Začíná jaro, zase bude ráj...

Praha - Letná, první jarní den 2026. Český lev se probudil ze zimního spánku a zařval, blaničtí rytíři se probudili z letargie, - a tisíce chvilkařů vyrazilo demonstrovat za záchranu české demokracie, která prý chátrá.

Nadšení demonstranti si v sobotu na první jarní den na Letné zakřičeli, zamávali vlajkami, jejich šéf „svatý“ Mikuláš M. pohrozil ostatním nezúčastněným čertem, pak sbalili fidlátka a odešli. Hezké povyražení pro nedočkavé davy...

A i když té „mikulášské pouti“ svatý Petr příliš nepřál - a ctihodný pobožný religionista pan T. Halík se za ni určitě i pomodlil, slunce se příliš neukázalo. Bylo chladno a zamračeno, ale déšť, sníh, ani i kroupy na štěstí nepadaly. Vzali to zavděk nejen jak ti aktivní s transparenty a vlajkami, ale i ti jen přihlížející. Uslzené pražské vdovy – důchodkyně, si zase rády šáhnou do kapsáře a pošlou tomu veselému střapatému Mikuláši nějakou almužnu. Nejen on, ale i milion – chvilkařská kasička to potřebuje.

A naši kdysi milovaní herci a herečky si také přišli na své. O takovém počtu diváků při jejich expozé se jim nikdy ani nesnilo. Nakonec všichni byli spokojeni, možná i ti doma na gauči u obrazovek. Všechno bylo jak má být. Snad se pořadatelům této bohulibé akce „za demokracii“ povede ještě víc oveček nahnat do stáda.

Ale co .. „Řeči se vedou- a voda teče“, se říká. Začíná jaro, zase bude ráj... Jen co nám ten benzin a naftu trochu zlevní, abychom mohli zase jezdit po českých a moravských vlastech na výlety. Padesát korun českých za litřík těch životadárných tekutin pro motory je pro našince přece jen moc.

Krásný jarní slunečný den vám přeji. :-)

Autor: Mirka Pantlíková | úterý 24.3.2026 12:41 | karma článku: 5,80 | přečteno: 52x

Mirka Pantlíková

Jaké to kdysi bylo ve Filmových atelierech ve Zlíně

Před několika dny jsem si přečetla vzpomínku pana M. Faltýna, týkající se jeho působení ve Filmových atelierech v Praze na Barrandově. Do diskuze na jeho blogu jsem přidala příspěvek, který zde zveřejňuji.

18.3.2026 v 12:11 | Karma: 12,47 | Přečteno: 175x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Vzpomínka na herečku paní Janu Brejchovou

Herečku Janu Brejchovou jsem poprvé viděla v šedesátých letech m.st. ve Filmových atelierech, tehdy studia Gottwaldov-Kudlov, kde jsem byla tehdy zaměstnána jako grafička Krátkého filmu v oddělení kresleného triku.

12.2.2026 v 20:06 | Karma: 13,18 | Přečteno: 270x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Co pro mne znamenají knihy

Knihy pro mne znamenají mnoho, a to už od útlého dětství, kdy jsem ještě neuměla číst a ty moje pohádkové knížky, a knížky plné říkanek a obrázků, mi četla maminka. Ty říkanky a básničky k obrázkům umím zpaměti do dneška. .

24.1.2026 v 16:56 | Karma: 15,00 | Přečteno: 203x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Není omyl jako omyl, a mýliti se je lidské

K napsání tohoto článku mě inspirovala pěkná úvaha naší vynikající blogerky paní Zdeňka Ortové o omylech, které se nám všem stávají často, a to jak ty milé, tak i ty nemilé.

12.1.2026 v 13:07 | Karma: 20,36 | Přečteno: 417x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Nepohádková televizní pohádka

O Štědrém dnu jsme se vždy těšili na novou televizní pohádku. Sledovali jsme ji s dětmi, a bývalo to s nimi pěkné zakončení štědrovečerního večera. Po zkušenostech z posledních let však usedám k televizní obrazovce s obavami.

26.12.2025 v 12:01 | Karma: 25,44 | Přečteno: 701x | Diskuse | Ostatní
Mirka Pantlíková

  • Počet článků 358
  • Celková karma 15,37
  • Průměrná čtenost 703x
Povoláním výtvarnice - kreslím, fotografuji, píši, zajímám se o vše, někdy i o politiku. Zlobí mě lež, pokrytectví, nespravedlnost, nesoulad ve společnosti - i v mezilidských vztazích. Publikace mých článků a fejetonů v různých časopisech, knížka vzpomínek a příběhů, Vyprávěnky. 

mpantlikova@seznam.cz

