Klusáček (Stačilo!) znovu řádil…

Předseda ČNSS, tedy strany zhruba o deseti členech, která je součástí předvolební koalice Stačilo!, se znovu zaskvěl v nejlepší intelektuální formě.

Povedl se mu podobný blábol, jako před několika týdny, kdy se dožadoval, aby byli ze svých funkcí odvoláni všichni soudci, kteří byli jmenování v době, kdy byl ministrem spravedlnosti Pavel Blažek. Tedy, za dobu delší nežli tři roky. Jednalo by se zhruba o 4% z celkového počtu v Česku fungujících soudců. To by sice nevedlo k úplnému ochromení soudní soustavy, ale k závažnému negativnímu zásahu do ní určitě ano. Klusáček se vůbec nesnažil před svým žbleptem zjistit, jak vlastně fungují pravidla pro jmenování soudců okresních a dalších soudů. Pokud by se namáhal si to zjistit, věděl by, že vliv ministra spravedlnosti na jmenování soudců je naštěstí minimální.

Teď, před pár dny se pustil Klusáček opět na tenký led. Dělá mu starosti, co se stane anebo co by se mohlo stát, kdyby volební výsledek současných vládních stran plus Piráti byl v nadcházejících volbách do sněmovny lepší nežli počet poslaneckých mandátů stran, které je chtějí odstavit od moci. Podle Klusáčka by tak prý nastala situace zralá pro čtvrtý odboj. No, odboj není záležitostí, kdy dochází k nějaké klidné výměně názorů a lidé se drží, ať už jsou z opozice anebo z vlády za ruce a pějí společně sborové písně. Prostě odboj je často i činnost násilná, která bývá dokonce někdy spojena i s ozbrojenými střety. A pokud mluvím o ozbrojených střetech, nejsou to střety, kdy dochází jenom k soubojům vařečkami anebo košťaty. Prostě, mluvit o čtvrtém odboji je opravdu tenký led, který se pod příslušným politikem (připustíme-li, že Klusáček je vůbec hodným tohoto názvu) může probořit. A bohužel pod probořený led může stáhnout stranu, za kterou kandiduje. To, že se na prvním místě kandidátky Stačilo! v Hradeckém kraji natřásá právě Klusáček, je přímá odpovědnost zejména předsedkyně KSČM Konečné. Samozřejmě, že možní volební partneři Stačilo! (Maláčová) i potenciální povolební koaliční partneři Stačilo!, tedy hnutí ANO a hnutí SPD, se od Klusáčkova řádění (naštěstí jenom slovního) pochopitelně distancovali.

Prostě řečeno, kdyby hloupost nadnášela, létal by Klusáček, jako holubička. A protože je tento muž politický diletant, můžeme očekávat v krátké době opět nějaký zásah do černého. Podobně, jaký se mu povedl např. se soudci anebo nyní se čtvrtým odbojem.

Osobně si myslím, že „čtvrtý odboj“ naštěstí potřeba nebude, protože současné vládní strany plus Piráti, i přes významnou pomoc agentur pro výzkum veřejného mínění volby prohrají a odejdou – tedy zejména političtí šéfové vládních stran – do propadliště dějin.