Květy 1990, loajalita a otazník nad faráři

Šlo to rychle – to je můj postřeh nejen ze sametové revoluce, ale i z následujícího dění. Už 22. února 1990 vyšel časopis Květy, na jehož obálce byl komunisty neoblíbený první prezident Československa.

TGM, prezident Osvoboditel, měl v naší rodině zvláštní postavení. Praděda byl legionář (setkal jsem se s ním asi jenom jednou, jeho syn /můj děda/ mu zdvořile vykal), během 1. sv. války byl v Rusku a na francouzské frontě a svůj rukopisný životopis zakončil slovy: „30. října 1960 jsem nezaměstnaný důchodce, který za celoživotní poctivou práci bude dřít bídu. A tak nakonec vzpomínám rád na těch pěkných 20 roků za Masarykovy ČSR.“

Koho vám připomíná tento ilustrovaný dědula na obrázku z vlaku?

Pokud Masaryka, jste na tom stejně jako můj děda i babička, kterou děda zavolal jakožto „nezávislou pozorovatelku“ za námi do dětského pokoje. Byl jsem na základce, kolem socialismus a na víkend k nám do Jindřichova Hradce přijeli z Brna babička s dědou. Četl jsem tehdy knížku Václava Čtvrtka (napsal i Rumcajse a mnoho dalších) Neuvěřitelná příhoda práčete Leška.

Lešek byl husitský kluk, který se jakousi cestou časem dostal do naší doby. Děda, patriarcha naší evangelické rodiny, nesnášel neužitečnou fantazii, ale husity měl rád, a tak knihou ostražitě zalistoval a objevil tento obrázek. S babičkou se shodli, že ilustrátor (Karel Beneš) nenápadně zobrazuje TGM.

Ve škole se za socialismu o Masarykovi moc nemluvilo. V základkových sešitech mám jenom dvě zmínky: část „buržoazie – boj proti Rakousku, za vytvoření ČSR (T. G. Masaryk, E. Beneš)“ a „čs. vláda – buržoazní – T. G. Masaryk“. Jinak tam mám k tomu období víc poznámek o budování socialismu, tehdejších stávkách a posilování fašismu.

V listopadu 89 to mlátičky přehnaly na Národní a už koncem roku komunistický parlament odhlasoval za prezidenta Václava Havla, kterého předtím tentýž režim věznil. Noviny a časopisy byly za komunistů kontrolovány, ale hned takhle po sametové revoluci vyšel celorepublikový časopis o TGM.

Píše se tam: „...přes tak dlouhé umlčování, překrucování, pomlouvání a zakazování Masaryka a jeho díla se naše mládež a zástupy lidí, které mohou znát našeho prvního prezidenta jen z vyprávění rodičů, z pečlivě ukrývaných, potají opisovaných knih, z novinových výstřižků, tak spontánně přihlásily k jeho humanistickým myšlenkám a cílům...“

Vzpomínám si, jak mě ta rychlost překvapila. Ještě nedávno jsme se rozplývali nad komunistickými idejemi, a najednou je loajalita pryč.

Je to pro mě poučení i pro dnešek. – V 90. letech jsem vystudoval evangelickou teologii, a ačkoli se věnuji něčemu jinému, o teologii a faráře se zajímám pořád. Od podzimu 2023 sleduji politické podcasty a udivuje mě, jak snadno faráři opakují převládající politické názory (prý se tomu říká „progresivní liberalismus“), ať jde o klimatické změny, sexuální menšiny, migraci, islám, válku.

S trochou ironie si říkám: Co faráři udělají, až se hlavní politický proud změní? Změní svoje názory a začnou v Bibli najednou hledat jiné texty? (Podle Bible se dá dokázat všechno, záleží na tom, jak moc velký jste manipulátor.)

Nechme se překvapit. Ale možná by zatím stačilo, kdyby politickým odpůrcům nevyhrožovali peklem. (Ale proč by ne. Vlastně jsou tím docela vtipní.)

Autor: Pavel Čáp | neděle 22.2.2026 23:32

Pavel Čáp

Pavel Čáp

Pavel Čáp

Pavel Čáp

Pavel Čáp

Pavel Čáp

  • Počet článků 9
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 445x
Jsem kytarista a vystudoval jsem evangelickou teologii – kytara je moje vášeň a teologie tajná láska.

