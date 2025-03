Včerejší 2,5 hodinový rozhovor mezi americkým a ruským prezidentem, jenž probíhal samozřejmě prostřednictvím tlumočníků, byl skvělou potravou pro světová média.

Oba dva silní političtí lídři porušili mnoho zvyklostí, ale bez poněkud novátorského přístupu k vyjednávání bychom čekali na výsledky mírových ujednání dlouhou, předlouhou dobu. Připomenu, že např. jednání o míru ve Vietnamu probíhalo 3 roky, než se dostalo do fáze, která byla přijatelným kompromisem. Jak pro Severní Vietnam, tak pro USA a jejího spojence – Jižní Vietnam. A také pro SSSR a Čínu v pozadí.

Dva roky trvala jednání o mírovém soužití severu a jihu Korejského poloostrova. Přitom výsledkem jednání je příměří, které sice trvá přes 70 let, ale není to mírová smlouva. Takže ti ze západoevropských politiků, kteří dnes volají po míru a příměří na Ukrajině, a sami pro to vůbec nic neudělali (spíše naopak), nevědí, o čem mluví. Pokud by se vmísili do mírových jednání mezi USA a Ruskem, celá věc by byla na dlouhé lokte. A to Trump a zřejmě ani Putin nechtějí. Ostatně, po debaklu Minských dohod, kterými západoevropští lídři vlastně jen oblafli na čas Putina, Putin evropské politické třídě jako celku nedůvěřuje. Jednání obou prezidentů je tedy v první řadě o oboustranné důvěře a respektu. Prostě, D. Trump přenáší vyjednávací zvyklosti z velkého byznysu do vysoké politiky. A zdá se, že zatím úspěšně.

Běsnění známých politických liberálů, čelných představitelů pražské kavárny

Včerejší „diskusní“ pořady ČT byly smutnou vizitkou české demokracie ve veřejnoprávním mediu, a to pro svou jednostrannost. ČT vytáhla vskutku silné kalibry, které měly oblbovat českou veřejnost, jak by celou věc měla vlastně přijímat. Připomínám, že i podle mírně cinknutých průzkumů veřejného mínění u nás, si zhruba dvě třetiny českých občanů přeje ukončení války na Ukrajině. A to i za cenu územních ústupků ve prospěch Ruska. Česká mainstereamová média přitom nesdělují českým občanů závažný fakt, že Rusové tvoří ve čtyřech provinciích, které Rusko chce anektovat a také na Krymu zdrcující většinu obyvatelstva. 12 milionů Rusů v tom tzv. Novorossijsku má jistě právo na sebeurčení. Proč jim je upírat.

V interview ČT včera v podvečer vystoupil neformální poradce prezidenta Pavla, Kolář st.. Kolář předvedl celou řadu zkreslení tak, jak je příznačné pro celou zájmovou skupinu, kterou on reprezentuje. Tvrzení o tom, že Putina bylo možné „dodělat“ a místo toho s ním americký prezident jedná a legitimizuje ho, je zcela neseriózní. O izolaci prezidenta Putina se pokusili politici Západu, kteří se s ním až na výjimky za poslední 3 roky nestýkají. To je sice nepříjemné, ale Putin (a Rusko) směry své politiky do značné míry během posledních tří let změnil. Na prvním místě v politice Ruska dnes určitě není Evropa a Západ, ale těžiště ruské politiky se posunulo do Asie. Ke spolupráci s Čínou, s níž má smlouvu o strategické spolupráci a s dalšími zeměmi BRICS.

Také další čelný představitel českého politického liberalismu, jenž nyní odchází ze scény, M. Žantovský, v dalším diskusním pořadu ČT po 20 h spolu s dalšími účastníky diskuse, v podstatě unisono ze všech možných úhlů odsuzovali kroky amerického prezidenta. Prostě mírové řešení na Ukrajině je bolí.

A že není možné přikročit k okamžitému příměří? To by v podstatě zmrazilo mírový proces, protože pak žádná z dnes válčících stran by jej nutně nebrala jako definitivní záležitost, ale jen jako přestávku mezi boji. Ukrajinská armáda je v současné době v hluboké defenzívě. Byla ostudně vyhnána z Kurské oblasti, kde zanechala Rusům i nejmodernější západní vojenskou techniku.

Prostě, je nevyšší čas začít seriózně jednat, a tato jednání by neměli komplikovat politici zejména z Francie a Británie dalšími dodávkami zbraní na Ukrajinu a nesmyslnými požadavky.

Jak se ukazuje, v dodávkách zbraní celý problém netkví. Ukrajině chybí na frontě živá síla. A její armáda je po tříletých bojích, v nichž nemá strategickou iniciativu, unavená. A je jen otázka času, kdy ztratí definitivně svou bojeschopnost. Je dobře, že vyjednávací týmy USA a Ruska budou v jednání pokračovat již o tomto víkendu v Saudské Arábii. A během několika týdnů bychom se mohli dočkat přijetí principů mírové smlouvy oběma stranami – tedy Ruskem i Ukrajinou – a poté může být zahájeno příměří, které otevře cestu k udržitelnému mírovému uspořádání. Včerejší rozhovor obou prezidentů byl jen jedním z potřebných kroků k ukončení války.