Vzpomínka na herečku, paní Janu Brejchovou
Bylo to při natáčení filmu významného zlínského mrežiséra, pana Karla Zemana, Basromn Prášil. Ve zlínském filmovém studiu se tehdy natáčeely některé scény k tomuto filmu s herci Janou Brejchovou a Milošem Kopeckým, který představoval hlavní postavu filmu, barona Prášila. Stála jsem nahoře na ochozu studia a sledovala scénu jak „Baron Prášil“, Miloš Kopecký, vyndává z velké bílé vázy kytici umělých květin, a galantním způsobem ji podává krásné mladé dámě v růžových šatech s dekoltem, tehdy mladičké české herečce Janě Brejchové. Kdykoli ji však květiny obřadně podal, zaznělo zvučné z hloubi studia „znovu“! To pan režisír Karel Zeman přikázal scénu znovu opakovat - a tak se stalo po několikáté, dokud s ní nebyl spokojený. Trvalo to dlouho a já se mezitím musela vrátit na své pracoviště. Při tom jsem poznala, že natáčení filmu není tak jednoduché jak se nám, filmovým divákům, někdy zdá. Vyžaduje od režiséra, herců, kameramanů, zvukařů – a i dalších zaměstnanců filmového štábu hodně úsilíí, soustředění, času a trpělivosti...
Tehdejší avizovaná návštěva známých pražských herců do zlínskývch filmových atelierů tehdy vyvolala značný rozruch mezi zaměstnanci , zejména však před příjezdem mladé, krásné, nadějné herečky Jany Brejchové. Všichi byli na ni zvědaví, těšili se na ni. Psal se rok 1960, paní Janě Brejchové bylo teprc ve 21 let, a již tzačínla být obdivovaná, a vemi populární. A to se později potvrdilo, stala se z ní slavná a lvynikající česká herečka sn vé doby- a je jí dodnes. A I když nás bhužel nedávno opustila, její stopa v české kiinematografii zůstane navždy výrazná, a vzpomínka na stále živá.
Čest jejípamátce.
Mirka Pantlíková
Co pro mne znamenají knihy
Knihy pro mne znamenají mnoho, a to už od útlého dětství, kdy jsem ještě neuměla číst a ty moje pohádkové knížky, a knížky plné říkanek a obrázků, mi četla maminka. Ty říkanky a básničky k obrázkům umím zpaměti do dneška. .
Mirka Pantlíková
Není omyl jako omyl, a mýliti se je lidské
K napsání tohoto článku mě inspirovala pěkná úvaha naší vynikající blogerky paní Zdeňka Ortové o omylech, které se nám všem stávají často, a to jak ty milé, tak i ty nemilé.
Mirka Pantlíková
Nepohádková televizní pohádka
O Štědrém dnu jsme se vždy těšili na novou televizní pohádku. Sledovali jsme ji s dětmi, a bývalo to s nimi pěkné zakončení štědrovečerního večera. Po zkušenostech z posledních let však usedám k televizní obrazovce s obavami.
Mirka Pantlíková
A co ty na to, Honzíku?
Máme pět vnuků a nedávno se mě jeden z nich, devítiletý Honzík, začal vyptávat. „Babi, proč se u nás ti poslanci v televizi pořád hádají? Není to proto, že když něco dostanou, se o to nerozdělí jako já s Pepíkem?
Mirka Pantlíková
Pane policajte, máte pumpu?
K napsání článku mě kdysi inspiroval článek jedné blogerky. Popisovala v něm zážitky ze svého babičkovského života. Máme pět vnuků. Kluky jsme s manželem občas hlídali, hlavně o víkendech. Někdy jsme s nimi jezdili i na výlety.
