Zpěvník budovatelských písní Frakce Zelené armády. (Proto jsem se na silnici lepila; Oteplení globální; Kdyby byla teplota.)

Agenda zelená

Agenda zelená,

to je moje přesvědčení,

agenda zelená,

to je moje doména.

Jak se začne uhlím topit,

na silnici jdu se lepit.

Agenda zelená,

to je moje doména.

(Zpívá se jako „Travička zelená“.)

Proto jsem se na silnici lepila

Proto jsem se na silnici,

proto jsem se lepila,

uhlíkové exhalaci

abych hrdě bránila.

(Zpívá se jako „Proto jsem si kanafasku koupila“.)

Oteplení globální

Oteplení globální

pro Zemi je fatální.

Zabrání mu aktivista

z neziskovky nevládní.

(Zpíva se jako „Na tý louce zelelený“.)

Kdyby byla teplota

Kdyby byla teplota

jako dříve byla,

na silnici na protest

bych se nelepila.

Ale že se teplota

zvyšuje,

aktivista proti ní

bojuje.

(Zpívá se jako „Kdyby byla Morava“.)