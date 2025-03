„Přece nejsme žádné ovce, abychom věřili tomu, co se říká v oficiálních sdělovacích prostředcích. Proto my budeme věřit vždy pravému opaku.“

ǝɔʌo

Takováto absolutní opozice není nic nového pod sluncem, podobné zmínky mužeme nalézt i v literatuře z doby první republiky:

[] šel po rukou hlavou dolů [] „Jsem opozičník. Nechci, slyšíte, nechci chodit po nohách jako vy měšťáci!“ []; „Vaše sirky jsou přežitek. My zapalujeme druhým koncem. Žádné hlavičky! Ano, pane, opozice zavazuje. Lid musí vidět, že jsme proti vám. Nemusíte ani říkat, pro co jste; my jsme s rozhořčením proti tomu.“ [] (Karel Čapek: Opozice /Nebojsa 27. 2. 1919/)

Později jiný spisovatel popisoval bojovníka proti režimu přibližně takto: Pochoduje jako vrtohlavá ovce, dokud nenarazí na nějakou tabulku, a pak udělá pravý opak. Plive na podlahu, šlape po trávníku a vyskakuje za jízdy z tramvaje. Pravděpodobně to skončí tak, že narazí na tabulku „Je zakázáno dotýkat se drátů pod napětím“.

Dost pochybuji, že existují nějaké ty primární „ovce“ typu „Budeme věřit všemu, co říká vláda.“ Spíš si myslím, že jsou to antiovce na kvadrát: „Budeme věřit vždy pravému opaku toho, co říká absolutní opozice.“

Těžko říci, jaké procentuální zastoupení ve společnosti ǝɔʌo a ǝɔʌo² mají, protože se v průzkumech a volebních výsledcích nedají odlišit od lidí typu „sštvou mě všechny strany, ale některé z nich přeci jen o trochu víc“.

A stejně tak se nedají odlišit nevoliči typu „je mi to jedno, přidám se pak k tomu, kdo vyhraje“ od typu „obě strany mě sštvou úplně stejně“. Možná by bylo užitečné zavést u voleb ještě další lístek, na němž by se dal zakroužkovat důvod, proč si volič nevybral žádnou z kandidujících stran. Vedle těch dvou již uvedených možností by tam mohlo být třeba:

Já jsem na takové věci hloupý, nechám rozhodnou moudřejší.

Nemám na politiku čas, já musím vydělávat.

Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zrušili.

Proč jsem si nevybral, do toho nikomu nic není.

A když už mluvíme o těch volebních lístcích, tak by mělo být zrušeno jejich rozesílání předem, ale měly by být vydávány až ve volební místnosti spolu s úřední obálkou, aby se odstranila i tato poslední možnost jak nakupovat hlasy nebo vydírat voliče.

(A jako vždy na závěr: Cēterum autem cēnseō, že pětiprocentní klausule musí být zrušena, jakož i čtrnáctiobvodová zemanule.)

(Obrázek ovce ve stylu Leonarda da Vinci jsem vytvořil pomocí Dall-E. Logo PoDeS jsem vytvořil sám.)