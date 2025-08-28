Chlapci redaktoři, mějte odvahu, pište pravdu
ČSSD a Přísaha, jak jsem se také dozvěděl z veřejně dostupných informací, jsou jediné dvě strany (které zatím nemají šanci se dostat do poslanecké sněmovny), tedy podle dosud cinknutých průzkumů veřejného mínění. A přitom mají zcela naplněné kandidátní listiny. Tahle část dnešního článku MFD mne tedy nijak neznepokojovala. Jiná věc je, pokud novináři zveřejňují nepravdivé anebo neúplné informace. Není to poprvé, co MFD v souvislosti s mou osobou zveřejnila neúplnou informaci.
Dozvěděl jsem se ve zmíněném článku, že můj podcast na herohero má v tuto chvíli jen sedm čtenářů. To je samozřejmě informace nepříjemná, ale herohero, tak jako každý sdělovací prostředek potřebuje investice. A pokud kandiduji za politickou stranu, která nemá dostatečné finanční zdroje na některé undrholty, tak to musím akceptovat. Prostě řečeno, aby se potenciální diváci dozvěděli, že vůbec můj podcast existuje, bylo by k tomu potřeba zřejmě nemalé marketingové investice a akce.
Na druhé straně redaktor MFD, který vyšťoural tuto nepříliš mobilizující informaci, se mohl zabývat návštěvností mých účtů na sociálních sítích.
V následující tabulce uvedu některá témata a počty návštěvníků na sociálních sítích z poslední doby.
Ptám se, proč pan redaktor nepíše o této stránce mé publikační činnosti, o této stránce a rozsahu mých kontaktů s veřejností prostřednictvím sociálních sítí. Je to jednoduché, protože by se mu to nehodilo do krámu. Udělat blbce z bývalého českého premiéra je přeci tak snadné, pokud se jedna nepříznivá informace použije a naopak příznivé informace se nechají běžet. Já bych řekl, že je to přímo sprosté.
Jen tak mimochodem, v tuto chvíli mám v redakci MFD tři - podle mého názoru dobré a stále aktuální články -, které by MFD mohla bez problémů zveřejnit. A pokud budou páni redaktoři mluvit o tom, že zásadně nezveřejňují články těch autorů, kteří kandidují v říjnových volbách do sněmovny, je to opět výběrové kritérium.
Dnes MFD zveřejnila na svých stránkách článek Andreje Babiše k problematice emisních povolenek pro domácnost. Jen tak mimochodem, článek na toto téma jsem do MFD již poslal asi před deseti dny. A dovoluji si tvrdit, že argumentačně je propracovanější a tudíž kvalitnější nežli článek budoucího českého premiéra. Tedy asi tak.
Jiří Paroubek
