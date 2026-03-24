Začíná jaro, zase bude ráj - a něco o Letné

Praha - Letná, první jarní den 2026. Český lev se probudil ze zimního spánku a zařval, blaničtí rytíři se probudili z letargie - a tisíce chvilkařů vyrazilo demonstrovat za záchranu české demokracie, která prý chátrá.

Nadšení demonstranti si v sobotu na první jarní den na Letné zakřičeli, zamávali vlajkami, jejich šéf „svatý“ Mikuláš Minář pohrozil ostatním nezúčastněným čertem, pak si společně zazapívali Kde domovmůj..., pak sbalili ransparenty a vlajky a odešli. Hezké povyražení pro naladěné a nedočkavé davy...

A i když té „mikulášské pouti“ svatý Petr příliš nepřál - a ctihodný religionista pan T. Halík se za ni určitě modlil, slunce se příliš neukázalo. Bylo chladno a zamračeno, ale déšť, sníh, ani kroupy naštěstí z nebe nepadaly. Vzali to zavděk nejen ti aktivní s transparenty a vlajkami, ale i ti přihlížející. Uslzené pražské důchodkyně, si zase rády šáhnou do kapsáře a pošlou tomu veselému střapatému Mikuláši nějakou tu almužnu. Nejen on, ale i milionová chvilkařská kasička zajásá.

Ale i někteří naši kdysi milovaní herci a herečky si přišli na své. O takovém počtu diváků wse jim při jejich expozé nikdy ani nesnilo. Nakonec všichni byli spokojeni, možná i ti doma na gauči u obrazovek. Všechno bylo tak jak má být. Snad se pořadatelům této bohulibé akce za demokracii povede ještě víc oveček nahnat do stáda.

Ale co .. „Řeči se vedou - a voda teče“, se říká. Začíná jaro, zase bude ráj... Jen co nám ten benzin a naftu trochu zlevní, abychom zase mohli jezdit na výlety po lastech – moravských i českých.. Padesát korun korun za litřík těch životadárných tekutin pro motory je pro našince přece jen moc.

Krásný jarní dny vám přeji. :-)

Autor: Mirka Pantlíková | úterý 24.3.2026 12:41 | karma článku: 9,23 | přečteno: 117x

Další články autora

Mirka Pantlíková

Jaké to kdysi bylo ve Filmových atelierech ve Zlíně

Před několika dny jsem si přečetla vzpomínku pana M. Faltýna, týkající se jeho působení ve Filmových atelierech v Praze na Barrandově. Do diskuze na jeho blogu jsem přidala příspěvek, který zde zveřejňuji.

18.3.2026 v 12:11 | Karma: 12,47 | Přečteno: 176x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Vzpomínka na herečku paní Janu Brejchovou

Herečku Janu Brejchovou jsem poprvé viděla v šedesátých letech m.st. ve Filmových atelierech, tehdy studia Gottwaldov-Kudlov, kde jsem byla tehdy zaměstnána jako grafička Krátkého filmu v oddělení kresleného triku.

12.2.2026 v 20:06 | Karma: 13,18 | Přečteno: 272x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Co pro mne znamenají knihy

Knihy pro mne znamenají mnoho, a to už od útlého dětství, kdy jsem ještě neuměla číst a ty moje pohádkové knížky, a knížky plné říkanek a obrázků, mi četla maminka. Ty říkanky a básničky k obrázkům umím zpaměti do dneška. .

24.1.2026 v 16:56 | Karma: 15,00 | Přečteno: 203x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Není omyl jako omyl, a mýliti se je lidské

K napsání tohoto článku mě inspirovala pěkná úvaha naší vynikající blogerky paní Zdeňka Ortové o omylech, které se nám všem stávají často, a to jak ty milé, tak i ty nemilé.

12.1.2026 v 13:07 | Karma: 20,36 | Přečteno: 417x | Diskuse | Ostatní

Mirka Pantlíková

Nepohádková televizní pohádka

O Štědrém dnu jsme se vždy těšili na novou televizní pohádku. Sledovali jsme ji s dětmi, a bývalo to s nimi pěkné zakončení štědrovečerního večera. Po zkušenostech z posledních let však usedám k televizní obrazovce s obavami.

26.12.2025 v 12:01 | Karma: 25,44 | Přečteno: 701x | Diskuse | Ostatní
Nejčtenější

Mirka Pantlíková

  • Počet článků 358
  • Celková karma 15,89
  • Průměrná čtenost 703x
Povoláním výtvarnice - kreslím, fotografuji, píši, zajímám se o vše, někdy i o politiku. Zlobí mě lež, pokrytectví, nespravedlnost, nesoulad ve společnosti - i v mezilidských vztazích. Publikace mých článků a fejetonů v různých časopisech, knížka vzpomínek a příběhů, Vyprávěnky. 

mpantlikova@seznam.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.