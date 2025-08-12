Skandální mlžení kolem bitcoinů, koalice do naha
Nejprve zlegalizovalo ještě za ministra Blažka odsouzenému trestanci Jiřikovskému dvě miliardy korun s tím, že další miliarda korun spadne do státu. Přitom ministerstvo spravedlnosti velmi benevolentně nechalo Jiřikovského „chvíli“ řádit v jeho „bitcoinové peněžence“, takže vlastně nikdo dnes přesně neví, kolik se z této peněženky vytratilo bitcoinů a kam.
Věřit v idealismus politiků ODS se vskutku nedá. Proto každý rozumný člověk předpokládá, že celá transakce ministerstva (Blažek – Jiřikovský) byla vedena tak, aby si někdo z vládních či úředních činitelů ministerstva spravedlnosti či jiného ministerstva anebo ministerstev „polepšil“. Zkraťme trochu tuto část příběhu: ministr Blažek, poté, co se věc provalila, abdikoval. ODS to prohlásila za své velké morální vítězství. Tedy to, když je někdo chycen za ruku při činu, že okamžitě odevzdává pracovní knížku a klíče od své kanceláře. Ano, tak by to mělo být a v tomto případě si neumím představit, že by tomu bylo jinak.
Po ministrovi Blažkovi nastoupila ministryně Decroix, která každý svůj mediální výstup provází úsměvem diblíka, což se k jejímu věku už příliš nehodí. Staří Římané říkali, když už došlo v bitvě s nepřítelem na nejhorší : „Došlo na triárie“. Tedy, byly nasazeny zálohy z vojáků – veteránů, kteří už měli nejlepší léta na bojišti za sebou. Ale zato měli rozsáhlé bojové zkušenosti. Bohužel ministryně Decroix nemá ani zkušenosti, ani potřebný rozhled. Decroix přišla na nadmíru nevšední myšlenku, nasadit na objasnění celé bitcoinové kauzy „koordinátora“, který by některé kontroverzní věci byl schopen komunikovat namísto ministryně či jejích náměstků. A dal by této věci punc objektivity nestranného muže, bývalého ústavního soudce. A tak jediné, co bývalý soudce a nyní advokát do celé věci investoval, byla jeho reputace.
Mezitím ovšem čachrovala ministryně spravedlnosti s jakousi časovou osou a s jinými hloupostmi, jako kdyby to bylo podstatné v celé kauze. Podstatné v celé kauze je: že byla provedena transakce s bitcoiny na Ministerstvu spravedlnosti, která ve státní správě nikdy provedena být neměla.
A pokud toto chtěl – logicky – hodit na papír bývalý ústavní soudce a advokát Uhlíř, došla Decroix k názoru, že se bez takovéto závěrečné zprávy, která bude kompromitovat Ministerstvo spravedlnosti a vlastně celou vládu, může obejít.
Advokát Uhlíř si dal padáka, protože nechtěl hazardovat se svou reputací a ministryně Decroix nemá závěrečnou zprávu a mít jí ani nebude.
Musím říci, že postup ministryně spravedlnosti a těch, kdo jí radili z ODS, i samotného premiéra, který prostě nemá potřebné praktické zkušenosti, ukazuje, že nejvýznamnější figury vládní koalice jsou zcela nekompetentní, neschopné a vlastně hloupé.
Pokud parlamentní opozice – tedy hnutí ANO a SPD – dostojí podstatě slova opozice, vyvolají v termínu co nejkratším znovu hlasování o nedůvěře vládě, která způsobila tento skandál monumentálních rozměrů, do kterého se ještě dále zaplétá a zaplétá.
Vládní hnutí STAN se zachovalo zcela pochopitelně mrchožroutsky, když sdělilo české veřejnosti, že kdyby nebylo tak krátce do voleb, opustilo by vládu.
Teď by ovšem lidé kolem předsedy STANu a místopředsedy vlády Rakušana měli sami zpytovat svědomí a připravit se na to, že pražský městský soud otevře kauzu „Dozimetr“. Tato kauza svědčí o mafiánském propojení hnutí STAN s lidmi z ekonomického podsvětí a přitom je provázena několika podezřelými úmrtími svědků. Doufejme, že při zahájení soudního projednávání ještě nějaký ten svědek zbude. Ale v každém případě je celá věc jasná. Obě dvě vládní skupiny si mohou podat svorně ruce, tedy Spolu se STANem, protože pokud jde o jejich angažovanost v lumpárnách velkorysých rozměrů, je plně srovnatelná. A jestliže dříve vládní Piráti kvičí, že oni na to upozorňovali (prý udali cosi z kauzy bitcoinů), měli bychom jim všichni připomenout naprosto zmrskanou digitalizaci stavebního řízení, na němž jsou podepsáni v plném rozsahu oni a jejich bývalý předseda a doživotní lídr Bartoš. Ten se projevil jako naprosto nekompetentní osoba, pokud jde o konstrukci digitalizace stavebního řízení. Vážným důsledkem toho je, že se zpozdily desítky ba stovky staveb po celém státě, což ve svých důsledcích znamená útlum investičních aktivit v celé republice. Bravo Piráti!
A protože je drzé čelo lepší nežli poplužní dvůr, Piráti přicházejí s dalšími nehoráznými nápady. Např. v Praze s výstavbou 200 tisíc bytů ve třech pražských lokalitách na brownfieldech, přičemž se vůbec nezabývají tím, jaká by nastala situace, pokud by se takovýto nepřipravený projekt skutečně podařilo realizovat. Chybějící inženýrské sítě, nedostatečná kapacita odvozu odpadů, totéž platí pro likvidaci odpadů, zásobení pitnou vodou, výstavba školek a škol na těchto územích, to je podle Pirátů lehčí nežli rozlousknout lískový oříšek. Prostě strany, které vytvořily před 4 lety vládní koalici, jsou zcela diletantské a z větší části naprosto zkorumpované, jak o tom svědčí mj. kauzy Dozimetr a bitcoiny.
Jiří Paroubek
Zásadní změna veřejného mínění na Ukrajině
V posledních měsících, vlastně v posledních třech letech jsme byli zásobování výsledky různých průzkumů veřejného mínění vesměs čučkařských agentur pro výzkum veřejného mínění.
Jiří Paroubek
Fenomén Trpišovský...
Kdyby fotbalový trenér Trpišovský působil v oblasti kultury, napsal bych před jeho jménem namísto fenomén slovo maestro. Nemyslím, že je to přehnané.
Jiří Paroubek
Náhlý záchvat realismu prezidenta Pavla
V pondělí 5.7. ve svém vyjádření, které poskytl český prezident Pavel BBC, se poprvé objevilo, že by Ukrajina měla „obětovat“ při mírových jednáních s Ruskem ruskou armádou obsazená území na východu a jihu Ukrajiny.
Jiří Paroubek
Hloupé politické elity : další pokles životní úrovně Čechů na cestě
Když jsem se pohyboval v politických funkcích ve vysoké politice, považoval jsem i těžko řešitelné nebo tzv. neřešitelné problémy za něco, co se řešit dá. Teď jsme 1,5 roku před uplatněním emisních povolenek pro české domácnosti.
Jiří Paroubek
Kde končí svoboda jednoho občana a začíná svoboda druhého
Mladá fronta DNES se opakovaně věnovala v minulém týdnu – tak jako žádné jiné médium v zemi – poněkud již omšelé policejní akci CzechTek 2005.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Poslankyně ANO chtěla „zakleknout“ firmu exmanžela. Ať to hned vysvětlí, říká Babiš
Poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková čelí podezření, že chtěla poškodit firmu svého bývalého...
Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka
Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi...
Čína utne kontakty s Pavlem, reaguje na jeho „provokativní“ návštěvu dalajlamy
Čína přerušuje veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem. Podle Pekingu návštěvou...
Hejtman se zbavuje expolitiků v krajských organizacích. Je to čistka, říkají
Hradecký hejtman Petr Koleta (ANO) nařídil odvolání ředitele krajského Domova sociální péče Tmavý...
- Počet článků 941
- Celková karma 19,15
- Průměrná čtenost 1763x