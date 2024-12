Don Pablo a jeho odkaz: Jak mafiánské impérium ovlivnilo politiku

Don Pablo – jméno, které vzbuzuje obdiv i odpor. Dnes by oslavil pětasedmdesát let. Co nám jeho životní příběh může říct o dnešní politice? Pojďme se na něj podívat zblízka.

Pohádkové jmění drogového magnáta

Pablo Escobar se narodil 1. prosince 1949 ve vesnici Rionegro v hornatém kolumbijském regionu Antioquia. Později se s matkou a svými šesti sourozenci přestěhovali do Medelínu. Periferní oblasti města provázela chudoba a kriminalita. Dokonalé podhoubí, ze kterého mohl vyrůst nechvalně známý génius Pabla Escobara. Medelín se stal srdcem jeho drogového impéria.

Escobar byl mistr manipulačních her, zejména s penězi. Lidi bral jako věci. Prostředky k dosažení svých záměrů. Tyhle „věci“ kdykoli nahradil jinými. Rodina byla pro něj posvátná, i když všechno ostatní bylo na prodej. Jak říkal: „Můžu nahradit věci, ale nikdy ne svou ženu a děti.“ Stejně tak měl ve velké úctě svou matku, které se snažil dokázat, že je úspěšný. Svého otce o tom ale přesvědčit nedokázal. Escobar miloval fotbal a měl zvláštní zálibu – choval hrochy.

Svou vášeň pro fotbal zhmotnil i v podobě několika fotbalových stadionů, které nechal vystavět. Peněz na to měl dost. Ve své době ovládal jeho kartel 80 % celosvětového trhu s kokainem, což mu generovalo každý den neuvěřitelných 60 milionů dolarů. Jeho majetek se odhadoval na více než 30 miliard dolarů. To by dnes odpovídalo více než 70 miliardám dolarů. Pro srovnání, Andrew Carnegie, americký ocelářský magnát, měl majetek v dnešních cenách kolem 13 miliard dolarů, a jiný známý gangster Al Capone v dnešních cenách pouhých 1,5 miliard.

Escobarův vztah k penězům – a současně jeho rodině, ilustruje příhoda, kdy při útěku v horách spálil v ohni 2 miliony dolarů, aby zahřál svou dceru.

Podstatné je, že zatímco USA bojovaly s narkobaronem, který denně v dobách své největší slávy pašoval zejména právě do Spojených států kolem 10 tun kokainu denně, domácí ho v drtivé většině milovali. Nestavěl totiž jen fotbalové stadiony, ale vystavěl i celou čtvrť pro chudé (příznačně nazvanou Barrio Escobar), a peníze jako správný Robin Hood rozdával chudým na potkání. Místní politiky a policii měl koupené. Jak říkal, „Každý má cenu, důležité je zjistit, jak vysoká je.“

Jak vybudovat impérium podle Escobara

Pro mě je jeho příběh fascinujícím také příkladem toho, jak charisma, peníze a manipulace mohou zcela změnit pravidla hry. A co je možná překvapivější: některé vzorce jeho úspěšného vzestupu (a pádu?) vidíme i v dnešní politice, Česka nevyjímaje.

Takže?

1. Charisma jako nástroj moci

Escobar byl mistr manipulace a přesvědčování. Dovedl chudým nabídnout něco, co nikdy nemohli mít: naději, ochranu a jistotu. Dokázal je přesvědčit, že je jejich spasitelem, přestože jeho drogové impérium fakticky ničilo jejich rodiny. V české politice to není nic neobvyklého – lídři, kteří se profilují jako ti jediní, kdo opravdu rozumí problémům obyčejného člověka. Mnohdy to nemusí být pravda, ale charisma, podpořené jednoduchými a srozumitelnými sliby, má obrovskou sílu.

2. Penězi si koupíte oblibu

Escobar financoval výstavbu čtvrti pro chudé, stavěl školy a fotbalová hřiště. Nebylo to z dobroty srdce, ale aby si koupil loajalitu lidí, kteří mu zůstanou zavázaní a nezradí ho. I v naší politice vidíme, jak se investice do konkrétních skupin voličů (seniorů, mladých rodin atp.), případně médií nebo sponzorů, stávají zárukou podpory, bez ohledu na širší dopady na společnost. Tato taktika vytváří základnu, na které politici staví svou moc a vliv.

3. Nedotknutelnost díky násilí a hrubé síle

Escobar si kolem sebe vybudoval auru nedotknutelnosti. Když se ho snažili odstranit, reagoval násilím nebo, v lepším případě, uplácením. Dnešní paralelou je využívání médií, dezinformací nebo legislativy k zastrašování kritiků. V českém prostředí vidíme, jak někteří politici nebo zájmové skupiny ovládají přímo či nepřímo klíčová média, což jim dává neuvěřitelnou sílu. Zažili jsme také pokusy o cenzuru, a není výjimkou, že se objevují případy kriminalizace politických oponentů. Tato taktika podkopává demokracii a svobodu slova, podobně jako to dělali autoritářští vůdci minulosti.

4. Rozdělená společnost

Escobar vědomě štěpil společnost. Jeho příznivci ho oslavovali, nepřátelé byli označeni za škůdce lidu a oběti jeho činů byly zatraceny. Dnes politici často využívají nástroje k polarizaci společnosti, jako je strach a vyvolávání nenávisti, přičemž se tyto taktiky nevyhýbají ani představitelům vládních stran. Taktika „rozděl a panuj“ spočívá ve vyvolání konfliktů mezi různými skupinami obyvatel, čímž se vytváří prostor pro získání podpory od těch, kdo se cítí ohroženi. A funguje to.

5. Prodávání naděje

Escobar věděl, že příslib lepší budoucnosti je silnou zbraní. Svým gangsterům nabízel bohatství a slávu, obyčejným lidem příslib lepšího života. „Bude líp“, říkal. Nebo třeba „německé platy do čtyř let“. Naše společnost je silně orientovaná na budoucnost a ochotně platíme za to, co (možná) přijde. Platí to i pro naše hlasy ve volbách – hlavně když se o naše dobro postará někdo jiný. Slibem nezarmoutíš.

Co jsme ochotni přehlížet za příslib lepší budoucnost?

Escobar dal chudým domy a hřiště – a ti byli ochotní přehlížet ty tisíce mrtvých. Dnes si klademe podobnou otázku: Je v pořádku zavírat oči před kauzami, střety zájmů nebo autoritářskými tendencemi, pokud nám někdo slíbí levnější potraviny nebo vyšší platy?

A není to jen otázka vnitřní politiky. Když vlády slibují ochranu před vnějšími hrozbami, mělo by nás zajímat, jaká cena za tyto sliby skutečně padne. Konflikty, války a zbrojení, i když se mohou jevit jako jediné řešení, nikdy nezaručují dlouhodobý mír, spíše za sebou zanechávají zničené životy a rozdělené společnosti.

Příběh Pabla Escobara nám ukazuje, že moc založená na manipulaci a obavách je vždy nebezpečná. Ať už jde o drogového bosse, nebo novodobého politika. Výzvou pro nás všechny je nespadnout do pasti iluzí; nenechat se oslepit charismatem, jednoduchými sliby nebo finančními dárky.

Zásadní otázka zůstává: Kolik jsme ochotni odpustit, když někdo nabízí víc, než jsme kdy měli? Každé hřiště zdarma má totiž svou cenu. A vždycky to někdo nakonec zaplatí.