Skandální rozhodnutí Vrchního soudu ve věci Čapího hnízda

Tahanice soudů s A. Babišem v kauze Čapí hnízdo trvají již 17 let. Je to neuvěřitelně dlouhá doba, která svědčí mj. o tom, že nezávislost soudů v Česku je jen chimérou.

Pokud se najde nějaký odvážný soudce, jakým byl např. soudce Šott u Městského soudu v Praze, který A. Babiše zprostil viny s ohledem na nedostatek důkazů, přičemž se neprokázalo ani to, že by chtěl provést úmyslný trestný čin (a totéž platí i o jeho spoluobviněné J. Nagyové). Vrchní soud, tedy nadřízený soud Městského soudu v Praze, se (ne)překvapivě pustil přímo v rámci jednání u soudu do nového dokazování a vyhodnotil důkazní materiál, který je soudu k dispozici ve stejném rozsahu, jako byl k dispozicí Městskému soudu v Praze, úplně jinak.

A vrátil celý případ k novému projednání Městskému soudu s tím, že jej zavázal ke změně rozsudku.

Je to neuvěřitelný důkaz politického ovlivnění justice a politického rozhodnutí Vrchního soudu. Ten, kdo trochu kriticky uvažuje, musí vidět jasné politické souvislosti. Vládní koalice, tedy Spolu a STAN, zažila před pár týdny zdrcující bitcoinovou kauzu. To je případ, který nebyl dosud v podmínkách české a předtím československé politiky nikdy zaznamenán. Došlo k úplně otevřené spolupráci ministra spravedlnosti a tedy i vlády, se zločinem. Stát legalizoval odsouzenému zločinci část jeho peněz, které vznikly z kriminální činnosti. A stát vlastně také přihlížel tomu, že bylo zašantročeno pravděpodobně dalších 11 mld. korun v bitcoinech. A některé zdroje hovoří o tom, že hlavní představitel celé kauzy, tedy vedle ministra Blažka, Jiřikovský mohl disponovat až 90 mld. Kč. Žádná druhá taková kauza v Česku na obzoru nebyla a není. A tak to vypadá, jakoby účelově bylo nutné zasadit ránu A. Babišovi a jeho hnutí. Rozhodnutí Vrchního soudu přišlo „právě včas“, aby se vládní strany pokusily zakrýt celou svou kriminální bitcoinovou kauzu.

Osobně se domnívám, že vládní kruhy se pokusí i o narušení nezávislosti policie při vlastním vyšetřování bitcoinové kauzy. Naštěstí celou tuto kauzu bude jistě velmi pečlivě vyšetřovat a dozorovat také FBI. A ignorovat výsledky vyšetřování FBI se v Česku nikdo neodváží.

V každém případě je rozhodnutí Vrchního soudu v Praze – podle mého názoru – výsměchem nezávislosti soudů, ale je také toužebně očekávanou materií pro současné vládní strany, aby zakryly skandál kontinentálních rozměrů, kterým je bitcoinová kauza.