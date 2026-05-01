Zase to máme první máj, ten lásky čas...

Ale jako vždy mu předchází třicátý duben, svátek „pálení čarodějnic“, podvečerních ohňů a kolem nich křepčících výrostků a malých dětí v groteskních převlecích čarodějnic, al někdy i rozpustilé chasy čertovské.

A nejprve něco k tomu čarodějnckému svátku. Dnes ráno jsem na internetu viděla mapu české republiky, jak na ní zapálené večrní ohně zaznamenaly družice. Je zajímavé, že nejvíc ohňů bylo vidět v oblasti, kde se v minulosti (v 17. století) ty pověstné čarodějnické procesy nejvíce odehrávaly – a to na Jesenicku a Šumpersku... (Známé Petrovy skály). Masochismus?

A k tomu 1. máji? Nerada vzpomínám na to, jak jsme ve fabrice, kde jsem byla zaměstnána, byli nuceni každoročně se zúčastnit prvomájového průvodu. Do zaměstnání jsme s kolegyní obě dojížděly z vedlejšího města Zlína, a tak jsme se domluvily, že se budeme v účasti na májový průvod pravidelně střídat. Jeden rok půjdu já a omluvím ji, příští rok zase v ona mne. Procházelo námto, i když často s řečmi...

Ale - mez námi, ten prvomájový průvod byl víc jak bizarní. Na prvního května jsme se kolem osmé seřadili na nádvoří podniku, kde nám rozdali mávátka a některým prapry. v devět hodin průn vod vyšel z fatrovské brány, přešel přes silnii c a most řeky Moravy, zabočil doleva, a asi a asi po sto metrech chůze zastavil před rnapajedelskou radnicí. Tam po obligátním projevu někoho z politických činovníků Fatry - a následného poslechu internacionály, se pdnikový prvomájový průvod v tichosti rozešel.

Všichni si oddychli že to mají za sen bou. byli. Spokojeně si domů odnášeli plastová mávátka vyrobená přímo ve fabrice...Nafukovací plastová sluníčka a kytky dali doma dětrm na hraní, , a umělohmotné tyčky, ne kterých byly pplastová nafukovadélka připevněna, použili na zahrádkách k uvazování rajčatových keříků.

A co se toho „prvomájového lásky času“ týče? To je soukromá záležitost týkajících se spíš mladých- ale nejen jich... V tom směru můžeme být my dva s manželem vzorem. Naše „láska manželská“ se již dožila víc než zlaté svatby. Doufám, že mému, již trošku zapomnětlivému manželovi dojde, že je dnes první máj, a nebudu mu muset připomínat polibek“ pod rozkvetlým stromem. Máne těch rozkvetlých stromů pod okny dost...

A tož krásný, slunečný a rozkvetlý první máj vám všem přeji.

Autor: Mirka Pantlíková | pátek 1.5.2026 15:25 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Další články autora

Mirka Pantlíková

Česká televize potřebuje nutně změnu. Nezáleží jí na potřebách občanů, kteří si ji platí.

Nezměnila se ani po výměně ředitele ČT Chudárka. Několik jednostranně zaměřených moderátorů včetně V. Moravce sice odešlo, (on prý demonstrativně), ale jinak žádná změna.

20.4.2026 v 11:20 | Karma: 36,19 | Přečteno: 902x | Společnost

Mirka Pantlíková

Jak jsme utíkali před frontou v roce 1945

Když skončila druhá světová válka měla jsem sedm roků, ale na německou okupaci a na to, jak naší nevelkou jihomoravskou obcí Násedlovice na Kyjovsku táhla fronta, si dosud živě vzpomínám.

16.4.2026 v 12:15 | Karma: 19,92 | Přečteno: 378x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Začíná jaro, zase bude máj - a něco o Letné

Praha - Letná, první jarní den 2026. Český lev se probudil ze zimního spánku a zařval, blaničtí rytíři se probudili z letargie - a tisíce chvilkařů vyrazilo demonstrovat za záchranu české demokracie, která prý chátrá.

24.3.2026 v 12:41 | Karma: 15,18 | Přečteno: 239x | Ostatní

Mirka Pantlíková

Jaké to kdysi bylo ve Filmových atelierech ve Zlíně

Před několika dny jsem si přečetla vzpomínku pana M. Faltýna, týkající se jeho působení ve Filmových atelierech v Praze na Barrandově. Do diskuze na jeho blogu jsem přidala příspěvek, který zde zveřejňuji.

18.3.2026 v 12:11 | Karma: 13,11 | Přečteno: 195x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Vzpomínka na herečku paní Janu Brejchovou

Herečku Janu Brejchovou jsem poprvé viděla v šedesátých letech m.st. ve Filmových atelierech, tehdy studia Gottwaldov-Kudlov, kde jsem byla tehdy zaměstnána jako grafička Krátkého filmu v oddělení kresleného triku.

12.2.2026 v 20:06 | Karma: 13,18 | Přečteno: 294x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Frýdek-Místek má nový kulturní prostor Nová Osmička s unikátním dětským hřištěm
Zlínem prošel prvomájový průvod se sportovci, folkloristy, hasiči či skauty
Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mirka Pantlíková

  • Počet článků 361
  • Celková karma 19,52
  • Průměrná čtenost 702x
Povoláním výtvarnice - kreslím, fotografuji, píši, zajímám se o vše, někdy i o politiku. Zlobí mě lež, pokrytectví, nespravedlnost, nesoulad ve společnosti - i v mezilidských vztazích. Publikace mých článků a fejetonů v různých časopisech, knížka vzpomínek a příběhů, Vyprávěnky. 

mpantlikova@seznam.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.