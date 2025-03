Existují populisté?

Populističtí politici prý říkají to, co chtějí lidé slyšet. Ale proč tedy nemají zájem o neobsazenou čtvrtou politickou niku?

S hlavními politickými názory je to podobné jako s krevními skupinami nebo s pohlavími: jsou dvě (A, B; samec, samice) a tudíž vlastně čtyři ( A, B, AB, 0; samec, samice, hemafrodit, bezpohlavní).

A tak máme i čtyři skupiny voličů. Tři z nich to mají jednoduché: kdo chce být „kulturně obohacen“, ten volí „systémové strany“; kdo chce být „bratrsky osvobozen speciální operací“, ten volí „vlastence“; a kdo to chce obojí, ten volí Babiše. Ale proč žádný populista necílí na ty, kdo nechtějí ani jedno z výše uvedeného? Proč se přetahují o voliče v politických nikách, kde už existuje ostrá konkurence, a nepřeorientují se raději na skupinu, která nemá koho volit?

Napadají mne pouze dvě odpovědi. Buď žádní populisté neexistují a politici skutečně věří názorům, které hlásají. A nebo druhá, mnohem depresivnější možnost: že ta čtvrtá skupina je tak nepatrná, že to nikomu nestojí za námahu, a neskýtá ani těch jeden a půl procenta pro získání stovky za každý obdržený hlas.

(Samozřejmě, že člověk se zdravým rozumem by nečekal na to, jestli se objeví nějaký populista, který bude hlásat přijatelné názory. Jenže jak řekl už doktor Vlach v Saturninovi, zdravý rozum dnes nikdo nemá. Více než 98 % lidí je líných podílet se na činnosti nějaké politické strany a jen čekají na to, až přijde nějaký spasitel, superman nebo vůdce, který to za ně udělá. Jenže strana bez členů není skutečná strana, a demokracie bez stran není skutečná demokracie. Starat se o veřejné záležitosti jen jednou za volební období vhozením obálky do urny zdaleka nestačí. On totiž někdo musí nejdřív sestavit volební program, rozhodnout ve vnitrostranických primárkách o kandidátní listině, připravovat návrhy změn zákonů, schvalovat postoj strany k aktuálním otázkám a tak podobně. Také je potřeba, aby strana měla svoje vlastní noviny; dnes jsou náklady na provozování internetových novin téměř zanedbatelné, stačilo by najít několik lidí ochotných se tomu věnovat. Jenže nejsou lidi. Jako když Hospodin slíbil, že ušetří Sodomu, když se tam najde padesáte spravedlivých. Abraham to usmlouval na deset, ale stejně nenašel.)