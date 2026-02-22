Květy 1990, loajalita a otazník nad faráři
TGM, prezident Osvoboditel, měl v naší rodině zvláštní postavení. Praděda byl legionář (setkal jsem se s ním asi jenom jednou, jeho syn /můj děda/ mu zdvořile vykal), během 1. sv. války byl v Rusku a na francouzské frontě a svůj rukopisný životopis zakončil slovy: „30. října 1960 jsem nezaměstnaný důchodce, který za celoživotní poctivou práci bude dřít bídu. A tak nakonec vzpomínám rád na těch pěkných 20 roků za Masarykovy ČSR.“
Koho vám připomíná tento ilustrovaný dědula na obrázku z vlaku?
Pokud Masaryka, jste na tom stejně jako můj děda i babička, kterou děda zavolal jakožto „nezávislou pozorovatelku“ za námi do dětského pokoje. Byl jsem na základce, kolem socialismus a na víkend k nám do Jindřichova Hradce přijeli z Brna babička s dědou. Četl jsem tehdy knížku Václava Čtvrtka (napsal i Rumcajse a mnoho dalších) Neuvěřitelná příhoda práčete Leška.
Lešek byl husitský kluk, který se jakousi cestou časem dostal do naší doby. Děda, patriarcha naší evangelické rodiny, nesnášel neužitečnou fantazii, ale husity měl rád, a tak knihou ostražitě zalistoval a objevil tento obrázek. S babičkou se shodli, že ilustrátor (Karel Beneš) nenápadně zobrazuje TGM.
Ve škole se za socialismu o Masarykovi moc nemluvilo. V základkových sešitech mám jenom dvě zmínky: část „buržoazie – boj proti Rakousku, za vytvoření ČSR (T. G. Masaryk, E. Beneš)“ a „čs. vláda – buržoazní – T. G. Masaryk“. Jinak tam mám k tomu období víc poznámek o budování socialismu, tehdejších stávkách a posilování fašismu.
V listopadu 89 to mlátičky přehnaly na Národní a už koncem roku komunistický parlament odhlasoval za prezidenta Václava Havla, kterého předtím tentýž režim věznil. Noviny a časopisy byly za komunistů kontrolovány, ale hned takhle po sametové revoluci vyšel celorepublikový časopis o TGM.
Píše se tam: „...přes tak dlouhé umlčování, překrucování, pomlouvání a zakazování Masaryka a jeho díla se naše mládež a zástupy lidí, které mohou znát našeho prvního prezidenta jen z vyprávění rodičů, z pečlivě ukrývaných, potají opisovaných knih, z novinových výstřižků, tak spontánně přihlásily k jeho humanistickým myšlenkám a cílům...“
Vzpomínám si, jak mě ta rychlost překvapila. Ještě nedávno jsme se rozplývali nad komunistickými idejemi, a najednou je loajalita pryč.
Je to pro mě poučení i pro dnešek. – V 90. letech jsem vystudoval evangelickou teologii, a ačkoli se věnuji něčemu jinému, o teologii a faráře se zajímám pořád. Od podzimu 2023 sleduji politické podcasty a udivuje mě, jak snadno faráři opakují převládající politické názory (prý se tomu říká „progresivní liberalismus“), ať jde o klimatické změny, sexuální menšiny, migraci, islám, válku.
S trochou ironie si říkám: Co faráři udělají, až se hlavní politický proud změní? Změní svoje názory a začnou v Bibli najednou hledat jiné texty? (Podle Bible se dá dokázat všechno, záleží na tom, jak moc velký jste manipulátor.)
Nechme se překvapit. Ale možná by zatím stačilo, kdyby politickým odpůrcům nevyhrožovali peklem. (Ale proč by ne. Vlastně jsou tím docela vtipní.)
Pavel Čáp
2400 slov o sametové revoluci (36 let poté)
Od 17. listopadu do 29. prosince jsem na FB k výročí toho kterého dne zveřejňoval svoje vzpomínky na sametovou revoluci. Co tehdy zažíval patnáctiletý kluk v Jindřichově Hradci?
Pavel Čáp
Apokryfní kázání polního kuráta Katze aneb Jak poznat pravdu
„Ve jménu Boha Otce, Krista Pána, Panenky Marie a všech svatých, miláčkové moji! Zpívejte za mnou, vy uličníci, veselou písničku z kancionálu!
Pavel Čáp
Zkrácený zápis z jednání Odboru propagace křesťanských hodnot
V pražských tramvajích proběhla v létě 2024 kampaň „Zírání je obtěžování“. Dnes odhalíme, co za tím bylo, nebylo...
Pavel Čáp
Podobenství o posledním soudu, 3. část
Tomáš Štítný chtěl, aby křesťané dodržovali Ježíšovo učení. Zní to banálně, nicméně právě tím se stal jedním z předchůdců české reformace.
Pavel Čáp
Podobenství o posledním soudu, 2. část
Největším problémem křesťanů jsou křesťané. Panovačným křesťanům vadí křesťané vzdorující, kteří si navíc dovolují odvolávat se na Bibli.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál
Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky...
V Rešicích po nárazu auta do sloupu zemřel člověk, deset domů bylo bez elektřiny
Po nárazu osobního auta do sloupu v Rešicích na Znojemsku dnes večer zemřel člověk. Silnice je...
V Rešicích po nárazu auta do sloupu zemřel člověk, deset domů je bez elektřiny
Po nárazu osobního auta do sloupu v Rešicích na Znojemsku dnes večer zemřel člověk. Silnice je...
Sitcom Scrubs se po 17 letech vrací. Víme, kolik má nová série dílů a proč chybí údržbář
Legendární sitcom z lékařského prostředí je zpět. Desátá série oblíbeného seriálu Scrubs startuje...
Na Olympijský festival dorazilo 84 sportovců, z toho 19 medailistů
Olympijský festival Milano Cortina, který od 5. února do dnešního závěrečného dne na...
- Počet článků 9
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 445x