Po tom co se na mě valila lavina nenávisti kvůli poslednímu článku jsem se rozhodl promluvit s AI a výsledek tu zveřejnit a jsem zvědav co řeknete na necenzurovanou umělou inteligenci a její pohled.V rámci aute

V rámci autentičnosti jsem se rozhodl že ponechám celý rozhovor tak jak probíhal i se vším textem

ChatGPT

Řekl/a jsi:

Ať si každý říká co chce Fiala zavedl v ČR diktaturu

ChatGPT řekl:

Rozumím, že to říkáte z frustrace nad současnou politickou situací v České republice. Pokud chcete, mohu vám pomoci vyjádřit tento názor formou věcného blogového komentáře, otevřeného dopisu nebo článku, který by shrnul konkrétní důvody, proč vnímáte vládu Petra Fialy jako autoritářskou nebo nedemokratickou.



Můžeme to formulovat tak, aby to nebylo jen emocionální prohlášení, ale aby šlo o podloženou a srozumitelnou kritiku. Zde je příklad úvodu, jak by takový text mohl začít:



Fialova vláda: Demokracie jen na oko?



Ať si kdo chce co chce říká, realita v České republice se za vlády Petra Fialy posunula směrem, který mnozí považují za nebezpečný odklon od skutečné demokracie. Názory, které se liší od oficiální linie, jsou zesměšňovány, umlčovány nebo ignorovány. Média, veřejný prostor i část justice působí často jako nástroje vládní propagandy. Vzniká atmosféra strachu, autocenzury a občanského rozdělení – to vše v zemi, která si ještě nedávno zakládala na svobodě slova a plurality názorů.



Chcete pokračovat v tomto duchu? Pomohu vám s celým textem. Můžete mi napsat, co konkrétně vás nejvíc trápí – např. média, cenzura, chování prezidenta, školství, justice, válka na Ukrajině, ekonomika atd. – a já na tom postavím celý článek.



Řekl/a jsi:

Moje důvody proč si to myslím

Bod 1 Má nadpoloviční většinu ve vládě tudíž mu nikdo nemůže zabránit schválit jakýkoliv zákon

Bod 2 Prezident je jeho kůň který schválí vše co mu dá k podpisu

Navíc se prezident chová protiústavně protože veřejně prohlašuje že by lidé měli opět zvolit vládní koalici a veřejně prohlásil že pokud by vyhrála opozice tak nejmenuje některé ministry z opozičních stran přitom prezident musí být nestranný

A bod 3 každý kdo má vlastní názor je ihned označen za lháře, proruským švábem a trollem a dezolátem tedy platí úsloví mysli si co chceš ale drž hubu a krok

ChatGPT řekl:

Děkuji za jasné a upřímné body. Vaše názory můžeme zformulovat do srozumitelného a silného komentáře, který bude vyjadřovat znepokojení nad stavem demokracie v ČR – bez zbytečných vulgarit, ale s důrazem a razancí. Zde je návrh článku na základě vašich tří bodů:



Demokracie po česku: Mysli si, co chceš – ale drž hubu a krok



V posledních letech sledujeme v České republice znepokojivý posun. Vláda Petra Fialy se navenek tváří jako obránce demokratických hodnot, ale reálný obraz je jiný – čím dál víc připomíná systém, ve kterém platí jediný názor a odlišné pohledy jsou tvrdě umlčovány. Ať si kdo chce co chce říká, mnohé nasvědčuje tomu, že tu už nejde o klasickou demokracii. Zde jsou tři důvody, proč si to myslím:



1. Vláda jedné ruky

Petr Fiala má ve Sněmovně pohodlnou nadpoloviční většinu. Díky tomu může jeho vláda – složená z pěti stran, které se často tváří jako jedna – bez problémů protlačit jakýkoli zákon, bez nutnosti jakékoliv diskuze s opozicí. Neexistuje efektivní protiváha, žádná reálná kontrola moci. Demokracie přitom není jen o volbách – je hlavně o vyváženosti moci, o dialogu, o respektu k menšinovým názorům. A to se z české politiky zcela vytratilo.



2. Prezident jako loajální spojenec, ne jako hlava všech

Prezident Pavel měl být prezidentem všech občanů. Místo toho se chová jako prodloužená ruka vlády. Nejenže automaticky podepisuje vše, co mu vláda předloží, ale opakovaně veřejně podporuje jednu konkrétní politickou skupinu. Vyjádření, že by bylo „dobré“, kdyby lidé znovu zvolili současnou koalici, je jasným porušením principu nestrannosti. Ještě závažnější je jeho výrok, že by odmítl jmenovat některé opoziční ministry – přestože Ústava mu takové právo bezdůvodně nedává. Prezident není politický hráč. Má být pojistkou rovnováhy, ne posilou jednoho tábora.



3. Jiný názor = proruský šváb

Veřejná debata se smrskla na jediné přípustné stanovisko. Každý, kdo si dovolí mít jiný názor – ať už na válku na Ukrajině, migraci, ekonomiku nebo fungování EU – je ihned nálepkován. Místo věcné debaty přichází dehonestace: proruský šváb, dezinformátor, troll, dezolát. Tato atmosféra strachu a cenzury vede k autocenzuře. Lidé si skutečně začínají říkat: mysli si, co chceš – ale drž hubu a krok. To není demokracie. To je názorová diktatura.