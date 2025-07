V letní výhni Praze se vyhni

Mám venkovský dům necelých 20 km od Prahy v lese, s kvetoucí zahradou. V průběhu léta jsme si s ženou řekli, že bude rozumné, ale i zdraví prospěšně, když budeme čas, včetně dovolené trávit na zmíněném venkovském domě ve Vraném.

V dnešní době, kdy vše je on-line mohu konec konců např. publicistickou činnost bez jakýchkoliv problémů provádět mimo svůj dům v Praze anebo i mimo svou kancelář.

Potenciální klientky a klienti obecně v letních měsících odjíždějí ve velké většině k jižním mořím. Prostě netráví čas v Praze. A těch málo pracovních schůzek, co v létě mám, se dá zorganizovat bez jakýchkoliv problémů, protože jsem za poměrně krátkou dobu třeba v nějaké kavárně na okraji Prahy. Tedy, byl bych za poměrně krátkou dobu dvaceti až třiceti minut z domu ve Vraném např. u obchodního centra Smíchov. Do centra města je to trochu dál, ale jde to, protože významnou část cesty jedete autem tunely a pokud tam není nehoda, tak je to pohoda.

Dnes jsem byl v nemocnici v Motole na vyšetření a trochu jsem pozapomněl, že je uzavřena významná část ulice Plzeňské, doslova vybombardovaná je ulice Peroutkova a část Radlické je také uzavřena. A Radlická u Waltrovky má ze čtyř pruhů, v důsledku rekonstrukce mostu nad vozovkou, v provozu jenom pruhy dva. To, co jsem viděl dnes na ulicích Prahy 5 je obyčejný kolaps a lituju každého, kdo směřuje v příštích týdnech svou jízdu z periferie do centra Smíchova.

A to ještě není všechno. Ve Velké Chuchli, což je v podstatě součást správního obvodu Prahy 5, kde bydlím, je od 1. července na dva měsíce uzavřen železniční přejezd, takže pár lidí, kteří za mnou jeli, bloudili po sousedním Radotíně drahný čas, nežli se k mému domu oklikami dostali. A aby toho nebylo dost, tak magistrála, která prochází na okraji Barrandovského sídliště, u horní části sídliště má také omezený provoz v důsledku frézování asi 50 metrů vozovky v obou směrech. Podle mého názoru, je vozovka, kterou teď frézují, v lepším stavu nežli podstatná část cest a silnic v celé Praze.

Prostě, odbor dopravy magistrátu, ale také náměstek primátora pro dopravu Hřib, jakoby pociťovali perverzní radost, že lidem komplikují chaosem v dopravě život. Je to děsivé a fronty v hlavních ulicích Prahy 5 jsou pověstné tím, že řidiči aut čekají desítky minut v koloně.

A to jsem ještě zapomněl na ulici Holečkovu, kde je údajně z důvodu havárie inženýrských sítí prováděna rekonstrukce vozovky. Prostě úplný kolaps. Něco takového tu tady nikdy nebylo a ukazuje se, že do politiky by měli jít lidé, kteří jsou na náročnou funkci v komunální politice, v tomto případě se jedná o náměstka primátora pro dopravu, připraveni. Což se v případě Hřiba zjevně nestalo.

Piráti jsou vskutku kuriózní stranou. Na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) prospali tři roky, nežli je premiér Fiala vyhodil z vlády. Neudělali nic s přípravou legislativy pro udržitelnou výstavbu komunálních bytů. Také zmrskali digitalizaci stavebního řízení. Předpokládám, že příští vláda bude řešit úhradu škody, která vznikla na MMR marným vynaložením nákladů na projekt digitalizace stavebního řízení, který je zcela nefunkční. Jedná se dle mého názoru o bratru 200 až 300 milionů korun. A na pražské radnici náměstek Hřib, takto předseda pirátské strany, už léta organizuje chaos v pražské dopravě. No, nevolte takového borce...