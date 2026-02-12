Vzpomínka na herečku, paní Janu Brejchovou

Herečku Janu Brejchovou jsem poprvé viděla v šedesátých letech m.st. ve Filmových atelierech, studia Gottwaldov-Kudlov- kde jsem byla tehdy zaměstnána jako grafička Krátkého filmu v oddělení kresleného triku.

Bylo to při natáčení filmu významného zlínského mrežiséra, pana Karla Zemana, Basromn Prášil. Ve zlínském filmovém studiu se tehdy natáčeely některé scény k tomuto filmu s herci Janou Brejchovou a Milošem Kopeckým, který představoval hlavní postavu filmu, barona Prášila. Stála jsem nahoře na ochozu studia a sledovala scénu jak „Baron Prášil“, Miloš Kopecký, vyndává z velké bílé vázy kytici umělých květin, a galantním způsobem ji podává krásné mladé dámě v růžových šatech s dekoltem, tehdy mladičké české herečce Janě Brejchové. Kdykoli ji však květiny obřadně podal, zaznělo zvučné z hloubi studia „znovu“! To pan režisír Karel Zeman přikázal scénu znovu opakovat - a tak se stalo po několikáté, dokud s ní nebyl spokojený. Trvalo to dlouho a já se mezitím musela vrátit na své pracoviště. Při tom jsem poznala, že natáčení filmu není tak jednoduché jak se nám, filmovým divákům, někdy zdá. Vyžaduje od režiséra, herců, kameramanů, zvukařů – a i dalších zaměstnanců filmového štábu hodně úsilíí, soustředění, času a trpělivosti...

Tehdejší avizovaná návštěva známých pražských herců do zlínskývch filmových atelierů tehdy vyvolala značný rozruch mezi zaměstnanci , zejména však před příjezdem mladé, krásné, nadějné herečky Jany Brejchové. Všichi byli na ni zvědaví, těšili se na ni. Psal se rok 1960, paní Janě Brejchové bylo teprc ve 21 let, a již tzačínla být obdivovaná, a vemi populární. A to se později potvrdilo, stala se z ní slavná a lvynikající česká herečka sn vé doby- a je jí dodnes. A I když nás bhužel nedávno opustila, její stopa v české kiinematografii zůstane navždy výrazná, a vzpomínka na stále živá.

Čest jejípamátce.

Autor: Mirka Pantlíková | čtvrtek 12.2.2026 20:06 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Mirka Pantlíková

  • Počet článků 356
  • Celková karma 19,97
  • Průměrná čtenost 705x
Povoláním výtvarnice - kreslím, fotografuji, píši, zajímám se o vše, někdy i o politiku. Zlobí mě lež, pokrytectví, nespravedlnost, nesoulad ve společnosti - i v mezilidských vztazích. Publikace mých článků a fejetonů v různých časopisech, knížka vzpomínek a příběhů, Vyprávěnky. 

mpantlikova@seznam.cz

