Je dobro a zlo opravdu odlišné?

Existuje dobro a zlo? Je to opravdu tak, jak nám vždycky tvrdili? Jsou tma a světlo symbolem dobra a zla? Pojďme si to rozebrat.

Co je dobro: je to pomoc, nesobecký čin, který děláte pro někoho jiného, aniž byste z toho něco měli. Ale je to tak?



Co je zlo: sobectví, činy, které ostatním škodí. Ať už fyzicky, nebo morálně. Ale je to vážně tak?



Řekněme třeba takový Bůh – to je přece ztělesněné dobro. Lidé se na něj obrací, když jim je zle, když potřebují pomoc. Modlí se k němu pro spasení duše.



A přesto se v knize Genesis píše: když Bůh viděl hříchy, které se dějí v Sodomě a Gomoře, rozhodl, že města zničí ohněm.

Myslíte, že je to dobro?



Když anděl zachránil Lotovu rodinu a pověděl mu, co se stane, a ať utíkají z města a neohlíží se, Lotova žena to nevydrží a podívá se na tu zkázu. V té chvíli ji Bůh promění na solný sloup.

Trochu tvrdý trest za zvědavost, nemyslíte?



A co říkáte na Noemovu archu? Kdy Bůh nařídil, aby Noe postavil archu, a na ni vzal kromě své rodiny i od každého druhu zvířat po jednom páru, protože se rozhodl, že svět je zkažený, a tak ho celý zaplaví, aby ho zachránil od hříchu.

Opravdu si lidé ten trest zasloužili? A co zvířata – ta také?



Jenže abychom Boha jen nehanili – v Novém zákoně je úplně někdo jiný. Odpouští hříchy, léčí nemocné a dokonce nám poslal svého syna, aby nás očistil a spasil od hříchu. Proč taková změna?



Na to se lidé ptají od nepaměti, ale odpověď není tak jednoduchá. Občas je nutné udělat něco zlého pro dobrou věc – a naopak dobro vede ke zlu.



A tady se tedy znovu ptáme: co je dobro a co zlo? A není možné, že je to totéž – jen z jiného úhlu pohledu?



Řekněme třeba krádež – to je samo o sobě špatný, zlý skutek. Ale co když ji dáme do kontextu? Co když babička ukradla za války z pole pár brambor a uvařila si je k obědu, aby se najedla? Co když matka ukradne housku a dá ji hladovějícímu dítěti? Odsoudili byste je?



Na jednu stranu ano – dopustili se krádeže, ale na druhou jen se pokusili v nouzi obstarat jídlo k přežití.



A co taková válka – na ní snad nemůže být nic dobrého. Nebo snad ano?

A věřte, že může. A to je vědecký pokrok.

Kdyby nebylo 2. světové války, tak bychom dodnes neměli třeba mikrovlnku, nylon nebo třeba lepicí pásku či vteřinové lepidlo. Tím ovšem nezlehčuji to utrpení, co válka znamenala.



A co dobro – je vždy dobré?



Vemte si takové přehrady. Díky nim máme doma vždy vodu, stavějí se na nich vodní elektrárny, díky kterým máme doma světlo – to je přece dobré. Ale jaký to má dopad na přírodu?



Náboženství nás učí dobru. Náboženství nás učí milovat bližního svého i našeho nepřítele. A přitom kolik lidí umřelo právě kvůli němu? Kolik válek se pro něj vedlo? Kolik lidí skončilo kvůli němu v ohni na hranici?



I USA nám pořád tvrdí, že vedou války pro mír a svobodu lidstva. Ale je to vážně dobré?



Není náhodou dobro a zlo to samé?

Což mě vede k otázce: Bůh a Ďábel – není to náhodou ta samá entita?

Vždyť Bible nám říká, že Bůh vytvořil celý svět. Ale na světě je dobro i zlo. Jedno nemůže existovat bez druhého.



Znovu se podívejme do Starého a Nového zákona.

Nový zákon říká: Bůh je milostivý, kaj se a Bůh ti odpustí. Bůh nikdy neudělá nic zlého – drž se Boha a on tě před zlem ochrání.

Ježíš pravil: Ďábel tě bude svádět k hříchu.



Starý zákon: když bylo Abrahamovi 137 let, poručil mu Bůh, aby přinesl svého syna Izáka jako oběť. Co???

Není toto náhodou svádění k hříchu?



Dále Bůh viděl všechny ty hříchy, které se v Sodomě a Gomoře děly, a rozhodl, že města zničí.

A kde je odpuštění a boží milost?



Na světě už bylo tolik hříchu, že se Bůh rozhodl, že celou Zemi zaplaví. A opět – kde je ta boží milost?



Ve Starém zákoně Bůh neodpouští – jenom trestá a ničí.

V Novém zákoně nikoho netrestá a neničí – ani když zabíjejí jeho syna. Tak proč ten rozdíl?



Napadá mě jen jedno. Ve Starém zákoně se mluví o Ďáblovi. Ďábel viděl, co se na světě děje, když není určeno, co je dobré a co zlé – a stvořil Boha.



Vím, že je to hodně troufalá myšlenka, ale zkuste se nad tím zamyslet.

Přece podle Bible Lucifer donesl na Zem oheň – a tím udělal dobře lidem.