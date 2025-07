Hoši, Fierlingera nechte spát….

Někteří členové Socdem a zj. tzv. „rozhořčená veřejnost“ budou prý 13. července, v den 134. nedožitých narozenin Zdeňka Fierlingera, protestovat na nádvoří Lidového domu v Praze, tedy pod okny současné předsedkyně Jany Maláčové.

Přirovnávat současné jednání špiček Socdem a koalice Stačilo! k fierlingovštině je hloupost. Ve společnosti je úplně jiná situace a Socdem sama bez koaličního partnera či partnerů není schopna se dostat v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Tahle situace se nevytvořila ze dne na den. Nejde tedy pouze o důsledek současné politiky nynějšího vedení Socdem, ale jedná se obecně o důsledky vývoje sociální demokracie po roce 2010.

Všichni ti Dienstbierové, Petříčkové a Pocheové by měli zpytovat své svědomí, neboť to byli právě oni a zejména oni, kdo způsobil miniaturizaci této před 15 lety nejsilnější politické strany v zemi. Prostě to neumí a to se projevovalo postupně ztrátou vlivu Socdem na všech frontách. Nynější vedení se rozhodlo jít v zásadě správnou cestou, pokud odmyslím naprosto nedůstojné podmínky, které koalice Stačilo! vůči Socdem uplatňuje.

Koalice Stačilo! přitom podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění, pokud jde o voličskou přízeň, na tom nijak skvěle není. V jednom průzkumu (Kantar) se dlouhodobě pohybuje kolem 4,5 %, v jiném průzkumu (STEM) je na 5 %. Hnutí by potřebovalo obnovit dynamiku a silný nový impuls. Očekával bych proto, že místo ponižujících řečí ze strany Sterzika alias Vidláka a Turoňové, bývalých členů sociální demokracie, kteří si léčí své komplexy méněcennosti, uvítají příchod lídrů Socdem vedoucí osobností koalice Stačilo! : tedy J. Bobošíková a K. Konečná. Že se tak dosud nestalo, je trapné a ukazuje to, že skutečně reální šéfové Stačilo! nejsou schopni seriózně analyzovat a vyhodnotit situaci, která je, pokud jde o podporu veřejnosti pro Stačilo!, nejednoznačná.

Mohu mít výhrady k řadě vyjádření a taktických chyb představitelů koalice Stačilo! – je zajímavé, že komunisté v rámci tohoto hnutí se chovají na rozdíl od Vidláka, Turoňové a Klusáčka velmi konsekventně, ale myslím, že alespoň nějaký zástupce levice by se měl v nové sněmovně objevit. A i když podmínky plynoucí z memoranda uzavřeného mezi Stačilo! a Socdem jsou opravdu trapné, jeden až dva reprezentanti Socdem by měli za určitých okolností šanci se do sněmovny dostat.

Pokud názoroví oponenti Maláčové hodlají vést až do sněmovních voleb drobnou guerillu proti současnému vedení a jeho spolupráci se Stačilo!, nebude mít Socdem (ale ani Stačilo!) v příští sněmovně žádného představitele. Tenze, které budou vycházet ze Socdem mají jasný cíl: zničit potenciálního koaličního partnera hnutí ANO v příští sněmovně a zvýšit šanci, aby se u moci udržela současná vláda, v modifikaci čtyř– anebo pětikoaličního charakteru. Nevím, jestli si to pan Sedlář, který je údajně svolavatelem virválu pod okny předsedkyně Maláčové, uvědomuje, ale může být užitečným idiotem současné (a doufejme, že ne budoucí) vládní koalice.

Je to vlastně variace situace z doby před čtyřmi lety, kdy lidé jako Petříček, Dienstbier a spol dělali všechno pro to, aby se Hamáčkem vedená sociální demokracie nedostala do sněmovny. Je to cesta politické anihilace sebe sama. Tentokrát ale už definitivní. Ptám se, komu to slouží?