Náhlý záchvat realismu prezidenta Pavla

Když jsem se pohyboval v politických funkcích ve vysoké politice, považoval jsem i těžko řešitelné nebo tzv. neřešitelné problémy za něco, co se řešit dá. Teď jsme 1,5 roku před uplatněním emisních povolenek pro české domácnosti.

Na 8.8. stanovili Američané termín, kdy by se měla nad Ukrajinou rozprostřít duha míru. Byl jsem od počátku vojenské operace Ruska na Ukrajině přesvědčen, že konflikt je zbytečný. Mluvil a psal jsem, že je třeba ho rychle ukončit.

Armádní špióni šmírují lidi

Současná vláda je opravdu podařená. To, že zametá stopy kolem bitcoinové aféry zcela primitivním způsobem, to bych jí ještě odpustil, ale šmírování řádných občanů armádními špióny, to už je mimo mé chápání.