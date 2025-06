Česká televize bagatelizuje „bitcoinovou aféru“…

Není pro mne žádným velkým překvapením, že se Česká televize snaží relativizovat hrůznou aféru, kterou způsobil (dnes již bývalý) ministr spravedlnosti Blažek.

Včerejší diskusní pořady v ČT a TV Prima byly ve znamení silné defenzívy vládních politiků. Především pak politiků ODS. I politici z řad Pirátů, ale také vládního STAN, se pokoušeli distancovat od svých politických spojenců z vlády (v případě Pirátů nedávných).

Bylo by ale špatně, kdyby celá kauza postupně vyšuměla ve víceméně nesrozumitelných hádanicích mezi vládními a opozičními politiky.

To podstatné z celé kauzy ovšem je, že vedení ministerstva spravedlnosti umožnilo bývalému trestanci dostat se k bitcoinům, které měl ve své „peněžence“. Těch bitcoinů mělo být podle Blažka za 3 miliardy Kč. Takže podle uzavřené darovací smlouvy s bývalým trestancem Jiřikovským, měla být třetina této hodnoty bitcoinů v korunách převedena na účet státu.

Ministr Blažek přitom vycházel ze zásady, kterou kdysi formuloval římský císař Vespasianus, když svému synovi Titovi, který protestoval proti zavedení daně z veřejných záchodků, sdělil: „Non olet“ (Peníze nesmrdí). To, co ovšem šlo ve starověké despocii, ve které císař rozhodoval o všem podstatném, nejde v demokratické společnosti.

Nelze se zbavit dojmu, že v tomto případě selhal celý systém, který by měl za normálních okolností zabránit vzniku takovéhoto problému. Stát vyinkasoval od bývalého trestance miliardu korun „daru“. A další miliardy de facto přitom legalizoval a umožnil Jiřikovskému nebo lidem na které byly převedeny tyto peníze z Jiŕikovského peněženky s těmito penězi dále manipulovat. Jedná se možná o 12 miliard a někdo hovoří dokonce až o 90 miliardách korun. Jedná se tedy o skandál monumentálních rozměrů, který musí udivit i politické elity celé Evropské unie. Všichni se musejí ptát, kdo vlastně v Česku řídí stát a ve prospěch koho. To, že do hry při vyšetřování vstupuje také americká FBI, je jasným důkazem toho, že se může jednat o spiknutí obřích rozměrů a mezinárodního formátu a tedy s celosvětovým dosahem. Peníze, se kterými disponoval Jiřikovský a převedl je ještě předtím, než se vzpamatovali zástupci státu, kteří s ním podepsali zmíněnou smlouvu, zcela nepochybně pocházejí z kriminální činnosti nejhnusnějšího kalibru. Ta se provozuje na tržišti Nukleus. Na tomto tržišti probíhá nejen obchod s drogami, ale také se zbraněmi a dětskou pornografií. Je to trapné a děsivé a je to absolutní dno, na které propadla česká politika. Současnou pozici vlády a jejího významného ministra nelze obhájit. A dříve nebo později se musí projevit jak na důvěryhodnosti celé vlády, tak na důvěryhodnosti ODS. A to na poklesu volebních preferencí koalice Spolu před volbami do poslanecké sněmovny.

O to více mne překvapuje, jak přistoupila k celému problému Česká televize a její redakce zpravodajství. Když jsem se pozorně díval na včerejší diskusi v Otázkách Václava Moravce, nebylo možné nevidět určitou zdrženlivost komentátora V. Moravce, který si zřejmě dobře uvědomuje, že se jedná o kolosální skandál, který česká politika po roce 1989 zatím nezažila. Budou se objevovat nitky a další nitky, které povedou k dalším informacím, jež vládu budou postupně připravovat o zbytky důvěry veřejnosti i sebedůvěry. Čtyři měsíce před volbami (mínus dva měsíce prázdnin) však nelze očekávat, že by vláda ze své funkce odstoupila. To, co jí a nás ale čeká, je prohlubující se marasmus, do kterého se bude propadat. A pokud bude opozice chytrá, tento skandál vydrží až do voleb.

A po zjištěních FBI nebude moci ani česká policie a státní zastupitelství bagatelizovat trestnou činnost, které se při této akci někteří činovníci státu nejspíše dopustili. A musí přistoupit k jejímu trestnímu stíhání....

O to větší překvapení bylo, když jsem dnes ráno uviděl na ČT24 politologa D. Kroupu, který je stálým komentátorem tohoto média. Je zvláštní, jak člověk, který stál v čele jedné z nejzkorumpovanějších stran někdejší pravicové vládní koalice, působící pod dnes už zapomenutým názvem Občanská demokratická aliance (ODA), zlehčuje a bagatelizuje lumpárny, které se staly na ministerstvu spravedlnosti. Tedy na ministerstvu, které by mělo být výkladní skříní českého práva.

Při otázce moderátora, co by měla vlastně ODS dnes v situaci této vrcholící kauzy udělat, Kroupa odvětil, že se jistě objeví nějaká jiná kauza, která odvede od „bitcoinové kauzy“ pozornost veřejnosti. Kroupa, ani ti, kdo ho najímají pro zveřejňování podobných duševních produktů, si nechtějí uvědomovat, že kauza takto obludných rozměrů v dějinách moderního Česka ještě nebyla. Když si vzpomenu, jak MFD umořila před 20 lety premiéra za ČSSD Grosse proto, že neuměl uspokojivě vysvětlit veřejnosti, kde vzal cca 1,2 milionu korun na financování svého bytu.... A dnes zde hovoříme o odclonění možná desítek miliard korun, ze kterých stát dostal jenom drobeček.

A je jen otázkou, kolik dostali aranžéři celé operace, včetně těch, kteří měli zastupovat zájmy českého státu. Že by z takto riskantní finanční operace měl hubený výnos miliardy korun jen český stát a aranžéři se nepostarali sami o sebe a své kapsy, považuji za téměř vyloučené. Tomu asi nikdo soudný nevěří. Oni si přeci museli od začátku být vědomi, jaké riziko, včetně rizika kriminalizace, podstupují.

A ještě k pozici premiéra Fialy. Neumím si, jako bývalý český premiér představit, že by operace takovéhoto rozsahu a zaměření a z toho plynoucího politického rizika, jako je tato, unikala mé pozornosti coby premiéra, když jsem stál v čele vlády. Jinak řečeno, neumím si představit, že bych o ní jako premiér nevěděl. Pokud o ní nevěděl premiér Fiala, pak je ve své funkci jenom jako rekreant bez skutečného vlivu na chod vlády a jednotlivých ministerstev.

A ještě se vrátím k D.Kroupovi. Vzpomínám si, jak před pěti lety tento „komentátor“ nestoudně lhal, pokud jde o charakter mého vztahu s bývalými hokejisty Jiřím Šlégrem a Milanem Hniličkou. Ve svém vystoupení v ČT24 se tehdy snažil lživě podsouvat české veřejnosti, že jsem se zúčastnil jakési narozeninové oslavy v době covidové uzávěry. A když se jej moderátorka zeptala, co mne spojuje s J. Šlégrem a M. Hniličkou, tak D. Kroupa, sdělil, že v době mé vlády toto spojení svědčilo o „mafiánství a korupci“. Přitom v roce 2005 a 2006, kdy jsem byl předsedou velmi úspěšné vlády ČSSD, tito dva sportovci působili vesele na zahraničních štacích ve špičkových klubech v Kanadě či v Rusku. A měli jiné starosti, nežli je politika.

Proti této evidentní lži D. Kroupy jsem se ihned ohradil veřejně ve svém článku a požádal jsem Kroupu, aby předložil pro svá lživá tvrzení důkazy anebo se omluvil. Do dneška to neudělal.

Nechápu, jak takový člověk, který veřejně lže a hanobí bývalé bezúhonné představitelé státu a bývalé skvělé sportovce, může vystupovat jako svědomí národa, při komentování obludné bitcoinové kauzy.