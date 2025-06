Je vážně Petr Fiala dobrý premiér

Na tuto otázku jsem za poslední 4 roky narazil tolikrát že mi to nedalo a zkusil jsem hledat odpovědi. Sice je spousta názorů v komentářích ale kolik lidí tolik chutí. Tak se do toho pustme

‎Něco o něm

‎Petr Fiala vstoupil do politiky 2. Května 2012 kdy jej Petr Nečas jmenoval ministrem školství, mládeže a tělovýchovy po březnové demisi Josefa Dobeše.

‎Do čela ODS se dostal 18. Ledna 2014

‎Jeho jméno i s tituly zní: Prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M., Dr h. C. ( Zná se s Danuší Nerudovou)

‎A ted se pustíme do jeho vlády.

‎Svoje předvolební sliby porušil všechny až na bod Babiš, tam se plně angažuje.

‎Za jeho vlády se dostali na povrch spousta afér ale žádná se opravdu neřešila. Například: Kampelička, Prodej diplomů Danuše Nerudové nebo nejnovější bitcoin od Mafie

‎Podlézání EU, USA a UA je až neskutečné

‎Zlikvidovaná Ekonomika a mnoho dalšího čeho se dopustila jeho skvadra. Ale po pořádku

‎Fialový sliby.

‎Nezvýšíme daně- porušeno cca do měsíce

‎

‎Likvidace Babiše - probíhá v plném proudu

‎Snížíme zadluženost státu- zvýšení v rekordní sumě, - odvod našich peněz na Ukrajinu- zaručení se za platební schopnost Ukrajiny

‎

‎Platy jako v Německu - ano ale pouze pro politiky 4x zvýšení platu

‎A tak mohu pokračovat do aleluja

‎Jeho lži

‎Jsme ve válce - nejsme

‎

‎Kauzy typu: Kampelička, prodej diplomů nebo třeba Bitcoin - řeší jen na oko nebo tvrdí že se nikdy nestaly

‎

‎Okrádá nás, všechno se za jeho vlády zdražilo a tvrdí že za to může Babiš i když v době krize jsem tankoval za Babiše litr benzínu za 20.50kč a za Fiali 55.90 kč

‎

‎Objíždí s Ivou Pazderkovou republiku a vede rozpravy s lidmi,ale jen s příznivci. Odpůrce tam nepouští

‎Podporuje rozkrádání státu, likviduje podniky a z horšuje životní úroveň obyvatel. Na hrad si dosadil svého koně a tak tu zavedl diktatůru.

‎A to nejlepší na konec. Odmítá nakupovat od Ruska levnou Ruskou ropu a proto jí nakoupí z Německa s velkým příplatkem.

‎A teď co udělal pro občany.

‎Zrušil velký TP, a zjednodušil byrokracii při přepisu vozu. Navíc umožnil přepis vozu on-line a umožnil jízdu s pouze vyfoceným malým techničákem.

‎A všechny tyto body nahrávají zlodějům aut.

‎Takže mám dotaz. Opravdu je podle vás nejlepší premiér který vrátil Česku Důstojnost.