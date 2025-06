Asociální návrhy na zvýšení cen jízdného v Praze a ve Středočeském kraji

Zejména vedení středočeského regionu a v závěsu za ním - jak jinak - pražská městská rada, již připravují veřejnost obou regionů, tvořící podstatnou část obyvatelstva České republiky, na zvýšení cen jízdného v MHD.

Obávám se, že pokud jde o náklady v MHD jakéhokoliv města a regionu, je to stejné, jako s výdaji ve zdravotnictví. U jakékoliv částky, kterou do MHD a zdravotnictví nasypete, shledáte po krátkém čase, že je nedostatečná. Do Prahy ze Středočeského kraje každý den cestuje za prací či do školy více než čtvrt milionu lidí.

Když se dívám na nově uvažované či dokonce navrhované ceny jízdného, musím říci, že mne trochu obestírají mrákoty. Také proto, že mohu mluvit ze zkušenosti. Byl jsem v letech 1998 až 2024 náměstkem pražského primátora pro finance (a od roku 1990 až do roku 2005 členem pražského zastupitelstva). V té době i díky sociální demokracii, kterou jsem na radnici zastupoval, se podařilo uchránit Pražany před rychlým růstem jízdného. Samozřejmě, že k úpravám jízdného došlo, ale nebylo to nic tak drastického, jak je to navrženo nyní.

Neměl bych snad ani velký problém se zdražením půlhodinového jízdného z 30 na 36 anebo 39 korun, nebo za 90 minutovou jízdenku, kterou chtějí prodávat nikoliv za dnešních 40 korun, ale za 50 korun za papírovou jízdenku. Konec konců významnou část těchto jízdenek si kupují cizinci a ti jezdí rádi prostředky MHD, zj. v centrální části města. I velmi mladí cizinci se přitom chovají, jakoby neplatila v jejich mateřských městech v MHD základní pravidla slušnosti. Většina z nich se domnívá, že mohou za 30 či 40 Kč sedět v tramvaji, autobuse či metru a nepustit podstatně staršího občana sednout, když tam jsou místa k sezení již obsazená.

Podstatný a nejtvrdší náraz bude ovšem u kuponů, který lze pro cesty po regionu pořídit nyní za 22 195 Kč a nově od 1. 1. 2026 za 27 744,- Kč (elektronický kupon bude levnější a to za 26 634 Kč). Prostě, abych to shrnul, nárůst cen jízdného ve Středních Čechách a Praze se bude pohybovat mezi 20 až 30 %. To je opravdu příliš a silně to naruší rozpočty domácností. Zejména těch, jejichž několik členů je závislých na MHD. Takové rodiny to pocítí velmi negativně ve svých rozpočtech.