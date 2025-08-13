Zůstane Rakousko neutrální?
Nevím, proč si K. Hvížďala ve svém posledním článku vlastně přeje, aby se Rakousko stalo členskou zemí NATO? A to všechno v situaci, kdy za týden už může svět vypadat po aljašských jednáních Trump – Putin poněkud jinak. Když věci na Aljašce půjdou dobře a další, následná jednání mezi oběma velmocemi budou pokračovat v duchu Aljašky, tedy v duchu jednání o vzájemné spolupráci především v hospodářské oblasti, jsou úvahy o členství Rakouska v NATO nesmyslné. Konec konců by pak byl anachronismem také válečný plán NATO, který by ukládal všem členským zemím této organizace čerpat finanční prostředky na armádní účely až do výše 5 % vytvořeného HDP.
Vzpomněl jsem si v této souvislosti na debatu, kterou jsme vedli v roce 1990 ve vedení tehdejší ČSSD, jejímž předsedou byl český a americký občan (a můj osobní přítel) Jiří Horák, s šéfredaktorem Práva lidu, vynikajícím novinářem Přemyslem Janýrem a mou osobou. Já jsem tehdy zastával funkci ústředního tajemníka ČSSD.
Přemysl Janýr byl vlastně ze všech čs. exulantů, kteří byli nuceni odejít z Československa z politických důvodů v letech 1948 až 1989 v politice hostitelské země nejúspěšnější, tedy pokud jde o jeho kariéru v sociálně demokratické straně v jeho druhé vlasti. Druhou vlastí Přemysla Janýra (konečně, také mého osobního přítele) bylo Rakousko. Pracoval léta na spolkovém kancléřství a byl jedním z nejbližších spolupracovníků nejúspěšnějšího rakouského kancléře všech dob Bruna Kreiskeho. Je pravda, že se v podmínkách Rakouské socialistické strany ( z té se až později stala sociální demokracie) setkával s velkou žárlivostí mnoha svých kolegů, zj. z řad českých exulantů, kteří tento osobní úspěch neuměli pochopit.
Faktem je, že v diskusi, kterou jsme tehdy vedli ve třech, jsme hovořili o možném neutrálním statutu Československa (bylo to ještě před rozdělením republiky), Přemysl snesl mnoho argumentů právě z rakouské politické a hospodářské praxe, proč bychom i v Československu měli být neutrální. Když nic jiného, ušetřili bychom ohromné peníze za armádu.
My jsme s Jiřím Horákem měli na věc názor jiný. Jiří byl tak trošku (spíš hodně) ve střetu zájmů s ohledem na své americké občanství. Já jsem k věci přistupoval jinak, s ohledem na zkušenost naší země se Sovětským svazem a s Varšavskou smlouvou. Dnes bych v mnohém dal za pravdu Přemyslu Janýrovi. Škoda, že tento skvělý muž už 27 let není mezi námi. Byl to moudrý muž neobyčejného rozhledu a celoživotní idealista. Idealista jakého jsem kromě něj v životě nikdy nepoznal.
V dnešním článku v Právu K. Hvížďala píše pod názvem „V Rakousku se opatrně začíná mluvit o členství v NATO“. Jakási ministryně z koaliční vládní strany Neos tento problém otevřela. Ale jak sám Hvížďala připouští, v Rakousku neexistuje ani v parlamentu, ani ve veřejnosti většina, která by toto byla ochotna akceptovat. Zvláště ostře proti se vyjadřuje např. bývalý spolkový prezident Heinz Fischer. Ten by to: „považoval za obrovskou chybu. Status neutrální země je možná větší ochranou než 5 tisíc amerických vojáků na rakouské půdě“. Heinz Fischer vystihl to podstatné ze zahraniční politiky rakouské neangažovanosti, jak ji tvrdou rukou prosazoval někdejší spolkový kancléř Bruno Kreiski a také jeho sociálně demokratičtí kancléřští nástupci.
Zkrátka, Hvížďala se pohybuje ve světě iluzí. Stačí do této bubliny plné iluzí píchnout a ona se rozplyne.
Jiří Paroubek
Skandální mlžení kolem bitcoinů, koalice do naha
Ministerstvo spravedlnosti řízené exponenty, ministry, z řad ODS připravuje pobavenému publiku jednu zábavnou hloupost za druhou.
Jiří Paroubek
Zásadní změna veřejného mínění na Ukrajině
V posledních měsících, vlastně v posledních třech letech jsme byli zásobování výsledky různých průzkumů veřejného mínění vesměs čučkařských agentur pro výzkum veřejného mínění.
Jiří Paroubek
Fenomén Trpišovský...
Kdyby fotbalový trenér Trpišovský působil v oblasti kultury, napsal bych před jeho jménem namísto fenomén slovo maestro. Nemyslím, že je to přehnané.
Jiří Paroubek
Náhlý záchvat realismu prezidenta Pavla
V pondělí 5.7. ve svém vyjádření, které poskytl český prezident Pavel BBC, se poprvé objevilo, že by Ukrajina měla „obětovat“ při mírových jednáních s Ruskem ruskou armádou obsazená území na východu a jihu Ukrajiny.
Jiří Paroubek
Hloupé politické elity : další pokles životní úrovně Čechů na cestě
Když jsem se pohyboval v politických funkcích ve vysoké politice, považoval jsem i těžko řešitelné nebo tzv. neřešitelné problémy za něco, co se řešit dá. Teď jsme 1,5 roku před uplatněním emisních povolenek pro české domácnosti.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna
S překvapivou výpovědí dnes předstoupil před Krajský soud v Ústí nad Labem muž obžalovaný z loňské...
Tady se sejdou Trump s Putinem. Odlehlá základna byla klíčová ve studené válce
Páteční schůzka mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem na Aljašce se odehraje na základně...
Startuje několikadenní vlna veder, může být až 37 stupňů
Startuje několikadenní vlna veder, kdy teploty výrazně překročí tropickou třicítku. Nejteplejším...
V Rajnochovicích lehla popelem pila, ozval se i výbuch. Škoda jde do milionů
K masivnímu požáru historické pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku vyrazili krátce po půlnoci...
Pronájem bytu 2+1 62 m2 Tělocvičná, Plzeň
Tělocvičná, Plzeň - Jižní Předměstí
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 942
- Celková karma 19,29
- Průměrná čtenost 1761x