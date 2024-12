Vzpomínka na Paříž roku 1968

Před několika dny se ve Francii, v městě Paříži, stala velké událost, po pěti letech od ničivého požáru pařížské katedrály Notre - Dane se za účasti nejznámějších světových celebrit a státníků konalo její nové otevření..

Při této příležitosti jsem si vzpomněla na dobu před dvaceti šesti lety, kdy jsme s manželem Paříž navštívili. Mezi nimi a slavný gotický Chrám Matky Boží, Notre-Dame, známý i z románu Viktora Huga. Bylo to v červenci 1968, nezapomenutelné doby takzvaného „pražského jara“ , které bohužel trvalo krátce - a skončilo bohužel tak neslavně. Okupací naší repuliky, tehdy ČSSR, vojsky Varšavské smlouvy.

Přijeli jsme do Paříže rychlíkem, na pozvání (tehdy to ještě jinak to tehdy nešlo), pobyli jsme tam asi jen deset dní, a chtěli jsme tam toho vidět co nejvíc. Byli jsme tehdy mladí, hodně jsme chodili pořžskými ulicemi, ale hlavně jezdili pařížským pařížským metrem. Já jsem tetenkrát hdně kreslila a fotografovala. Nakreslila jsem si Eifffelovu věž „z žabí perspektivy“, kopec Montmartre s jeho s malíři, řeku Seinu i s bezdomovci, jednu rušnou pařížskou ulici z balkonu hotelu ve kde jsme byli ubytován, i slavnou katedrálu Netre Dame z nábřeží řeky Seiny. Fotografií mám také dost, ale tehdy byla móda fotit na diapozitivy, mám tedy hlavně diapozitivy, obyčejných fotek černobílých jen poskrovnu.

Byli jsme tam, jak jsem se zmínila, v červencci 1968 - z každého novinového stánku se na nás usmíval se zvednutou pěstí Alexandr Dubček, francouzskými novináři vtpně nazýván „dobrý voják Švejk“. Po návratu domů, za měsíc m v srpnu, nás navštívila „spřátelená“ vojskaVS – a bylo po ptákách. Byli jsme rádi, že jsme to ještě v červenci stihli. Brzy na to se začaly zavírat snaše tátní hranice.

Během těch deseti dnů našeho pobytu v Pažíži jsme navštívili téměř všechna známá historická místa. Galerii l Louvre, budovu Invalidés s vojenskou kaplí i hrobkou Napoleona Bonaparten slavný pařížský hřbitov Montparnase, zastavili jsme se u antckého průčelí chrámu Madeleine, vkročili do pařížské Opery, m kde jsme obdivovali ve vstupní hale fresky Marka Chagalla, , prohlédli jsme si slavnou Eiffelovku i rozlehlé Martovo pole, prošli se po nábřeží řeky Seiny i vykřičeném bulváru Pigalle se slavným Moulin Rouge, navštívili jsme i proslulou pařížskou tržnici, zvanou „břicho Paříže,“ která byla později nahrazena novou, moderní..

Naše hlavní zastávka však patřila i slavné gotické katedrále, Chrámu Matky Boží – Notre - Damu. V ní mě e mě nejvíc zaujala její majestýtnost, ale i její nádherné y barevné vitráže, hlavně ta ta největší, kruhová, v průčelí chrámu.

***

Pak, po roce 1989 jsme byli v Paříži ještě jednou, se zájezdem Fatry Napajedla. Tehdy jsem jen fotografovala, kreslit se nedalo. Zájezd trval jsme tam pouze tři dny. Níš průvodce, starý pan profesor francouzštiny Lekš z gymnázia v Uh. Brodě, s námi projel autobusem město, u historických objektů autonus zastavil a pan profesor nám i nich velmi zajímavě o nich povyprávěl... Bylo to dost rychlé, ale tentokrát se dostalo i na zámek Versailles a na galerii impresionistů v muzeu Orsay.

Město Paříž si mě navždy získalo.

Gotická katedrála Notre – Dame z nábřeží řeky Seiny