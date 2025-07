Svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého.

Je to stará zásada z Deklarace práv člověka a občana, jak ji představila světu Velká francouzská revoluce.

Některá česká média informovala o výročí dvaceti let od zásahu České policie na akci CzechTek 2005 v Mlýnci na Tachovsku. Tak např. článek v MFD je uveden pod dramatickým názvem, který evokuje dopředu, jak jednostranný je pohled jeho autora: „Když bili děti na louce“. Nicméně článek pod headlinem už tak dramaticky nevyznívá, zj. proto, že s fakty nelze příliš žonglovat.

O žonglování s fakty se ovšem pokusil ve větší míře autor článku v www.Lidovkách, pod názvem „Jak ‚Paroubkovo‘ komando rozehnalo CzechTek 2005“. S tímto druhým článkem nemá smysl příliš polemizovat, protože se neopírá o fakta, ty vynahrazuje emotivními argumenty. Tak např., že prý se v souvislosti s CzechTekem „mluvilo o politické objednávce brutálního zásahu“ anebo dále, že prý „došlo k masakru“.

No, já si masakr představuji jako takové střetnutí občanů s ozbrojenou státní mocí, při němž dochází k obětem na životech anebo k těžkým zraněním.

Napišme hned v úvodu, že z 5 000 (!) účastníků CzechTeku 2005 bylo při zásahu policie zraněno 35 účastníků technopárty. Tedy, to není ani 0,01 % účastníků.

A připomeňme další fakta. V jednom z článků (MFD) se píše, že „záminkou k zákroku“ policie bylo údajné odvolání souhlasu s akcí majitelem pozemku. To je hloupá lež. Pravda je jiná. Pronajatý pozemek byl tak malý, že by stačil pojmout maximálně několik málo stovek účastníků technopárty, tedy jen malou část z 5 OOO těch, kteří se dostavili.

Připojme rovnou další fakt. Ostatní majitelé okolních hektarů luk a lesa s využitím svých pozemků technaři na jejich akci nesouhlasili. Nicméně, účastníci se rozprostřeli po všech pozemcích, které byly v dosahu. Prakticky je zaplavili. Policie proto dostala řadu trestních oznámení na toto nezákonné jednání a o toto opírala svůj zásah.

Jeden z účastníků techna, hodnotí zásah policie jako „brutální a zbytečný“. Určitě, může mít pravdu, stačilo jen jediné, při pokynu policie k rozchodu se účastníci technopárty měli rozejít.

Po letech vystoupil z politického zapomnění „neformální mluvčí“ účastníků technopárty Penc, možná i dnes chovatel koz kdesi na českém venkově. Z jeho úst hodnocení zásahu policie, jako „politické akce“, je opravdu komické. V té době, kdy se stal „mluvčím technařů“ už věděl, že bude čelným kandidátem strany Zelených, tuším v Hradeckém kraji. Takže to byl on, kdo měl zájem na co největší politizaci celé věci.

A další fakta. Jiný účastník techna měl podle MFD skvělou hlášku, že prý ČSSD po CzechTeku ztratila část podpory veřejnosti a to byl důvod, proč po volbách do sněmovny v červnu 2006 ČSSD už nesestavovala vládu.

A nyní fakta. Když jsem se v dubnu 2005 stal premiérem vlády ČSSD, byla podpora této strany na 10 % volebních preferencí. Při volbách do sněmovny za 13 měsíců v červnu 2006, získala ČSSD po osmi letech úspěšné vlády téměř třetinu hlasů voličů. A ve sněmovně se vytvořila kuriózní situace, že pravice měla úplně stejný počet mandátů jako levice. Ale to je jiný příběh.

A další fakt a to už vlastně závěrečný a nejpodstatnější. Zásah v Mlýnci na Tachovsku vůči CzechTeku 2005 provedla policie nezávisle na vládě, ministrovi vnitra, premiérovi. Neumím si představit kteroukoliv demokratickou zemi, kde by tomu bylo jinak. Vláda, ministr vnitra, ani premiér nemají takové pravomoci, aby mohli policii cokoliv nařizovat.

Jakkoliv jsem si mohl myslet, že v řadě individuálních případů policie mohla tehdy při svém přestřelit, zásah, který provedla, proběhl podle platné legislativy. Počet zraněných a charakter těchto zranění ukazuje, že mluvit o „masakru“ v souvislosti s tímto zásahem policie, je velmi nepřiměřené a v rozporu s fakty.