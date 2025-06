Už od mala nás učí že církev je pravá víra a že dobro se skrývá tam. Učí nás co je hřích a jak se mu bránit. Ale jak je to doopravdy?

Je církev opravdu svatá?

Abychom si mohli na tuto otázku odpovědět, musíme se nejdřív vrátit úplně na začátek. A položit si jinou – základní – otázku:



Co je vlastně Bůh? Je to totéž co církev?



Církev nám od dětství představovali jako prostředníka mezi námi a Bohem. Existuje po staletí, stará se o věřící, hlásá víru a slibuje cestu do nebe. Na první pohled by se mohlo zdát, že církev je svatá, protože slouží Bohu. Ale je tomu tak opravdu?



Ježíšovo učení vs. nároky církve

Podívejme se na samotné učení Ježíše Krista.



Ježíš říká:



„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi... Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je ve skrytu.“

(Matouš 6)



Napadá mě: proč tedy církev klade takový důraz na veřejné projevy víry, povinnou účast na bohoslužbách nebo svatby a křty výhradně v kostele?



V minulosti to šlo ještě dál – neúčast na mši mohla vést k obvinění z čarodějnictví a k trestu smrti. Není to v rozporu s tím, co kázal Ježíš?



Chrám jako místo klidu – nebo zisku?

Další známý příběh:

Ježíš vstoupil do chrámu, vyhnal obchodníky, zpřevracel stoly směnárníků a zvolal:



„Můj dům bude nazýván domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů!“



A co církev?

Obchod s odpustky, prodej svátostí, vlastní banka ve Vatikánu... Je to v souladu s tímto výrokem?



Poklady v nebi, nebo na zemi?

Ježíš také říká:



„Nehromaďte si poklady na zemi... Raději si hromaďte poklady v nebi. Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“



A přesto: církev po staletí budovala přepychové chrámy, kláštery, hrady. Vlastnila pozemky, měla svou armádu, a její představitelé žili v luxusu. To opravdu odpovídá učení Ježíše, který žil v chudobě a kázal skromnost?



Je církev opravdu bez viny?

Z historie víme, že církev se často stavěla do role soudce i kata. Křížové výpravy, čarodějnické procesy, upalování kacířů. Ti, kdo hlásali návrat k původnímu smyslu víry – jako například Jan Hus – byli umlčeni ohněm.



Znovu: Ježíš kázal milovat nepřátele. Církev však mnohdy bojovala s těmi, kdo nesouhlasili. Má tedy právo nazývat se „svatá“?



Papež a Hitler – nepohodlná kapitola

Podívejme se blíže k 20. století.

Papež Pius XII., původně kardinál Pacelli, byl často vyzdvihován jako člověk, který během války zachránil tisíce Židů. Ale zároveň v roce 1933 jako kardinál podepsal Říšský konkordát – smlouvu s nacistickým Německem, která usnadnila Hitlerův nástup k moci.



Později, už jako papež, nikdy veřejně neodsoudil holokaust – ačkoliv o něm prokazatelně věděl. Proč mlčel ten, kdo měl mluvit nejhlasitěji?



Ale je to jen černobílé?

Nechci tvrdit, že celá církev je jen zlo. To by nebylo fér.

Církev měla a stále má velké zásluhy: uchovávala vědu a vzdělanost v temných dobách, zakládala školy a nemocnice, poskytovala pomoc chudým a opuštěným. Mnoho kněží a řeholníků skutečně žilo a žije v duchu pokory, obětavosti a služby.



Ale právě proto je potřeba říct: problém není víra, problém je moc.



Závěrem – otázka, kterou si musíme položit

Možná je čas oddělit víru od instituce.

Bůh není bankovní účet. Není palác. Není zlatý kalich. Není ani zákon, kterým se někdo ohání, aby ovládal druhé.



Bůh je ticho ve tvém srdci.

A jak řekl Ježíš – to, co je skryté, je často to nejpravdivější.



Tak co myslíte…

Je církev opravdu svatá?

Nebo jsme se jen naučili neklást otázky?