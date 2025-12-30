2400 slov o sametové revoluci (36 let poté)
Pá 17.11.1989
„Nevolnost“ - to si v pondělí 20.11.1989 přečetl soudruh profesor Švejda, náš třídní, na mém omluvném listu jako důvod mé páteční absence (byl jsem ve druháku na gymplu). Buď mi bylo opravdu špatně, anebo jsme psali nějakou písemku, každopádně si díky tomu vzpomínám, že 17. listopadu byl pátek.
V Jindřichově Hradci se v pátek nedělo nic politicky zvláštního, proč by taky mělo. Zatímco v Praze někteří ekonomové prý větřili blížící se změnu, jakýsi Václav Klaus, zaměstnanec Prognostického ústavu ČSAV, ani nejezdil na dovolenou, aby byl u „toho“, až „to“ přijde, moje maličkost se ještě v září (na setkání mladých evangelíků a katolíků) domnívala, že komunisté tady budou vládnout i v roce 2000. (Od té doby si na svá proroctví dávám pozor.)
Víceméně pravidelně jsme poslouchali večerní vysílání Hlasu Ameriky (dodneška si vzpomínám na pěkný hlas Ivana Medka), ale už nevím, jestli jsem se o „masakru na Národní“ dozvěděl už té noci nebo až následující den. Označení „masakr“ nyní mnozí zlehčují, i tehdejší pamětníci, ale v těch dnech nás zpráva o studentech zmlácených do krve a dokonce o jednom zabitém velice zasáhla a znepokojila.
So 18.11.1989
Říkám si - kdyby 18. listopadu nebyla sobota, ale běžný pracovní den, jak by to dopadlo se sametovou revolucí? Do pracovních podniků a do škol by nepochybně naběhli kovaní komunističtí kádrové a vysvětlovali by, že včerejšího dne se v centru Prahy srocovali „tlupy dekadentní mládeže“, „reakční živlové“, „skupinky podplacené imperialistickým Západem“ a Hlas Ameriky a Svobodná Evropa by byly označované za „štvavé vysílačky“. (Jak by se povedlo vysvětlit zabitého studenta Martina Šmída alias příslušníka SNB Ludvíka Zifčáka, to nevím.)
Část obyvatelstva by se jako vždy povedlo zastrašit (možná i se vzpomínkou na brutální tzv. Palachův týden v lednu), ale část už by se nedala. Koneckonců, v Polsku měli svobodné volby za sebou, Maďarsko se komunismu taky vzdalo a Berlínská zeď padla 9.11.1989, takže se čekalo na opožděné Čechoslováky (a Rumuny, kteří svého prezidenta popravili v prosinci).
Naštěstí není nutno spekulovat, jak moc by ti zastrašení bránili změnám, protože během víkendu touha po konci „vlády jedné strany“ rychle probublala celou společností. Vzpomínám si na živý televizní přenos z nějaké asi demonstrace, který byl ukončen a přepnut do studia, kde někdo řekl něco ve smyslu, že „s těmito názory se neztotožňujeme“. Ale už bylo pozdě.
Út 21.11.1989
Během víkendu vzniklo hnutí Občanské fórum, od pondělka stávkovali vysokoškoláci - sepisovali prohlášení, koordinovali, jezdili s herci mimo Prahu a popisovali situaci apod. Úterní události: „lidové milice v Praze“, „armáda se připravuje k zásahu“, „první organizovaná demonstrace na Václavském náměstí“.
My gympláci jsme v Jindřichově Hradci chodili do školy jako běžně, vyučující jsme stále ještě oslovovali „soudruhu“ a „soudružko“. Jestli na dolním náměstí už v těch dnech probíhaly demonstrace, to si nevzpomínám, ale začaly velice záhy. Na oblečení jsme nosili malé trikolórky, jestli tento týden, to už nevím, ale nejpozději ten následující. V úterý (bez záruky) jsme měli taneční, takže už toto úterý (anebo o týden později) jsme měli trikolóry i na obleku v tanečních.
Út 12.12.1989
Většinu sametové revoluce jsem prožil v Jindřichově Hradci, kromě dvou krátkých výjimek, a to v Praze a v Brně.
Už někdy v létě 89 bylo naplánováno, že koncem listopadu z Hradce pojede do Prahy na operu autobusový zájezd pracujících z několika podniků (mohli si vzít někoho s sebou). Nejspíš to měla být Tosca ve Smetanově divadle (Státní opera Praha) (bez záruky). V listopadu se ale účinkující připojili ke studentské stávce, takže termín byl zrušen. Po ukončení stávky byli původní zájemci pozváni na slavnostní první představení přímo do Národního divadla. Symbolicky byla uvedena česká opera Rusalka Antonína Dvořáka.
Jestli jsme po příjezdu do velkého města procházeli nějaké obchoďáky (Kotva, Máj), to si nevzpomínám (nicméně je to pravděpodobné). Vzpomínám si ale, jak jsme chodili po Václaváku, všude spousta lidí, vládla uvolněná a očekávající atmosféra, skupinky mladých rozdávaly cyklostylované (kopírované) papíry s politickými aktualitami a různými projevy, lidé kolem si je s chutí brali (já také). Vypadalo to úplně jinak, než když dnes jdete kolem lidí, co rozdávají reklamní letáky. Vybavuji si i skupinku Greenpeace s peticí o ochraně přírody, kterou jsem rád podepsal (ačkoli jsem nebyl plnoletý). Po několika letech mi došlo, jak byli obdivuhodně rychlí. O ekologickém aktivismu jsem tehdy pochopitelně nic nevěděl.
Večer v divadle na úvod vystoupil někdo z mě známých herců (bohužel už nevím, kdo to byl) s projevem, kde vysvětlil, proč herci ukončili stávku - protože se dosáhlo dostatečných politických změn, které povedou ke „konci vlády jedné strany“ (to bylo jedno z hesel, která jsme za cinkání klíčů provolávali na náměstích).
Abych si ujasnil přesný den, kdy jsme byli v Praze, napsal jsem do Národního. Laskavá paní Josefina Panenková (vedoucí divadelního archivu) mi k tomu napsala: „Je pravda, že podobných proslovů v tom období bylo mnoho, řada z nich spontánních. Po ukončení stávky se od 27. 11. do 10. 12. 1989 konaly tzv. improvizované mítinky umělců s obecenstvem, na kterých se předčítala prohlášení, umělci všech souborů měli krátké výstupy, přicházeli různí hosté s proslovy. Po obnovení divadelního programu ještě několik dní pokračovaly zmíněné projevy.“
Odkaz na Rusalku v online databázi ND:
http://archiv.narodni-divadlo.cz/predstaveni/100196
St 13.12.1989
Toho dne se ze mě stal politický aktivista. - V úterý jsme přijeli do Prahy a na Václaváku jsem si vzal rozdávané tiskoviny vztahující se k aktuálnímu politickému dění. Večer jsme byli v Národním na Rusalce a v noci jsme si dáchli v autobuse cestou zpět do Jindřichova Hradce.
Ve středu jsem donesl tiskoviny s sebou na gympl a asi o velké přestávce jsem z nich spolužákům předčítal. Byli jsme zrovna v chemické třídě. Pak zazvonilo a z místnosti chemické laboratoře do třídy vešel náš chemikář soudruh profesor Hrabal. Ačkoli jsem nepatřil mezi největší třídní znalce chemie, nechal mě to dočíst a pak sám vyprávěl nějaké svoje vtipné historky. Tu hodinu jsme se neučili, což bylo u profesora Hrabala překvapivé, a spolužačka Helena mi za to o přestávce děkovala.
Oskenoval jsem několik stran z Informačního servisu č. 21, který vyšel 5. prosince (já jsem jej získal na Václaváku o týden později). Vyskytuje se tam několik jmen, kterých jsem si pak začal všímat - kupř. novináře Martina Fendrycha či katolického kněze Václava Malého. S jejich pozdějšími názory jsem sice moc nesouhlasil (Václav Malý se před několika dny připojil k petici nerespektující výsledky voleb /takzvaně na podporu prezidenta/), ale za jejich angažmá v sametové revoluci si jich vážím.
17. listopadu shodou okolností zasedal synod Českobratrské církve evangelické (synod - něco jako schůze sněmovny), synodní senior (nejvyšší představitel ČCE) hned ten večer poslal telegram předsedovi vlády: „...prosím Vás, aby byli propuštěni všichni, kteří byli zadrženi v této souvislosti.“ Celý text telegramu je též oskenován a taky jsem ho třídě přečetl.
Tím můj politický aktivismus skončil (ale na ten ohromný příliv svobody si dosud vzpomínám - už jsme např. nemuseli o velké přestávce pochodovat na chodbách dokolečka podél stěn).
Ne 24.12.1989
Nešlo jen o tuto konkrétní neděli (poslední neděli sametové revoluce, 4. neděli adventní a současně Štědrý den), ale o zkušenost evangelického sboru v Jindřichově Hradci ze všech nedělí od 17. listopadu.
Krátce po 17. listopadu se jako i jinde začaly v Hradci konat demonstrace. Zúčastnil jsem se několika na tzv. spodním náměstí (náměstí Míru) - řečníci stáli u sloupu Nejsvětější Trojice, pronášeli odvážné protirežimní proslovy (ještě před několika dny nemyslitelné), cinkali jsme klíči (byla v tom několikerá symbolika - jednak komunistům „odzvonilo“, jednak se něco zamyká a něco jiného odemyká) a zpívali jsme hymnu (ještě československou, tudíž i se slovenskou částí Nad Tatrou sa blýska). Někdy jsme zpívali taky Jednou budem dál a Krásný je vzduch.
Jestli demonstrace probíhaly i na horním náměstí (tehdy Osvobození, dnes Masarykovo), to nevím, ale bylo by kuriózní, kdyby protistátní řeči zněly u Památníku internacionalismu (postavenému na oslavu vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968), kde do té doby čerstvě odvedení vojáci základní služby přísahali, že budou „stát pevně ... po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí“.
Jednou hodně sněžilo, takže jsem měl dokonce i čepici. Když jsme zpívali hymnu, vedle mě stojící pán se na mě upřeně díval, ale nic neřekl. Cestou domů (na sídliště V. I. Lenina) mě napadlo, že mi třeba chtěl povědět, abych si tu čepici sundal (což by měl pravdu), ale nevěděl, jak to říct, aby to nevypadalo jako do té doby všudypřítomné buzerování a komandování. I na takovýchto drobnostech bylo vidět, jak se vztahy mezi lidmi měnily.
Už po některé z prvních demonstrací chtěl zástup nás shromážděných někde pokračovat i po ukončení demonstrace - ale kde? Katolický kostel nějakých 200 m od nás tehdy býval zamčený, a tak politicky aktivní evangelický farář Jan Blažek pozval zájemce do našeho evangelického kostela vzdáleného necelý kilometr. Kdy to bylo? Nejsem si jistý, ale možná už v pátek 24. listopadu.
Občas v Hradci kázal farář v důchodu Karel Matějka, který tam byl i tehdy večer. Pronesl krátkou řeč o svobodě, kde srovnal 40letou vládu komunistů se 40 lety putování Izraelců po poušti. Snad po každé jeho větě následoval ohromný potlesk. Říkal jsem si - proč kazatelé nemluví takhle srozumitelně i v kázáních? A druhá věc - od té doby jsem si začal všímat v Bibli často připomínaného čísla 40, s náboženským, ale též „sociologickým“ významem.
Toto setkání i následující v dalších týdnech bylo příjemné a pohodové, lidé z kostela si rozuměli s lidmi „mimo kostel“, a tak jsme si mysleli, že do kostela začnou noví lidé chodit i v neděli na bohoslužby. Očekávání se nesplnilo, občas sice někdo přišel, ale už ne takové davy.
V 90. letech jsem vystudoval evangelickou teologii, ale do kostela už nechodím - pouze když mě požádají o kázání. Nicméně dnešní „půlnoční“ vám doporučuji. Budou se číst texty o Ježíšově narození, čili úvodní kapitoly Matoušova (do Betléma přišli mudrci od východu) a Lukášova evangelia (do Betléma přišli pastýři). Možná zazní i Mariin chvalozpěv: „...vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil...“ (Lukášovo evangelium 1,52).
Po 25.12.1989
Na Štědrý den jsme byli doma (v Jindřichově Hradci) a na Boží hod vánoční jsme (matka, já a moje o 5 let mladší sestra) na několik dní odjeli do Brna za babičkou a dědou. Stejně jako před dvěma týdny v Praze jsme se i tady šli večer projít a v centru jsme nasávali veselou revoluční náladu okořeněnou vánočními svátky.
10. prosince prezident Gustáv Husák jmenoval novou vládu, kde už byli nejen komunisté, a 11. prosince se začalo s odstraňováním „železné opony“ (čili nepropustné hranice) mezi námi a západním Německem a Rakouskem. Před vánoci (podle tehdejšího pravopisu ještě s malým „v“) byly rozpuštěny lidové milice, „ozbrojená pěst dělnické třídy“ (která se ale už před několika týdny postavila proti vládnoucímu režimu). - Tyto události jsem si v současnosti už nevybavoval, až teď jsem si je znova oživil četbou článků o té době, ale tehdy jsme to všechno věděli a podporovalo to mezi námi všudypřítomné dobré naladění.
Někde za Červeným kostelem z jakési budovy nějací lidé odnášeli plné krabice a nakládali je do auta. „Papíry ke zničení,“ komentoval to kdosi vedle nás. Podle mapy a fotek to mohl být Bílý dům, což by dávalo smysl, poněvadž to tehdy bylo sídlo Městského výboru KSČ (Komunistické strany Československa). Ale co já vím, třeba si zaměstnanci jenom domů odnášeli tužky, hrnečky a fotky dětí.
Nedávno jsem tady psal, že s pádem režimu se čekalo už jen na nás a na Rumunsko. Toho dne se dočkali i Rumuni. Prezident Nicolae Ceaușescu [čaušesku] a jeho choť Elena byli 22. 12. zajati, 25. 12. byli během rychlého soudního procesu odsouzeni a ještě ten den popraveni zastřelením. Vybavuji si, že jsme v televizi (dědově barevné s dálkovým ovládáním japonské značky Toshiba, kterou sehnal přes nějakého svého známého v prodejně televizorů) viděli oba zastřelené manžele, jak leží u nějaké zdi. (Fotky z popravy byly zveřejněny až po dvou dnech.)
Rumunská revoluce, někdy zvaná „vánoční“, začala snahou tajné policie Securitate vystěhovat kritika rumunského režimu maďarského protestantského (kalvínského - reformovaného, podobně jako náš Jan Karafiát) pastora v Temešváru jménem László Tőkés. Členové sboru to nechtěli dopustit a krvavé nepokoje (obětí se odhaduje asi 1100) se postupně přelily až do Bukurešti. - I v tomto srovnání pěkně vyzní naše označení „sametová“.
Pá 29.12.1989
Ten den sametová revoluce skončila, a to volbou Václava Havla za prezidenta. Že prezidentem bude zrovna Havel, dramatik a vězeň, o tom jsme se spolužáky vtipkovali už na jaře: „Víš, kdo bude prezident po Husákovi? - Havel, ten taky seděl.“ (Petr Pithart později v nějakém televizním dokumentu okomentoval, že úplně všichni přítomní poslanci hlasovali pro Havla: „Bylo to trapné! Kdyby aspoň jeden z nich hlasoval proti.“ /Cit. zpaměti./)
V pátek jsme ještě byli u babičky a dědy v Brně, takže Havla s jeho slavnými krátkými nohavicemi jsme viděli v barevné televizi. Já jsem si těch nohavic všiml až na upozornění od babičky.
Upřímně vzato jsou tohle jediné věci, které si z tehdejšího několikadenního pobytu v Brně pamatuji - přenášení krabic do auta a Havel v televizi. Povídali jsme si s babičkou a dědou o tehdejších událostech? Asi ano, ale pravděpodobně víc o škole a o prospěchu. Možná jsem jim popisoval, jak v pondělí 27. listopadu do školního rozhlasu pustili hymnu jakožto vyjádření souhlasu s generální stávkou (nebo to bylo jindy?). Všichni ve třídě jsme si stoupli, ale náš/naše vyučující a jeden/jedna spolužák/spolužačka zůstali sedět. Proč si nestoupli? Nevím, nikdy jsme o tom nemluvili a nám ostatním to bylo jedno. Ještě před několika málo lety jsem o jejich totožnosti mluvil na férovku, ale teď už bych to neudělal - nerad bych, aby jim někdo nadával (třeba „proruská vlastizrádná sebranka škodící naší zemi“ - opsáno od jedné současné europoslankyně).
Po vánočních prázdninách jsme se vrátili zpátky do školy, ze soudruhů a soudružek se stávali pánové a paní, naše politicky aktivní spolužačka Hanka se už nemohla vymlouvat, že kvůli přípravě demonstrací něco nestihla udělat do školy (jeden/jedna vyučující jí to netoleroval/-la ani během revoluce), a na tanečních už bylo zbytečné nosit trikolórky. (Většina z nás tancovala i v pokračovačkách a na jaře jsme navíc absolvovali kurz latinsko-amerických tanců - pod vlivem tehdy moderní lambady a hlavně filmu Hříšný tanec.)
Dospělí se změnili. Už na první hodině angličtiny po 17. listopadu nám soudružka profesorka položila otázku: „Who is upset?“ a někteří spolužáci začali vyjmenovávat, kdo chybí. Poté, co nám vysvětlila nové slovíčko (nikoli „absent“), s námi začala debatovat. Jednou nám popisovala, kolikrát dělala přijímačky na vysokou, snad abychom si nemysleli, že měla nějakou protekci. To bylo pro tehdejší dobu typické - dospělí jako by couvli, protože všichni věděli, že mají máslo na hlavě.
Než jsme se rozešli na vánoce (tehdy skutečně s „v“), jeden spolužák nám pověděl, co dá tátovi: „Cihlu - aby ho to táhlo do strany.“ Jak se pak ukázalo v červnových volbách, cihly nepomohly.
Ale to už je jiný příběh.
Pavel Čáp
Apokryfní kázání polního kuráta Katze aneb Jak poznat pravdu
„Ve jménu Boha Otce, Krista Pána, Panenky Marie a všech svatých, miláčkové moji! Zpívejte za mnou, vy uličníci, veselou písničku z kancionálu!
Pavel Čáp
Zkrácený zápis z jednání Odboru propagace křesťanských hodnot
V pražských tramvajích proběhla v létě 2024 kampaň „Zírání je obtěžování“. Dnes odhalíme, co za tím bylo, nebylo...
Pavel Čáp
Podobenství o posledním soudu, 3. část
Tomáš Štítný chtěl, aby křesťané dodržovali Ježíšovo učení. Zní to banálně, nicméně právě tím se stal jedním z předchůdců české reformace.
Pavel Čáp
Podobenství o posledním soudu, 2. část
Největším problémem křesťanů jsou křesťané. Panovačným křesťanům vadí křesťané vzdorující, kteří si navíc dovolují odvolávat se na Bibli.
Pavel Čáp
Podobenství o posledním soudu, 1. část
Od loňského září stojí před Komunitním centrem Matky Terezy poblíž metra Háje nová socha; lépe řečeno sedí. Týpek v plášti, kapuci přes hlavu, před ním miska s kalichem, z rukávu mu čouhá dlaň pravé ruky a uprostřed dlaně má díru.
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Konec bloudění u nemocnice. Řidičům v Liberci uleví nový parkovací dům
Bezmála 330 automobilů pojme nově otevřený parkovací dům u liberecké nemocnice. Hodina stání vyjde...
V kolejišti u pražského hlavního nádraží ležel mrtvý cizinec, nález omezil vlaky
Nález mrtvého muže v kolejišti zastavil v úterý ráno v Praze na zhruba 20 minut provoz vlaků z...
Řemesla dál strádají. Mzdy v Praze nejvíc stoupají ředitelům a specialistům
Bohatší Vánoce i oslavy konce roku si letos mohou užít Pražané. Alespoň to plyne z aktuálních...
Konec roku si lze na Vysočině vychutnat i při běhu, na túře či v rybníku
Recese a zábava, otužování, sportovní výkony, venkovní divadlo nebo třeba výšlap noční přírodou?...
Šternberk, stavební pozemek 1312 m2
Jívavská, Šternberk, okres Olomouc
3 100 000 Kč
- Počet článků 7
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 200x