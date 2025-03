NATO a EU se otřásají

Spojené státy jako jeden ze základních pilířů svobody a demokracie po II. sv. válce se hroutí během týdnů po inauguraci Donalda Trumpa.

NATO se otřásá v základech a mnoho analytiků z USA píše, že je v současné podobě mrtvé. Celá bezpečnostní architektura Západu dostává trhliny. A Evropa po destiletích hojnosti, biblických plných sýpek, se začíná drolit.

Kdo by řekl ještě před pár týdny, že americká administrativa se přikloní k putinovu Rusku a ostře se vymezí vůči svým vlastním spojencům? Že Evropané budou bránit Ukrajinu před USA. Evropský kontinent se dostává do mocenského vakua, ze kterého má právě středoevropský prostor tak neblahé dějinné zkušenosti. Americká politika ustupků nás vede do náruče globální války.

Severoatlantická aliance i Evropská unie musí projít hlubokou restrukturalizací, zbavit se problémových členů a vytvořit koalici ochotných, kteří jsou schopni zajistit bezpečnost sami sobě.

Před pár týdny objevili výzkumníci nedaleko Kanárských ostrovů dábla mořského. Byla to rarita, taková ryba žije stovky metrů na mořském dně v naprosté tmě. Co je na ní zvláštní, že na hlavě má tykadlo, které ve tmě svítí jako návnada pro kořist. Rybka vábená světlem vpluje přímo do tlamy predátora.

Podobným světélkem je tzv. mír v podání agresora, který znamená kapitulaci oběti.

Kdo z rozumných lidí může věřit putinovu míru? Jsou to desetiletí vyvolaných válek od Čečny po Ukrajinu. Jsou to vraždy, otravy a věznění oponentů režimu. Jsou to vyhlášení jeho propagandistů o zničení Západu.

Přesně si vzpomínám na atmosféru v roce 2022 před napadnutím Ukrajiny. Všichni v Kremlu tuto možnost vehementně popírali. Drtivá většina analytiků, politiků i komentátorů říkala: Putin není blázen, co by dělal s tak obrovskou zemí, stálo by ho to hodně peněz. A jak bylo v předvečer invaze v Kyjevě? Reportéři se ptali místních na ulici i v plných barech. Téměř všichni se shodli, že válka nebude. Dokonce i prezident Zelenskij i přes varování tajných služeb tuto možnost vyloučil.

Myslím, že jsme podobně jako před lety uchlácholeni podobnými argumenty.

QUO VADIS Evropa?