Vyšusťování turkyní
Moravské Slovácko je zemědělský kraj s dostatkem slunce a vláhy, někdy i sucha, s úrodnou půdou černozemí. Daří se tam pěstování vinné révy a ovce, kromě toho běžného, jablkům, hruškám, švestkám apod. i meruňkám a broskvím. A co se týká zemědělství, kromě běžného sortimentu, obilí, brambor, krmné řepy aj., i řepě cukrovce a kukuřici.. Tu na Hodonínsku nazývají lidé turkyň, protože se donmnívají - a možná je to prvda, že se k nám kukuřice rozšířila z Turecka. Ale kdo ví? Jisté je, že se již v dávných dobách pěstovala u Aztéků v Jižní Americe, v Číně, v Indii, v Africe, Brazilii, (všude tam se hojně pstuje dodnes), a později se rozšířila i do Evropy. V českých zemích máme o ní zmínky již od 16.- 17. století.
Kukuřicici, turkyň, pěstovali za mého mládí rolníci i větší sedláci na polích, dnes ji pěstují i na větších lánech různé zemědělskéch farmy a sdružení.
Mladé zelené stvoly ukuřice, sklízené během léta, se používaly, a dodnes používají jako krmivo na siláž, nebo jako čerstvá řezanka pro dobytek. Kukuřice, pěstovaná na zrno, se sklízí až na podzim. Zrním se krmila domácí zvířata a drůbež - a u nás na vesnici se jí krmily husy a kačeny, hlvně před listopadovými martinskými hody.
A to mi věřte, není lepší maso než to z těch do žlutava vykrmených husí a kačen kukuřicí. A pěkně do zlatava vypečená božíhodová husa nebo kačena, nesměla u nás na stole o martinských hodech nikdy chybět. K tomu dušené zelí, domácí knedlík, pivečko, tvarohové koláčky –s posýpátkem, to je tradice, která stále trvá. A na hodové odpoledne první ochutnávka mladého martinského vína doneseného přímo v demižonku ze sklepu pod vinohradem. Může být něco lepšího?
(Jo, ale nepřeji vám vidět, jakým „nehumánním“ způsobem bývaly ta y nebohé božíhodové husy a kačeny krmeny. Nemohla jsm se na to tenkrát ani dívat).
Vzpomínám si na svoje dětství v době před vznikem JZD, kdy naše rodina ještě vlastnila necelé dva hektary polí, mezi jinými i to jedno kukuřičné. Po jeho sklízení přivezl tatínek na voze hromadu klásků a uložil je na mlatě. Příštího dne k večeru jsme všichni, celá naše rodina, posedali kolem té hromady na různé stoličky a židličky, a ty turkyňové klásky jsme zbavovala šustí - vyšusťovávali ali jsme je. Na každém klásku jsme nechali jen několik málo listů, aby se daly svázat do uzlíékiu a klásky pak pověsit pod střechu na hambalky. Po uschnutí se z klásků ručním ozubeným kovovým lupačem oloupaly do mísy kukuřičná zrna.
Podzimní večery již bývaly chladné, my děti jsme byly navlečeni do svetrů a tepláků, naše sousedky, které pomáhaly, byly „zababušeny“ do teplejších jupek, sukní a károvaných vlňáků. A aby se vyšusťovači opravdu nenachladili, roznášela jim maminka horký čaj se špetkou slivovice na zahřátí. Ráda na ty chladné podzimní večery na mlatě vzpomínám, vVyprávěly se tam různé příběhy - a někdy i zpívalo. A při tom povídání šla práce pěkně od ruky.
***
Jo, a tu kukuřici, mám opravdu ráda již od dětství. Už i proto, že nám tatínek někdy nosil ty dozrávající mléčné kukuřičné klásky přímo z pole. Napichovaly jsme si je na kovové tyčky a opékaly je na ohni, u otevřených dvířek kuchyňského sporáku. Pak jsme si je omastily sádlem a posolily. Při okusování zrn jsme byly sice začerněni až po uši, ale to nám nevadilo.
Dnes si občas kupuji sladké kukuřičné klásky naproti Lidlu. Strčím je na pšt minut do vařící vody, pak je omastím a osolím... Jsou také dobré, ale těm z té naší turkyně donesenými tatínkem přímo z pole na záhumenici a opraženými v kuchňském sporáku, se nevyrobvnají).
Kresba i fotografie M. Pabtlíková
