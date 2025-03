Průzkum agentury Ipsos bývá přesný a nelítostný

V závěru měsíce února (ve dnech 24.-28.2.) agentura pro výzkum veřejného mínění Ipsos, vypracovala na základě průzkumu postojů 1035 respondentů v reprezentativním vzorku české populace volební model politických stran.

Průzkumy agentury Ipsos dlouhodobě považuji za jedny z nejpřesnějších, neboť vycházejí z britské metodiky. A kromě toho jsou také „britsky“ seriozní. Průzkumy veřejného mínění, které provádí agentura Ipsos ve Velké Británii, patří k těm nejpřesnějším. Stejně tak, jako průzkumy výzkumné agentury, která pracuje pro Českou televizi a která vydává výsledky svých průzkumů jedenkrát měsíčně. Podle průzkumů agentury Ipsos je nejsilnější volební stranou hnutí ANO, jehož volební model odhaduje Ipsos na 36,4%. Na druhém místě je koalice SPOLU s odhadem volebního výsledku 20,6%. Další je hnutí STAN s výsledkem podle volebního modelu 10,6%. Za nimi následuje SPD se 7,5%. Peloton stran, které mají šanci se s velkou jistotou dostat do příští sněmovny, uzavírá právě SPD. Další strany se pohybují kolem hranice 5%, anebo spíše pod touto hranicí. Podle volebního modelu Ipsos by Piráti získali 5,1%, což při volebních katastrofách této strany v poslední době činí proniknutí Pirátů do sněmovny velmi nepravděpodobným. Pod hranicí 5% volební podpory, která zaručuje účast v příští sněmovně, se pohybuje s odhadovaným volebním výsledkem kolem 4,8% Stačilo! a Motoristé sobě. Ze zkušenosti vím, že 4,8%, tedy odhad volebního výsledku těsně pod 5% hranicí, není zrovna nejlepší odrazový můstek pro účast v poslanecké sněmovně. Podle mého názoru, se přitom ještě u Motoristů plně neprojevil dopad „skvělé“ myšlenky jejich předsedy, abychom se vrátili k modelu povinné základní vojenské služby. To je vskutku katastrofální informace pro mladé lidi, o které by se tato strana chtěla volebně opírat.

No a Stačilo! čekají nepříjemné dny, neboť personální posily, které byly na cestě, jistě budou pečlivě zvažovat svou účast na kandidátkách strany, která nemusí skončit volebním úspěchem (což je případ např. prof. Druláka). Myslím, že ani Jana Bobošíková, akvizice K. Konečné na kandidátku Stačilo!, politický výtlak této formace ve volbách nezvýší. Je to nepříjemná situace, zejména pro KSČM, resp. spíše pro Kateřinu Konečnou, která poněkud propadla sektářství. Namísto rozšíření potenciálu své formace jej zúžila a odradila ty, kteří s ní chtěli spolupracovat.

Volební model politických stran agentury Ipsos za únor 2025

Hnutí, strana Volební model (odhad v %)

ANO 36,4

Spolu 20,6

STAN 10,6

SPD 7,5

Piráti 5,1

Stačilo! 4,8

Motoristé sobě 4,8