět existuje. Je to paralelní realita Evy Decroix.

Daně se zvedají? Podnikatelé nás za to chválí

Se skřípajícími zuby jsem si poslechl rozhovor Evy Decroix pro Echo24. Nečekal jsem, že se dozvím něco nového. Ale to, co přišlo, předčilo i moje nejhorší očekávání.

Moderátor rozhovoru zmínil, že za poslední dva roky došlo k výraznému zvýšení daňové zátěže, růstu cen energií a dalším dopadům vládní politiky na podnikatele.

Logická otázka tedy byla: Co na to živnostníci?

A odpověď Evy Decroix?

„Když se bavíte s podnikateli, je úplně netrápí to, když řekneme u OSVČ, ano, zvýšily se nějakým způsobem paušály. No taky se nějakým způsobem posunula někam inflace.“

Ano, čtete správně. Podnikatele to netrápí.

Pokud jste živnostník a trápí vás rostoucí odvody, zřejmě neexistujete. Nebo jste přinejmenším nějakým zvláštním omylem unikl z excelových tabulek Ministerstva financí, kde jsou všichni spokojení a nadšení.

7902 Kč měsíčně. Ať vyděláte, nebo ne

Ve světě Evy Decroix platí jednoduchá rovnice: Vláda zvedne odvody, podnikatelé poděkují.

Ve skutečném světě to ale funguje jinak.

Dnes musí každý OSVČ platit měsíčně minimálně 7 902 Kč na sociálním a zdravotním pojištění. Nezáleží na tom, jestli ten měsíc vyděláte nebo ne. Prostě plaťte.

A pokud třeba přijdete o práci a chtěli byste rozjet podnikání? Dobrá zpráva: Stát vám okamžitě napaří 7 902 Kč měsíčně. Hodně štěstí.

A pokud byste po několika letech chtěli podnikání obnovit? Špatná zpráva: Žádné úlevy. Plaťte hned.

Takže se ptám: Kde jsou ti podnikatelé, kteří si to pochvalují?

Tisíce živnostníků odcházejí. Ale to je prý v pořádku

A teď fakta. Ta skutečná, ne ta z excelových tabulek vlády:

Počet podnikatelů se snížil z 778 tisíc v roce 2023 na 740 tisíc v roce 2024.

Z toho OSVČ bez zaměstnanců ubylo 30 tisíc (z 667 tisíc na 635 tisíc).

A to jsou údaje k třetímu čtvrtletí minulého roku. Letošní čísla mohou být mnohem dramatčitější.

Podle Seznam Zpráv:

„Tentokrát vedlo k likvidaci živností opatření z konsolidačního balíčku vlády Petra Fialy, který postupně během tří let zvyšuje minimální vyměřovací základ pro sociální pojistné z 25 na 40 procent průměrné mzdy.“

Jinými slovy: Stát zdražil živnostníkům podnikání tak, že to část z nich vzdala.

Ale podle Decroix je to v pořádku. Protože – pamatujte – „podnikatelé to neřeší.“

Podnikatelé nejsou boháči, kteří si žádají vyšší daně

Někdo možná namítne: „Kdo neustojí takové drobné zvýšení, nemá na podnikání nárok.“

Tento argument má ale jeden zásadní problém: Pochází od lidí, kteří nikdy nepodnikali.

Podle loňského průzkumu portálu NaVolnéNoze.cz mezi 2 200 profesionály na volné noze:

Polovina živnostníků vydělá méně než 50 tisíc hrubého měsíčně.

Čtvrtina se pohybuje dokonce jen do 35 tisíc hrubého měsíčně.

Tři čtvrtiny OSVČ mají podle svých slov nepředvídatelné příjmy.

Tito lidé musí každý měsíc zaplatit 7 902 Kč, i když se jim zrovna nedaří.

A teď si vezměme tvrdá čísla. Od roku 2019 (tedy období před covidem) zaplatí OSVČ na odvodech ročně o 39 672 Kč více. Jenom za vlády Petra Fialy vzrostly tyto odvody o 44,51 %. Inflace za stejné období vzrostla o 30 %.

Tedy ano, odvody rostly za Fialovy vlády rychleji než inflace. A přesto vláda stále tvrdí, že si je živnostníci pochvalují.

Kolik lidí této absurditě ještě věří?

Politika „tichého udušení“

Kdysi ministr financí Jan Mládek (ČSSD) označil živnostníky za „parazity“.

ODS tehdy zuřila. Dnes už živnostníky ani neoznačuje, ani neposlouchá.

Prostě jim každý rok zvýší odvody, dokud se část z nich neudusí.

A co je na tom nejhorší?

Ti, kteří podnikání vzdali, teď z velké části končí na úřadu práce. Takže zatímco dřív platili daně, teď čerpají dávky.

Opravdu takhle vypadá politika „podpory podnikání“?

A teď reakce diváků. Ne, nejste sami

Reakce lidí na názory Evy Decroix přímo v diskusi pod videem mluví za vše. A není to příjemné čtení:

„Královna blbosti z ODS. To nedám.“

„Obdivuji Pavla Štrunce, že tohle ve zdraví přežil.“

„Zvěte paní častěji a ANO má 50 %.“

„Tohle je důvod, proč už ODS a TOP 09 nelze rozeznat.“

Myslíte, že se z toho ODS poučí? A že její představitelé přestanou vykládat lidem báchorky? Nebo že nám ukážou ty podnikatele, kteří chválí vládu za vyšší daně a odvody?

„Podnikatelé že vás chválí za zvyšování daní? A mohl bych je vidět?“

Ne, nejste blázni. Tohle všechno opravdu zaznělo v přímém přenosu.

Realita vs. rétorika Evy Decroix

Evě Decroix se podařilo v krátkém rozhovoru shrnout celou podstatu vládní propagandy.

🟥 Lež č. 1: „Podnikatele to netrápí.“

✅ Realita: Ubylo 30 tisíc živnostníků.

🟥 Lež č. 2: „Zvýšily se odvody, ale taky inflace.“

✅ Realita: Odvody rostly rychleji než inflace.

🟥 Lež č. 3: „Podnikatelé chtějí ještě větší konsolidaci.“

✅ Realita: Nechtějí. Chtějí nižší daně a méně byrokracie.

ODS měla kdysi heslo „Myslíme pravicově“. Dnes už asi nemyslí vůbec

ODS měla kdysi heslo „Myslíme pravicově.“ Dnes už to vypadá, že nemyslí vůbec.

A pokud si Petr Fiala stále myslí, že s tímto přístupem dostane ve volbách 30 procent a vyhraje, pak mu mohu říct jen jedno:

Strašení Babišem už vám nepomůže. Byť Eva Decroix tuto kartu rozehrála v rozhovoru se zápalem hodným profesionála.

Pokud budete do debat dál posílat Evu Decroix, možná se ODS zapíše do historie – jako strana, která se z vlády nepropracovala do opozice, ale rovnou do politické bezvýznamnosti. Během jednoho volebního období.