Průzkum agentury Kantar CZ : preference stran za únor 2025

Podle dosti věrohodné agentury pro výzkum veřejného mínění Kantar CZ, který byl proveden v samém závěru měsíce února na reprezentativním vzorku české populace, by, zvítězilo ve volbách do sněmovny hnutí ANO s výsledkem 37,5%.

Za hnutím ANO v obrovském odstupu následuje koalice Spolu s předpokládaným volebním výsledkem 17,5% hlasů.

Trvale posiluje další vládní hnutí STAN, které se již dostalo na úroveň 12,5% hlasů.

Podle agentury Kantar CZ mají stejný odhad volebního výsledku pro volby do sněmovny s 6,5% Piráti a také SPD. Osobně si myslím, že odhad volebního výsledku SPD je poněkud podceněný. Za SPD a Piráty podle Kantar CZ zaostává v průzkumu jen velmi mírně strana Motoristé sobě. Podle Kantaru CZ by hluboko v poli poražených pod 5% hranicí hlasů nezbytných pro vstup do sněmovny skončilo hnutí Stačilo! se 3,5% hlasů. Je to vedle dosti přesného Ipsosu druhá renomovaná agentura, která volební váhu Stačilo! vidí skepticky. Po Zelených, této straně, která sama sebe považuje omylem za moderní levici a přitom v řadě ohledů zastává reakční názory, nemá smysl ani hovořit. Kantar CZ jí přisuzuje 2%. V průzkumu se vůbec neobjevila SOCDEM.