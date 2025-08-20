Vládní koalice přechází k brutálnímu slovníku

Proti svému zvyku jsem v neděli sledoval diskusní pořad moderovaný na CNN Prima NEWS paní Tománkovou. Tyto diskuse pořádané kolem oběda proběhly ve dvou rundách, vždy po čtyřech diskutujících v každé rundě.

Polovinu z těchto diskutujících tvořili představitelé opozice, druhou polovinu tvořili představitelé vládní koalice.

Vzpomínám si, jak jsem se kdysi, někdy před 20 lety bavil o televizních debatách s tehdejším spolkovým kancléřem Německa Gerhardem Schröderem. Ten mi na můj dotaz, jak on hodnotí přínos televizních debat, řekl, že pět minut po skončení televizní debaty si divák pamatuje z debatérova výkonu nejvíc barvu jeho kravaty.

Já se přiznám, že jsem v té době přistupoval k televizním debatám velmi vážně, věnoval jsem se pečlivě jejich přípravě a myslím, že jsem v nich pro svou stranu sbíral politické body.

Ale vrátím se k nedělním politickým debatám. Musím říci, že jsem byl šokován nízkou úrovní některých diskutujících. To je velká změna, ke které došlo v posledních letech. Představitelka STAN, snad dokonce místopředsedkyně strany, jánevímjaksejmenuje, sice neoplývá schopnostmi věcné argumentace, zato je to pěkná hudrmanice. Je otázka, zda je vůbec nutné a možné se s domovnicí dohadovat. Hádka s domovnicí prostě nemůže dopadnout dobře. Údajná příprava popravy psa sokyně poslankyně Balaštíkové, právě poslankyní za hnutí ANO Balaštíkovou, bylo reprezentantkou hnutí STAN považováno za důkaz naprosté zlotřilosti a zhovadilosti hnutí ANO. Argument zhruba zněl: My sice máme“ Dozimetr“, ale vy chcete utrácet psy. Paní poslankyní STAN, jánevímjaksejmenuje, naprosto uniká rozdíl mezi systémovým selháním funkcionářů STAN v Praze, kteří mafiánským způsobem lumpačili a parazitovali na městském majetku a úchylkou jedné nešťastnice, kterou zřejmě opustil manžel. Je to trapné. Ale ženu, která je podle mého názoru hudrmanice, nějak zvlášť za její „výkon“ nemůžeme odsuzovat. Prostě za to nemůže.

Do trapnější situace se dostal doktor historie Baxa, jeden z nejslabších ministrů kultury v historii této země, srovnatelný snad svou neschopností pouze se Zdeňkem Nejedlým, neblahé paměti (bohužel úrovní znalostí za „rudým dědou“ Baxa zaostává). Jeho napadání předsedy SPD Okamury bylo ubohé a vlastně neuvěřitelné. Jakousi slovní eskamotáží se mu podařilo z krku vytlačit trapný argument, kdy srovnával odstoupení Sudet vynucené Mnichovskou smlouvou, s odstoupením ruskojazyčných oblastí Ukrajiny Rusku. Baxa se před svým vyjádřením prohlásil za historika (české vysoké školy mají smůlu na absolventy historie), zřejmě proto, aby si trochu v diskusi namrskal gatě. Tedy, aby si dodal odvahy se svými bláboly. Srovnávat podstoupení Sudet Německu v roce 1938 diktátem velmocí, z nichž dvě byly spřátelené, s odstoupením Novorosijska Ukrajinou Rusku, je nesrovnatelné. Proč? Sudety byly přes tisíc let součástí teritoria Českého státu. Sudetští Němci, nebo spíše Němci se na těchto územích usazovali jako osadníci zvaní tam českými králi. A přicházeli do území, které už předtím bylo obydleno českým, slovanským obyvatelstvem. Tyto oblasti nikdy nebyly součástí Německa, byly vždy součástí toho státního útvaru, kam patřily země České koruny. Tedy před První čs. republikou to byla Habsburská monarchie.

Naopak čtyři východo- a jiho ukrajinské provincie byly připojeny k Ukrajinské sovětské socialistické republice aktem sociálního inženýrství Lenina a Stalina v roce 1922. Tedy východní a jižní hranice Ukrajiny, nebo spíše USSR nakreslili Lenin se Stalinem před zhruba sto lety. Srovnávat tedy historické hranice Čech a Moravy s hranicemi umělého útvaru sto let starými prostě nelze.

Pan MUDr. Baxa by měl vrátit školné, tedy obrazně řečeno. Ale možná, že u této části výkladu dějin českého království a Sovětského svazu ve škole chyběl. Bylo přeci v jeho mladých letech tolik jiných trachtací, na které bylo možné upnout větší pozornost než na historickou vědu.

V každém případě brutální slovní pyrotechnika představitelů vlády v nedělní debatě byla přehlídkou ubohosti a trapnosti. A pokud budou takto pokračovat, zhnusí i určitou část svých dosavadních voličů. A to je jen dobře.

Autor: Jiří Paroubek | středa 20.8.2025 12:21 | karma článku: 16,72 | přečteno: 266x

Další články autora

Jiří Paroubek

Tvrdá rána (nejen českým) válečným štváčům

Velká část západoevropských politických elit a k tomu samozřejmě připočítávám současné české vládní strany vč. pirátů, by ráda válčila s Ruskem až do konečného vítězství. Je jen otázka, čí vítězství by to vlastně bylo.

19.8.2025 v 14:33 | Karma: 28,80 | Přečteno: 973x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Jiří Paroubek

Nastává čas koncertu velmocí?

Je válka na Ukrajině u konce? Obnovují se normální vztahy mezi Amerikou a Ruskem? Bude Evropa následovat USA?

14.8.2025 v 15:27 | Karma: 19,01 | Přečteno: 320x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Jiří Paroubek

Reakcionářská ejakulace v časopisu REFLEX

Reakcionářský časopis REFLEX všechny politiky či vůbec osoby, které považuje podle svých kritérií za levicové, podrobuje velmi přísným kádrovacím procesům.

14.8.2025 v 11:23 | Karma: 20,14 | Přečteno: 685x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Jiří Paroubek

Zůstane Rakousko neutrální?

Vysloužilý novinář Karel Hvížďala tu a tam dává k dispozici svá moudra v deníku Právo. Někdy si je přečtu se zájmem a někdy si myslím, že jeho přání jsou nerealistickým otcem myšlenky.

13.8.2025 v 9:29 | Karma: 17,85 | Přečteno: 454x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Jiří Paroubek

Skandální mlžení kolem bitcoinů, koalice do naha

Ministerstvo spravedlnosti řízené exponenty, ministry, z řad ODS připravuje pobavenému publiku jednu zábavnou hloupost za druhou.

12.8.2025 v 13:46 | Karma: 19,39 | Přečteno: 261x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  16:08

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

18. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  19.8 6:19

Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...

Teď se ukáže, jestli má Vladimir Putin zájem ukončit válku, řekl premiér Fiala

20. srpna 2025  5:05,  aktualizováno  14:32

Po letní třítýdenní pauze se sešla vláda Petra Fialy. „Je tu aspoň nějaká šance na mír a na...

Bití vařečkou i svazování lepicí páskou. Soud muže potrestal za týrání dětí

20. srpna 2025  14:32

Za dlouhodobé týrání pěti dětí, vlastních a vyženěných, potrestal Krajský soud v Praze muže z Lysé...

Vojenský technický ústav dostal kvůli kybernetickému útoku podvodnou fakturu

20. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  14:14

Obchodní partner státního Vojenského technického ústavu (VTÚ), německá firma Aaronn, čelil...

Přísaha žaluje Piráty. Šlachta tvrdí, že se Zelenými tvoří nepřiznanou koalici

20. srpna 2025  14:12

Hnutí Přísaha podalo ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti registraci kandidátní listiny...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jiří Paroubek

  • Počet článků 946
  • Celková karma 18,89
  • Průměrná čtenost 1757x
Autor se narodil 21. srpna 1952 v Olomouci. Je ženatý, má syna a dceru. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou. V letech 1998 až 2004 byl náměstkem pražského primátora pro oblast finanční politiky, 2004 až 2005 ministrem pro místní rozvoj. V letech 2005 až 2006 pak předsedou vlády České republiky. Je předsedou Společnosti Willyho Brandta a Bruna Kreiskeho a předsedou redakční rady portálu Vaše věc (www.vasevec.cz). Na sklonku roku 2011 založil politickou stranu Národní socialisté. Na podzim 2018 kandiduje do Senátu jako nezávislý kandidát s podporou ČSSD.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.