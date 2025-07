Když vám iPhone řekne, koho milovat a koho nenávidět

V posledních letech se česká veřejnost rozdělila na dvě skupiny: ty, kdo ještě používají vlastní hlavu, a ty, kdo věří tomu, co jim řekne „Západ“. Věří tomu, co se zrovna nosí – kdo je hodný, kdo zlý, co je správné, co je „dezinfo

Rusko zlo, Ukrajina svatá – aneb když se historie ohýbá

V Česku se dnes zcela běžně odsuzuje Rusko za invazi z roku 1968. Správně. Jenže při hlubším pohledu zjistíme, že to nebylo Rusko, ale Sovětský svaz – mnohonárodní kolos, jehož velení v té době z větší části tvořili Ukrajinci.



Maršál Koněv, který osvobodil Prahu? Velitel 2. Ukrajinského frontu. Brežněv, který podepsal vpád vojsk do Československa? Ukrajinec. A z třinácti členů sovětského politbyra, kteří invazi posvětili, byl jen jeden Rus.



Přesto dnes vychvalujeme Ukrajinu jako naše osvoboditele a Rusko jako věčné agresory. Není to náhodou historický paradox?



Banderovci – ti, na které se dnes nemluví

Ještě silnější ironie je v tom, že právě některé ukrajinské nacionalistické jednotky – konkrétně banderovci z OUN a UPA – vraždili na Volyni a v Haliči civilisty brutálněji než jednotky SS. Poláky, Rusíny, Židy – a ano, i Čechy. Někdy doslova upalováním lidí v kostelech. A po válce jejich zbytky pokračovaly v ozbrojeném odporu i na území Československa.



Ale o tom dnes neslyšíme. Dnes je Ukrajina „oběť“ a Rusko „ďábel“. Dvojí metr? Ne – celé dvojí vesmírné pravítko.



USA – nedotknutelní výrobci demokracie i smrti

A zatímco Češi pálí ruské vlajky a klepou se nad slovem „Putin“, USA od roku 1945 zasáhly do desítek válek, převratů a okupací. Vietnam, Irák, Afghánistán, Libye, Sýrie, Panama, Grenada, Chile, Srbsko… seznam by vystačil na knihu. Stovky tisíc mrtvých. A přesto: USA jsou prý garantem svobody a míru.



Proč? Protože nám to řekli v televizi. Nebo v iPhonu. Protože jsme si nechali vygumovat mozek přes dotykový displej.



Green Deal – ekologická verze kolektivního sebevražedného rituálu

A aby toho nebylo málo, Západ nás tlačí do klimatické ideologie jménem Green Deal. I když EU tvoří sotva 8 % světových emisí, likvidujeme vlastní průmysl a energetiku. Jen abychom „šli příkladem“. Mezitím Čína, USA, Indie, Kazachstán a spol. vypouštějí miliardy tun CO₂ bez omezení.



To není boj za planetu. To je západní náboženství moderní doby, kde papežem je klimatický aktivista a modlitba má podobu uhlíkové stopy.



Závěrem

Tento svět se přestává řídit logikou. Dobrý je ten, koho média označí za dobrého. Špatný je ten, koho nepozvali na summit. A ten, kdo myslí jinak, je dezolát.



Jenže někdy je třeba si položit jednoduchou otázku:



Kdy jsme se přestali ptát „proč“, a začali jen slepě opakovat „co“?

Možná tehdy, jsme vyměnili mozek za smartfon