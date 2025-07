Vláda zkomplikovala život školám a veřejné správě

Vládní koalice připravila novelu školského zákona, který obsahuje řadu pozitivních změn, řadu změn kontroverzních a vytváří obcím jeden velký problém.

Koaliční strany jakoby měly perverzní radost, že od 1. ledna příštího roku zkomplikují život všem, a to nejen v rezortu školství: budoucí vládě, krajům, obcím, středním i základním školám. Vládní koalice na podnět ministerstva školství, respektive bůh ví jakého podivného „odborníka“ na tomto ministerstvu, rozhodla, že nadále nebude základní a střední školy, respektive nepedagogické pracovníky v těchto školách (školníci, uklízečky, kuchaři a další personál) platit stát, ale tato povinnost přejde na obce u základních škol a na kraje u škol středních.

Dnes už obce a kraje vědí, jakou sumu peněz dostanou, aby mohly nepedagogické pracovníky platit. Unisono ode všech se ozývá, že peníze jim stačit nebudou. Ministerstvo sice mluví ještě o úpravě rozpočtového určení daní ve prospěch krajů a obcí a v neprospěch státu, ale známe to. Ti, kdo dostanou v souhrnu více peněz nežli dosud, budou mlčet a ti, kdo dostanou peněz méně, budou křičet. A tak tady vznikne od 1. ledna 2026 úplně zbytečný problém, který z nějakých podivných důvodů vytvořila současná vláda. Touto změnou struktury financování se v zásadě nic neřeší. Je to vlastně přelití peněz z jedné kapsy do kapsy druhé ovšem s tím, že některé obce, kraje a školy budou prostě poškozeny tím, že dostanou méně peněz a budou muset „ušetřit“, např. na investicích, anebo nedej bože na platech pedagogických pracovníků.

Nikdo rozumný a soudný, kdo se jen trochu zabývá veřejnými rozpočty a rozpočtováním vůbec, tuto změnu, která přinese jen rozbroje, nemůže pochopit. Bludná představa kohosi na ministerstvu školství, že kraje a obce či ředitelé škol seškrtají v případě finanční nouze systemizované počty nepedagogických pracovníků, je chiméra. Nejsou to zrovna funkce, do kterých by se lidé za současných platových podmínek nějak hrnuli, spíše naopak.

V každém případě je toto ustanovení školského zákona naprosto chybné a předpokládám, že příští vláda jej napraví. Bohužel, příští vláda po volbách bude silně zaneprázdněna svým konstituováním a na legislativní úpravy nebude mít na konci roku již čas. Tzn., že i kdyby nová vláda stokrát chtěla, tento rozpočtový, ale i politický nesmysl napravit, nemůže to do konce roku po sněmovních volbách stihnout. Od Fialovy vlády se jedná o další nezodpovědné rozhodnutí, které negativně ovlivní atmosféru a život v mnoha školách. Je to prostě plošný nesmysl a já jenom doufám, že to neskončí v některých školách tím, že se budou muset rodiče školáků např. dohodnout, že namísto kuchařek, které ze školních jídelen odejdou, budou vařit střídavě oni. Anebo že si děti budou nosit obědy do škol připravené maminkami…Prostě lidé z vládní koalice a zejména pak členové vlády nevědí nic o životě a není to jediný případ.