Taky si občas kladete otázky typu: co bude po smrti, půjdu do nebe nebo do pekla? Jestli jo tak jsme na tom stejně a asi se shodneme až až jednou na to příjdem bude už pozdě. Ale co bůh opravdu existuje nebo je to mýtus?

Existuje bůh? Tuto otázku si už položil snad každý, stejně tak jestli existuje království nebeské. Pojďme se na to trošku podívat.



Položme si otázku kdo je bůh? Je to osoba která sedí na obláčku a dívá se na nás? To asi těžko. Tak že by to byl loutkař který nás tahá za šňůrku to asi také ne. Proč? Je to celkem jednoduché, nebyla by pak svobodná vůle. Kdyby měl každý z nás nalinkovaný celý život, tak by to byl celkem smutný příběh.



Dříve se věřilo že je na nebi, jenže od té doby co se začalo létat nad mraky a do kosmu je to vyvrácené, tak proč tedy víra nedostala na frak?



Podle mého názoru, je to trochu jinak.

Bůh není někdo, ale něco.

Všimli jste si někdy že když vstoupíte do kostela, tak je tam jiná atmosféra?



Já osobně když tam vstoupím, tak jsem jakoby lehčí, nic mě netrápí, nemyslím na nic a cítím jak ze mě vše padá.



Kolikrát i nevěřící člověk když se dostane do úzkých, obrátí se k bohu a začne ho prosit o záchranu. Ale, proč tomu tak je?



Osobně si myslím že je to tím že bůh je v nás, je to pocit který máme když cítíme ochranu, lásku, a taky ten strach co v sobě každý máme.



Bůh je to že venku se rozhlídnete a vidítě krásnou krajinu. Bůh je pocit štěstí a je jen na nás jestli budeme žít s bohem nebo bez něj. Ale ruku na srdce, kdo znás k němu nikdy nepromluvil.



Takže existuje Bůh? Jednoznačně Ano!!!! Je totiž všude kolem nás.