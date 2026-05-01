Zase to máme první máj, ten lásky čas...
A nejprve něco k tomu čarodějnckému svátku. Dnes ráno jsem na internetu viděla mapu české republiky, jak na ní zapálené večrní ohně zaznamenaly družice. Je zajímavé, že nejvíc ohňů bylo vidět v oblasti, kde se v minulosti (v 17. století) ty pověstné čarodějnické procesy nejvíce odehrávaly – a to na Jesenicku a Šumpersku... (Známé Petrovy skály). Masochismus?
A k tomu 1. máji? Nerada vzpomínám na to, jak jsme ve fabrice, kde jsem byla zaměstnána, byli nuceni každoročně se zúčastnit prvomájového průvodu. Do zaměstnání jsme s kolegyní obě dojížděly z vedlejšího města Zlína, a tak jsme se domluvily, že se budeme v účasti na májový průvod pravidelně střídat. Jeden rok půjdu já a omluvím ji, příští rok zase v ona mne. Procházelo námto, i když často s řečmi...
Ale - mez námi, ten prvomájový průvod byl víc jak bizarní. Na prvního května jsme se kolem osmé seřadili na nádvoří podniku, kde nám rozdali mávátka a některým prapry. v devět hodin průn vod vyšel z fatrovské brány, přešel přes silnii c a most řeky Moravy, zabočil doleva, a asi a asi po sto metrech chůze zastavil před rnapajedelskou radnicí. Tam po obligátním projevu někoho z politických činovníků Fatry - a následného poslechu internacionály, se pdnikový prvomájový průvod v tichosti rozešel.
Všichni si oddychli že to mají za sen bou. byli. Spokojeně si domů odnášeli plastová mávátka vyrobená přímo ve fabrice...Nafukovací plastová sluníčka a kytky dali doma dětrm na hraní, , a umělohmotné tyčky, ne kterých byly pplastová nafukovadélka připevněna, použili na zahrádkách k uvazování rajčatových keříků.
Všichni si oddychli že to mají za sen bou. byli. Spokojeně si domů odnášeli plastová mávátka vyrobená přímo ve fabrice...Nafukovací plastová sluníčka a kytky dali doma dětrm na hraní, , a umělohmotné tyčky, ne kterých byly pplastová nafukovadélka připevněna, použili na zahrádkách k uvazování rajčatových keříků.
A co se toho „prvomájového lásky času“ týče? To je soukromá záležitost týkajících se spíš mladých- ale nejen jich... V tom směru můžeme být my dva s manželem vzorem. Naše „láska manželská“ se již dožila víc než zlaté svatby. Doufám, že mému, již trošku zapomnětlivému manželovi dojde, že je dnes první máj, a nebudu mu muset připomínat polibek“ pod rozkvetlým stromem. Máne těch rozkvetlých stromů pod okny dost...
A tož krásný, slunečný a rozkvetlý první máj vám všem přeji.
Mirka Pantlíková
Česká televize potřebuje nutně změnu. Nezáleží jí na potřebách občanů, kteří si ji platí.
Nezměnila se ani po výměně ředitele ČT Chudárka. Několik jednostranně zaměřených moderátorů včetně V. Moravce sice odešlo, (on prý demonstrativně), ale jinak žádná změna.
Mirka Pantlíková
Jak jsme utíkali před frontou v roce 1945
Když skončila druhá světová válka měla jsem sedm roků, ale na německou okupaci a na to, jak naší nevelkou jihomoravskou obcí Násedlovice na Kyjovsku táhla fronta, si dosud živě vzpomínám.
Mirka Pantlíková
Začíná jaro, zase bude máj - a něco o Letné
Praha - Letná, první jarní den 2026. Český lev se probudil ze zimního spánku a zařval, blaničtí rytíři se probudili z letargie - a tisíce chvilkařů vyrazilo demonstrovat za záchranu české demokracie, která prý chátrá.
Mirka Pantlíková
Jaké to kdysi bylo ve Filmových atelierech ve Zlíně
Před několika dny jsem si přečetla vzpomínku pana M. Faltýna, týkající se jeho působení ve Filmových atelierech v Praze na Barrandově. Do diskuze na jeho blogu jsem přidala příspěvek, který zde zveřejňuji.
Mirka Pantlíková
Vzpomínka na herečku paní Janu Brejchovou
Herečku Janu Brejchovou jsem poprvé viděla v šedesátých letech m.st. ve Filmových atelierech, tehdy studia Gottwaldov-Kudlov, kde jsem byla tehdy zaměstnána jako grafička Krátkého filmu v oddělení kresleného triku.
mpantlikova@seznam.cz