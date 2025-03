Ministr Dvořák řádí: plaťte, plaťte, plaťte…

Ministr Dvořák na CNN Prima News se opět předvedl. Tento úplně zbytečný ministr, jehož pracovní agendu může zastávat nějaký trochu kvalifikovaný (na rozdíl od něj) úředník ministerstva zahraničí, má nápady za stamiliony korun.

Tedy přesněji, ne že by ty stamiliony korun dopravil do českého státního rozpočtu jako příjmy, ale chce je naopak ze státního rozpočtu vysát.

Prezident mnohem bohatší země, nežli je Česko, Donald Trump, přišel na to, že Rádio Svobodná Evropa (RFE) je zbytečnost, kterou již netřeba financovat. Já dodávám, že je to zbytečný relikt studené války. A pokud se chce Evropa vydat podobnou cestou jako Spojené státy, měla by EU a tedy i Česko, záměry svého největšího spojence v tomto směru akceptovat.

Rádio Svobodná Evropa prý vysílá do Ruska a do Íránu, tedy do zemí nám nepřátelských. Jakou má její vysílání účinnost nikdo neví. A taky se to nedozví...

Ministr Dvořák přišel na to, že činnost Rádia Svobodná Evropa stojí každoročně kolem 150 milionů dolarů, tedy zhruba tři a čtvrt miliardy korun. Dvořák, jak jsem pochopil, by byl samozřejmě nejraději, kdybychom celý tento relikt a placení za něj převzali my, tedy Česko. Ale i on již přišel na to, že by to bylo přeci jenom hodně peněz. Ale nevidí žádný problém v tom, aby se na tento padlý projekt dalo z našeho státního rozpočtu rozmařile několik set milionů korun.

Prý už devět států z 27 států EU, by bylo ochotno se na Rádio Svobodná Evropa - namísto Američanů - složit.

A pak také na zbraně. A na přezbrojení evropských armád. A to vše v situaci, kdy armády států EU a vedle toho Velké Británie, mají zhruba trojnásobnou sílu ve srovnání s armádou ruskou. Evropské politické elity chtějí vyházet z okna další stamiliardy dolarů na zbrojeni. Ať se mají zbrojaři dobře... A lidé si znovu utáhnou řemeny u kalhot.

Rusko je nyní schopno dávat na vojenské výdaje zhruba 110 miliard dolarů ročně (v mírových časech to bylo maximálně 60 miliard dolarů). A státy EU vydávají na obranné účely každoročně zhruba 250 miliard eur. A spolu s Velkou Británii je to v přepočtu na dolary přes 300 miliard dolarů. Tedy zhruba trojnásobek toho, co vydává na obranu Rusko.

A Spojené státy na obranu vydávají každoročně zhruba devítinásobek toho co Rusko....

V posledních letech končí české státní rozpočty se schodky kolem čtvrt bilionu korun, a vláda si vymýšlí další a další rozmařilé výdaje. Jedním z těchto rozmařilých výdajů je záměr na převzetí části nákladů spojených se zmíněným RFE. Což je myšlenka, která se narodila v popletených myslích pánů Lipavského a Dvořáka.

Připomínám, že aktivity současné vlády v souvislosti s Ukrajinou nás za tři roky ukrajinské války stály podle Kielského Hospodářského institutu 232 miliard Kč.

Být na místě šéfa opozice pana Babiše, tak bych se ptal vlády, z jakých zdrojů byla celá tato částka vládou vynaložena. O uvolnění části těchto peněz neměla zřejmě rozhodovat vláda, ale poslanecká sněmovna. To je velmi závažná otázka, hraničící s protizákonným jednáním vlády.