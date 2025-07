Armádní špióni šmírují lidi

Současná vláda je opravdu podařená. To, že zametá stopy kolem bitcoinové aféry zcela primitivním způsobem, to bych jí ještě odpustil, ale šmírování řádných občanů armádními špióny, to už je mimo mé chápání.

Mohu si to vysvětlit jenom tak, že volby do poslanecké sněmovny začátkem října straší tuhle vládu natolik, že je ochotná udělat cokoliv, slovy cokoliv, aby získala třeba i podpásovými údery politickou výhodu. (O vítězství ve volbách už ale nemůže ani snít).

Ještě se mi snad nestalo, že bych využil článek napsaný českým politikem, v tomto případě se jedná o článek pod názvem „Armáda překročila rubikon. Vojáci tajně sledovali občany i opozici“ k napsání vlastního článku. Ten článek, na nějž navazuji, napsal šéf nejsilnější opoziční strany a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš. S tímto, jak se zdá, nezpochybnitelným Babišovým tvrzením přichází v MFD právě dnes (čtvrtek 31.8.), dva měsíce před volbami. Je to opravdu skandál monumentálních rozměrů, který se bohužel opírá o reálná zjištění. Podle A. Babiše – a já o tom nepochybuji – Velitelství informačních a kybernetických sil a podřízená 91. skupina informačního boje, potají šmírovaly vybrané české občany. To, že se tak dělo bez jakékoliv parlamentní kontroly, je úplně skandální záležitost. Skupina provládních armádních poskoků, špiónů, šmírovala nikoliv zahraniční agenty nebo teroristy, ale novináře, dále lidi, kteří jsou aktivní na sociálních sítích a opoziční politiky. Tato, zatím malá česká Watergate je vážná věc zj. proto, že v sítích šmírování uvízl mj. právě šéf největší opoziční strany Andrej Babiš. Je to prostě Watergate po česku.

Počínaje rokem 2024 v rámci své tajné operace vojenští špióni pod falešnou identitou nejen, že sledovali debaty na sociálních sítích, ale dokonce do nich i zasahovali. A to je obzvlášť nebezpečné a zákeřné.

Jak to řekl přísedící u soudu s dobrým vojákem Švejkem, když tomu hrozil hrdelní trest:.“Musíme hledat nitky a další nitky“… Šlo jim především o to, sledovat postoje diskutujících k válce na Ukrajině, ministerstvu obrany, ale také k politickým otázkám. Docela by bylo zábavné vědět v jaké škále, řekl bych přímo v jaké Flanderkově stupnici od I.a) až po „totálně nespolehlivé“, se hodnocení diskutérů armádními špióny na sociálních sítích pohybovalo... Špióni určitě nechlácholili vedení armády a svého ministerstva, že je nálada obyvatelstva I.a)….

Za pomoci specializovaného softwaru dokonce vznikaly údajně složky na konkrétní osoby i analytické výstupy. A to s konkrétním politickým vyzněním, jímž byl 40ti stránkový dokument s názvem „Volby 2025“.

Jen politický debil se může pustit těsně před volbami do akce tohoto typu. Vždyť musí předpokládat, že ani lidé v této skupině armádních zpravodajců nemohou být všichni voliči vládních stran. A proto bylo jen otázkou času, kdy se celá věc provalí. Všechny tyto informace zjistil, zkompletoval a zveřejnil poslanec hnutí ANO Pavel Růžička, místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru. Samozřejmě, že se stal ihned cílem kampaně ze strany provládních médií, která jej začala hovadit. Prý tím Růžička nahrává Putinovi. No, argument k smíchu. Přeci, když někdo jedná nezákonně, není možné očekávat, že se bude celá věc zametat pod koberec jen proto, že by se to špiónům hodilo. Zatím se podle všeho Ministerstvo obrany a ani armáda k těmto závažným obviněním vůbec nevyjádřily. Podle činitelů armády se jednalo při této operaci jen o „cvičení“. Je smutné, že vojáci, kteří by rádi neustále navyšovali své stavy a své platy, si mohli dovolit hru - cvičení na „špióny“, hru která by k ničemu nevedla, jen k porušení zákona. Toto špiónování ze strany armády, je neslýchaným zásahem do ústavního pořádku země, do demokratických svobod. A pokud se prokáže, že armáda, respektive její významná složka byla zneužita jako nástroj politického boje, musí figury v čele ministerstva obrany z toho vyvodit zásadní politickou odpovědnost. Ministryně obrany Černochová jistě bude tvrdit, že o ničem nevěděla. Bude celou věc bagatelizovat a sunout pomalu, ale jistě pod koberec. V dané chvíli bude mlčet. Myslím, že by A. Babiš a jeho hnutí a také SPD měli okamžitě svolat mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny a dožadovat se podání informací a vysvětlení k celému případu. A také k vyvození politické odpovědnosti....