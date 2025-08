Na 8.8. stanovili Američané termín, kdy by se měla nad Ukrajinou rozprostřít duha míru. Byl jsem od počátku vojenské operace Ruska na Ukrajině přesvědčen, že konflikt je zbytečný. Mluvil a psal jsem, že je třeba ho rychle ukončit.

Bylo by to v zájmu obou stran. Nestalo se. Pro Rusko má ukrajinské bojiště význam z několika hledisek. Je především polygonem, kde je možné vyzkoušet nové zbraně, nové technologické a válečné postupy.

Kromě toho, je důležitým faktorem to, že Rusko ukazuje světu svůj status velmoci. Ať je to jak chce, v současné době čelí Rusko a jeho válečná mašinérie celému válečnému potenciálu Západu, a to prostřednictvím ukrajinské armády. Ukrajinská armáda i přes dezerce, násilné rekrutování a nezkušenost branců je za tři a půl roku silnou vojenskou entitou, kterou nelze podceňovat.

Rusové museli velmi pružně, vzhledem k tomu, že jim byly obstaveny obrovské hodnoty zahraničních měn v evropských bankách, pracovat s vnitřními zdroji a jejich mobilizací a museli diverzifikovat zahraniční obchod a vůbec strategii vývozu zj. energetických surovin, ale také zemědělských výrobků. Výsledkem je, že se ruská ekonomika udržovala v posledních dvou letech na slušném hospodářském růstu kolem 4 %. A ruské obyvatelstvo nestrádalo.

Vojenské operace Ruska nabyly v posledních týdnech, s tím jak se přibližuje příměří a mír (i když nikdo netuší, kdy přesně to bude) na intenzitě. V některých dnech dochází k útokům mnoha set dronů, bezpilotních letadel a raket na území Ukrajiny. To samozřejmě přináší také lidské oběti, i když ve srovnání např. s konfliktem v Gaze jsou podstatně menší. Ale všechny lidské oběti jsou samozřejmě z principu špatné.

Po nástupu Donalda Trumpa se objevily silné náznaky, že USA chtějí stůj co stůj ukončit konflikt na Ukrajině. S tím, že hranice zastavení bojů by byla příští mírovou hranicí mezi oběma státy, tedy mezi Ukrajinou a Ruskem. Přes všechno mlžení českých i západoevropských mainstreamových médií si nemyslím, že by Rusové stáli dlouhodobě o jiná nežli ruskojazyčná území na Ukrajině. Ukrajinci, respektive ukrajinští nacionalisté musejí přestat snít svůj sen o tom, že se Rusové na východě a jihu Ukrajiny a na Krymu naučí ukrajinsky. Prostě, to se nestane.

Američané stanovili termín ukončení války na Ukrajině na 8. srpna s tím, že po tomto datu vyrazí na zteč. Mluví se o vysokých clech na dovoz ruského zboží do USA. Pokud mne paměť neklame, vývoz Ruska do USA je minimální. A možná, že jej dnes představují především vzácné zeminy, které americký průmysl nutně potřebuje. Ale možná, že se mýlím. V každém případě jsem zvědav, jak rozvinou Američané platby druhotných cel vůči zemím, které budou odebírat ruské zboží. Neumím si představit, že by takovéto platby platily např. chudé africké země, které budou dovážet pro svůj hladem trpící lid ruské obilí. Americký ministr zahraničí Rubio se obrátil na Indii, aby tato země, zatím spíše spojenec Ruska v dlouhodobém kontextu, přerušila odběr ropy z Ruska. Američané si Indii vyhodnotili jako slabší článek mezi zeměmi BRICS a třetího světa. A pokud se jim podaří donutit tuto zemi k zastavení odběru ruské ropy, jistě by se k tomu připojila řada dalších zemí třetího světa.

Jinak si neumím představit, jak se druhotná cla budou účtovat a zj. z čeho, z jaké základny se budou vypočítávat.

V každém případě zapadá tento tlak na Rusko do velkého tlaku USA na nové sazby cel se všemi zeměmi, s nimiž Spojené státy obchodují. Celkově by výnos z těchto cel v současné podobě měl znamenat meziročně nárůst nejméně 300 mld. dolarů příjmů amerického státního rozpočtu. A pak by mohl zabrat i další Trumpův záměr na snížení daňové zátěže ve Spojených státech. Znamenalo by to, že obavy E. Muska, že vzniknou díry ve státním rozpočtu způsobené snížením daní, by byly neopodstatněné.

Tož, uvidíme. V každém případě Rusové zaznamenávají v posledních dnech a týdnech velké vojenské úspěchy. Po trvalém tlaku obsadili město Kryvyj Jar a chystají se na Pokrovsk.

V každém případě si myslím, že válka by měla co nejrychleji skončit už také proto, že Ukrajině chybí vojáci, kteří by byli ochotni ještě umírat. A bez infanterie, pěšího vojska, není možné vést úspěšně válku.