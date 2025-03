Pražští popeláři se vzbouřili….

Již několik týdnů trvá stávková pohotovost pracovníků Pražských služeb. V tomto týdnu protestovalo několik desítek pracovníků této městské firmy.

Protestovali přímo na Magistrátu na schůzi Zastupitelstva a před jeho budovou, proti resortní náměstkyni primátora Komrskové, ze strany Pirátů. V městské politice se více nebo méně, tu silně, tu okrajově, pohybuji od roku 1990. V letech 1990 až 2005 jsem byl členem pražského Zastupitelstva (zvolen jsem byl celkem 4x) a v letech 1998 – 2004 jsem byl náměstkem primátora Prahy pro oblast financí. Ale podobnou situaci, jaká se nyní – a už několik měsíců – projevuje v Pražských službách, nepamatuji. Pracovníci Pražských služeb se prakticky unisono solidarizují s ředitelem Pražských služeb Patrikem Romanem, kterého by náměstkyně ministra Komrsková, kvůli údajnému konfliktu zájmů, v němž se prý Roman nalézá, ráda vyhodila z funkce. Její stranický kolega a šéf Hřib, osvědčený komunikátor velmi problematických rozhodnutí vlastních a někdy i cizích, se Komrskové zastává. Pražské služby, tedy vlastně Patrik Roman za Pražské služby, prý uzavíral nevýhodné smlouvy s dodavateli s cenami o 30 % vyššími oproti cenám obvyklým na trhu. Hřib také tvrdí, že podle médií dodavatelská firma prý opravila vilu ředitele Romana. Hic Rhodus, hic salta! Zde je Rhodos, zde skoč! Tedy jinak řečeno, vrchní pirát Hřib by měl tato svá tvrzení doložit. Z čeho odvozuje, že ceny, za něž uzavírá management Pražských služeb zakázky s dodavateli, jsou o 30 % dražší. S čím to srovnává? S cenami v Horních Kotěhůlkách nebo někde jinde? Mladí novináři trpí velkými sympatiemi k pirátské straně. To, anebo jejich úplná neschopnost způsobuje, že nevedou Hřiba za jeho slova vlastně nikdy k odpovědnosti. V tomto případě je to jednoduché, buď má pravdu, anebo lže. Buď předloží důkaz svého tvrzení, anebo ne. Ale pokud ne, pak by měl zvážit vyvození osobní odpovědnosti, včetně odchodu z funkce náměstka.

Ostatně chaotický průběh rekonstrukcí pražských komunikací v posledních dvou letech by měl být dostatečným důvodem k tomu, aby šéf Pirátů z politiky odešel. Je dle mého názoru neschopný věci organizovat na patřičné úrovni. Konec konců i personální situace ve vedení Dopravního podniku, což je hlavní vizitka Hřibovi práce, je neutěšená. A nestabilita vedení, managementu DP samozřejmě způsobuje nepříznivé pnutí v tomto podniku. Pokud je vedení této obří městské firmy nestabilní, lze těžko očekávat, že dokáže prosazovat nějaké koncepční záměry s časovým horizontem dopadu svých rozhodnutí šesti či osmi let.

Nyní jde tedy Pirátům o to, a jak se zdá všechny ostatní politické strany jsou v tom zdrženlivé, o likvidaci ředitele Romana. A jeho náhradu loutkou, která bude vyhovovat záměrům Pirátů. Takto alespoň z vnějšku situace v jedné z největších firem města vypadá.

Náměstkyně Komrsková je tetka, která ničemu nerozumí a její kroky manažuje jednoznačně Hřib. Uvidíme, kam povstání pražských popelářů povede. Vzpomínám, jak jsem jednou přijel do krásného města Neapole, kde právě stávkovali popeláři a to město po pár dnech už vůbec krásné nebylo. A hlavně tam panoval smrad tak ukrutný, že jsem litoval, že nemám zakoupenou dřívější zpáteční letenku…

Rozvojové záměry vedení Prahy

V tomto týdnu vyšel v Hospodářských novinách rozsáhlý rozhovor s náměstkem primátora Prahy za hnutí STAN Hlaváčkem. Nechci se zabývat všemi aspekty tohoto rozhovoru, ale některé Hlaváčkovy závěry mě zděsily.

Podle Hlaváčka by se měly odblokovat zanedbané brownfieldy a velké rozvojové plochy pro výstavbu až dvou set tisíc nových bytů. Metropolitní (územní) plán, na němž už Hlaváček nejméně 10 let pracuje, by měl být dokončen někdy v roce 2026. Tzn. spíše v roce 2027 anebo 2028. Takže do té doby se žádná hromadná výstavba bytů v Praze konat nebude.

Co mě ale úplně zarazilo je, že Hlaváček vůbec nemluvil o tom – a redaktor kladoucí mu přátelské dotazy se na to nezeptal – kolik budou stát ekologické zátěže a obecně příprava těchto území pro bytovou výstavbu. V Praze v současné době chybí především levné nájemní byty a všechny politické strany, které jsou zastoupeny v radě HMP, slibovaly výstavbu desetitisíců bytů. A to už v předchozích volbách v roce 2018. Takže už ve dvojích volbách slibovaly současné radniční strany hromadnou bytovou výstavbu a je z toho velké nic. Ani dnes tedy Hlaváček žádný konkrétní koncept výstavby levných komunálních bytů pro Pražany nemá. A dostupnost území k výstavbě desítek tisíc nových bytů bude možná až po letech.

Jsem sice ekonom a ne urbanista, ale zastavovat území Prahy dalšími desítkami tisíc bytů je sice věcí nadmíru žádoucí, pokud se tím budou přednostně řešit problémy Pražanů anebo Prahy. Ale jak bude řešena hromadná doprava v Praze? Jak snese dalších střízlivě několik desítek tisíc lidí, kteří do Prahy přijdou z jiných českých regionů anebo z ciziny? Ostatně v Praze je v současné době trvale na dvě stě tisíc Ukrajinců. Ti někde musí bydlet, musí používat veřejné služby. Prostě je to pro město obrovská zátěž. A ještě si představit další a další desetitisíce či statisíce lidí, kteří by přišli do Prahy v příštích 10 až 20 letech jako její stálí obyvatelé. Není dobudován vnitřní městský okruh. Není dobudován vnější okruh. I náměstek Hlaváček vidí, že nejsou vybudována ani dostatečná parkoviště a vytvořeny incentivy pro občany Středních Čech, kteří přijíždějí do Prahy každý dne za prací. Myslím tím parkoviště P+R u stanic metra, nádraží, v okrajových částech Prahy anebo za její hranicí v uzlových bodech dopravy. Politika vedení města v posledních deseti letech často s velkým vlivem Pirátů ale i urbanistů typu Hlaváčka, vedla k zužování klíčových pražských ulic ze dvou pruhů do jednoho. Dopravní zácpy jsou proto při této politice nevyhnutelné. Ale zato máme na těchto komunikacích nakresleny pruhy pro cyklisty, po kterých zejména v zimě nikdo nejezdí. Po přečtení podobných rozhovorů, které poskytl náměstek Hlaváček, je mi jasné, že lidé kteří mají na starosti jeho rozvoj, nevědí jak situaci v příštích 10 až 20 letech efektivně řešit. Tedy pokud by si snad přáli, aby Praha byla příjemným městem pro život, jako je třeba 300 km od ní vzdálená Vídeň.