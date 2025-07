Sterzikův komický zákrok vůči Přísaze

Není to tak dlouho, co spolu koalice Stačilo! a šéf Přísahy Šlachta jednali o předvolební spolupráci.

Tato jednání k ničemu nevedla a Šlachta konstatoval, že se spolu se Stačilo! nemohli dohodnout kvůli rozdílným pohledům na budoucnost republiky v NATO a v EU. Prostě, Šlachta a jeho hnutí si myslí v této otázce něco jiného nežli Vidlák a další lidé z hnutí Stačilo!.

V lednu, kdy Stačilo! představovalo své čelné kandidáty pro volby do poslanecké sněmovny a také své programové cíle, se pro ně zdála obloha zalitá sluncem. Představitelé Stačilo! hovořili o dvouciferném volebním výsledku a nepřipouštěli si vlastně nic jiného. Až do posledních dnů jednali s možnými politickými partnery reprezentanti Stačilo! z pozice síly a arogantně. Akceptovatelná pro ně bez problému byla prakticky jen strana národních socialistů, zhruba o deseti živých členech, pro jehož předsedu s dvěma vysokoškolskými tituly je problém při veřejném vystoupení sestavit a pronést rozvitou větu. Ještě před dvěma týdny jsme viděli, jak vcelku přehlíživým a arogantním způsobem jednají někteří reprezentanti Stačilo! (Vidlák – Sterzik, Turoňová) s potenciálními koaličními partnery ze Socdem. Sterzik mluvil o tom, že J. Maláčová přišla „s bílým praporem“ a Turoňová pro změnu fantazírovala cosi o nedotknutelnosti „konzervativního levicového“ programu Stačilo!.. Tento oxymoron mne obzvláště pobavil. Je to něco podobného, jakoby někdo rozvíjel teorii o býložravém tygrovi anebo o masožravém slonovi.

Dodnes ostatně není jasné, zda si Stačilo! udělalo z J. Maláčové a L. Zaorálka legraci, když podepisovalo společné memorandum o spolupráci obou stran.

Jenom jemně připomenu, bez zbytečné trpkosti, také zkušenost ČSSD s jednáním se Stačilo! v letošním lednu. Tehdy Stačilo! odmítlo spolupráci se stranou, jejímž jsem předsedou a také s dalšími levicovými formacemi, které s ní spolupracovaly (Směr, Domov). Řekneme si otevřeně, že Stačilo! uvěřilo ve volbách na šťastnou hvězdu své předsedkyně Konečné s tím, že to půjde tak lehce jako ve volbách do EP. Jenom připomenu, že ČSSD loni byla koaličním partnerem Stačilo! v krajských volbách v 7 krajích. A ve všech těchto krajích se zástupci Stačilo!, ve dvou případech také reprezentanti ČSSD, dostali do krajských zastupitelstev. Mimochodem v krajích, kde ČSSD byla odmítnuta hnutím Stačilo!, byla ČSSD sice volebně neúspěšná, ale získala 0,5% hlasů. Ano, je to hra malých čísel, ale jak se ukazuje v situaci, kdy se koalice Stačilo! nachází v nejlepším případě na 5 % volebních preferencí a některé průzkumy ukazují nižší čísla, i těch půl procenta by nakonec také bylo dobrých. Stejně tak jako přírůstek podpory, který by mohl následovat při eventuální spolupráci Stačilo! a Socdem. To by jistě bylo možné, pokud by i díky zbytečným útokům Sterzika a Turoňové na Socdem nebyla povzbuzena rádoby antikomunistická vnitrostranická opozice vůči J. Maláčové. A je pak otázka, zda bude vůbec možné počítat s podporou voličů, kteří Socdem ještě zbyli, pokud odpůrci spolupráce se Stačilo! povedou až do voleb drobnou guerillu. Snahou těchto lidí je zabránit spojení obou stran a tedy zabránit posílení hnutí Stačilo! a samozřejmě zabránit kandidatuře čelných představitelů Socdem na čelných místech kandidátky Stačilo!.

Pokud by někdo v hnutí Stačilo! byl vybaven schopností strategického uvažování, muselo by mu už při analýze vývoje volebních preferencí Stačilo! od ledna do května být zřejmé, že dochází nikoliv k posilování preferencí, ale k jejich v nejlepším případě stagnaci kolem 5 %. To je nepříjemné nejen pro Stačilo!, ale i pro možnou budoucí vládu, kterou by mělo sestavovat hnutí ANO. Jde o to, aby se neopakovala situace z minulých voleb do sněmovny, kdy současná vládní koalice byla podpořena sice méně voliči, ale měla by více mandátů ve sněmovně nežli opozice. A tedy sestavovala vládu.

Vlastně pár týdnů před podáním kandidátek do voleb pochopili ve Stačilo!, že nemají, pokud jde o volební výsledek nic jistého a že další protestní strany, tedy SPD, Motoristé a nově také Přísaha budou odčerpávat hnutí Stačilo! část potenciálních voličů. Proto předseda Stačilo! Sterzik - Vidlák opustil bublinu sektářství a obrátil se s otevřeným dopisem na předsedu hnutí Přísaha Šlachtu s výzvou ke spolupráci, anebo přímo k podpoře kandidátky Stačilo! ve volbách. A Šlachta se Vidlákovi pochopitelně vysmál. To nebezpečí, které spočívá v samostatné kandidatuře Přísahy pro volební výsledek Stačilo!, ale i např. SPD sice není dramatické, ale v konečném důsledku budou o volební úspěšnosti té které strany rozhodovat třeba i desetiny procenta. A ty desetiny procenta má ve svých rukou Šlachta. Od Sterzika je to správný krok dobrým směrem, ale poněkud opožděně přicházející. Samostatná kandidatura Přísahy samozřejmě snižuje potenciál možností Stačilo!. Prostě vedení Stačilo! a osobně Vidlák udělali v posledních týdnech řadu chybných rozhodnutí, která mohou být fatální pro konečný volební výsledek této volební koalice.