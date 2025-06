Lidový dům a Stačilo! : Smlouva Zanzibar – Velká Británie

Možná celou věc trochu vysvětlím. V 19. století se Velká Británie stala největší koloniální velmocí světa. A britská královna a současně od časů premiéra Disraeliho císařovna indická, vládla obrovským územím na všech kontinentech.

Přitom byly Brity uzavírání s domorodými vládci nerovnoprávné dohody. Ty byly nástroji koloniální expanze. Jednou z těchto obětí koloniální expanze byl také Zanzibar. A vztahy mezi Velkou Británií a zanzibarským sultánem (nebo co to bylo) upravila zcela nerovnoprávná smlouva. Podobnou smlouvu uzavřela s koalicí Stačilo! také Jana Maláčová.

Je to až nepochopitelné, kam až je člověk ochoten zajít, pokud chce pro sebe získat poslanecký mandát. Podmínky, které J. Maláčová a její družina akceptovaly, znamenají v podstatě zánik suverénní politické strany.

Velmi pravděpodobně může Socdem počítat po volbách do sněmovny – pokud vůbec takto „posílené“ Stačilo! překročí 5 % hranici hlasů - nejspíše s jistotou se získáním jednoho jediného mandátu. A sice byl by to mandát J. Maláčové v Praze. Tedy, pokud komunističtí voliči nespustí kroužkování, aby dostali před J. Maláčovou někoho jiného podle svých představ. Mandát v Karlovarském kraji, byť kandidát Socdem má být na prvním místě kandidátky, je s ohledem na potřebu získat 13 % hlasů v tomto kraji, prakticky nedosažitelný. Ten nezíská ani politický Einstein. A pokud jde o L. Zaorálka, při volebním výsledku Stačilo! v Moravskoslezském kraji kolem 5 % bude k dispozici jediný mandát a to je ten pro K. Konečnou.

Takže tato dohoda o koaliční spolupráci vlastně znamená konečnou pro Socdem jako stranu. Je mi to líto, ale vidím to jako smutný fakt.

Byl jsem v posledních dvou letech aktivní směrem k vytváření předvolební koalice na bázi celé spojené levice. Ovšem s tím, že ty strany, které by vstoupily na společnou kandidátku, by si zachovaly svou samostatnost a politickou subjektivitu. Nemůžu tedy podporovat nerovnoprávné spojení, které ve svých důsledcích znamená velmi pravděpodobný rozpad nejstarší politické strany v zemi, která v minulých desetiletích a po listopadové revoluci a velmi úspěšně až do roku 2010 hájila zájmy obyčejných lidí. Nemohu podporovat takové spojení, v němž dochází k tomu, že „šéfové“ si zajistí politickou budoucnost bez ohledu na zájmy strany.

Proto s přáteli z ČSSD, tedy z České suverenity sociální demokracie, která v posledních dvou letech usilovala o rovnoprávnou spolupráci s jinými levicovými a levostředovými stranami, jsme se rozhodli kandidovat s touto značkou samostatně. A samozřejmě s podporou dalších levicových stran. Znamená to tedy, podat samostatnou kandidátku do poslanecké sněmovny ve všech krajích, na čemž nyní intenzivně pracujeme a vyzýváme četné členy Socdem, kteří v těchto dnech opouštějí tuto stranu, aby zvážili možnou účast na kandidátce ČSSD v následujících volbách.